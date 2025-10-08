　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普想拿諾貝爾和平獎　專家揭背後執念「不想輸歐巴馬」

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲ 川普曾多次表達期待獲獎。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2025年諾貝爾和平獎將於10日揭曉，美國總統川普毫不掩飾對這項榮譽的渴望，但截至目前2屆總統任期內皆未獲獎。分析指出，川普期待獲獎背後動機不僅是追求國際認可，更牽涉他與前總統歐巴馬多年來的政治競爭。

《法新社》報導，川普近期頻頻吹噓自己促成7場國際衝突和平解決，包括柬埔寨與泰國、科索沃與塞爾維亞、剛果民主共和國與盧安達、巴基斯坦與印度、以色列與伊朗、埃及與衣索比亞，以及亞美尼亞與亞塞拜然之間的紛爭，但此說法備受質疑，且川普政府今年6月才對伊朗核設施發動軍事攻擊。

曾有多位世界領袖公開支持川普獲獎，以色列總理尼坦雅胡更曾親自提名川普，巴基斯坦政府也表達支持，數位非洲國家領導人更在訪美時大力讚揚他對和平的貢獻。

不過，最大問題可能在於川普曾承諾在「上任幾天內」結束加薩衝突與俄烏戰爭，但戰火至今仍在持續。儘管他積極推動以色列與哈瑪斯的停火談判，但在諾貝爾獎公布前夕才有進展，已難以影響結果。

報導分析，川普盼望國際社會認可他是「和平締造者」的執著還有部分源自他與歐巴馬的較勁心理。美利堅大學國際關係教授馬丁（Garret Martin）指出，「自從他10年前開始展現總統野心以來，他便將自己置於和歐巴馬對立的位置，而歐巴馬2009年獲得諾貝爾和平獎。」

歐巴馬上任短短9個月便獲得這項殊榮，曾引發熱烈討論，也令川普耿耿於懷。去年10月總統競選最後衝刺階段，川普便曾抱怨，「如果我名叫歐巴馬，我10秒之內就會拿到諾貝爾獎。」

回顧美國歷史，僅有4位總統獲頒諾貝爾和平獎，包括歐巴馬、老羅斯福（Theodore Roosevelt）、威爾遜（Woodrow Wilson）及卡特（Jimmy Carter），而卡特是因卸任後幾十年來的和平努力獲獎。

10/07 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

賴瑞隆捲美濃大峽谷提告　許采蓁嗆：歡迎

賴瑞隆捲美濃大峽谷提告　許采蓁嗆：歡迎

國民黨立委柯志恩與市議會國民黨團7日召開記者會，議員許采蓁爆料，美濃大峽谷案其中一位地主，其實是民進黨全國黨代表、同時也是立委賴瑞隆團隊成員，開嗆「金鐘獎應該頒給賴瑞隆！」而賴瑞隆今日也委請律師提告柯志恩與許采蓁造謠抹黑。許采蓁表示，「對於外界的質疑，不想要正面說明，只想要用訴訟的方式，堵住外界的嘴，是最不負責任的做法」。

降低台海風險　川普抱走和平獎有望？

降低台海風險　川普抱走和平獎有望？

美75萬公務員放無薪假　川普暗示不補發薪水

美75萬公務員放無薪假　川普暗示不補發薪水

捲「美濃大峽谷」爭議賴瑞隆怒告

捲「美濃大峽谷」爭議賴瑞隆怒告

台灣在川普「20%+N」關稅陰影下　談判焦點已轉向保晶片而非降關稅

台灣在川普「20%+N」關稅陰影下　談判焦點已轉向保晶片而非降關稅

和平獎川普歐巴馬政治競爭

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

