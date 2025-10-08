川普想拿諾貝爾和平獎　專家揭背後執念「不想輸歐巴馬」

▲ 川普曾多次表達期待獲獎。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2025年諾貝爾和平獎將於10日揭曉，美國總統川普毫不掩飾對這項榮譽的渴望，但截至目前2屆總統任期內皆未獲獎。分析指出，川普期待獲獎背後動機不僅是追求國際認可，更牽涉他與前總統歐巴馬多年來的政治競爭。

《法新社》報導，川普近期頻頻吹噓自己促成7場國際衝突和平解決，包括柬埔寨與泰國、科索沃與塞爾維亞、剛果民主共和國與盧安達、巴基斯坦與印度、以色列與伊朗、埃及與衣索比亞，以及亞美尼亞與亞塞拜然之間的紛爭，但此說法備受質疑，且川普政府今年6月才對伊朗核設施發動軍事攻擊。

曾有多位世界領袖公開支持川普獲獎，以色列總理尼坦雅胡更曾親自提名川普，巴基斯坦政府也表達支持，數位非洲國家領導人更在訪美時大力讚揚他對和平的貢獻。

不過，最大問題可能在於川普曾承諾在「上任幾天內」結束加薩衝突與俄烏戰爭，但戰火至今仍在持續。儘管他積極推動以色列與哈瑪斯的停火談判，但在諾貝爾獎公布前夕才有進展，已難以影響結果。

報導分析，川普盼望國際社會認可他是「和平締造者」的執著還有部分源自他與歐巴馬的較勁心理。美利堅大學國際關係教授馬丁（Garret Martin）指出，「自從他10年前開始展現總統野心以來，他便將自己置於和歐巴馬對立的位置，而歐巴馬2009年獲得諾貝爾和平獎。」

歐巴馬上任短短9個月便獲得這項殊榮，曾引發熱烈討論，也令川普耿耿於懷。去年10月總統競選最後衝刺階段，川普便曾抱怨，「如果我名叫歐巴馬，我10秒之內就會拿到諾貝爾獎。」

回顧美國歷史，僅有4位總統獲頒諾貝爾和平獎，包括歐巴馬、老羅斯福（Theodore Roosevelt）、威爾遜（Woodrow Wilson）及卡特（Jimmy Carter），而卡特是因卸任後幾十年來的和平努力獲獎。