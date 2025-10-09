瀕危無形文化　新北「製墨」84歲保存者辭世

▲「大有製墨」陳嘉德。（圖／翻攝文化部）

記者葉國吏／綜合報導

隨著網路時代的來臨，「製墨」這項工藝已成為瀕危的無形文化資產。新北市重要文化工藝保存者陳嘉德於10月3日辭世，享年84歲。文化部長李遠特別表達哀悼，並讚揚陳嘉德為傳統技藝的保存做出了巨大貢獻，文化部將頒發旌揚狀以示表彰。

陳嘉德1942年出生於嘉義縣鹿草鄉，年少時便北上台北學習製墨技術。他在28歲時便成功出師，創立了自己的品牌「大有製墨」。1975年，因教育部推動書法進入國民教育課程，墨製品的需求一度大幅增加，此時他以生產油煙墨為主。但隨著低價進口商品的競爭，陳嘉德果斷調整方向，專注生產松煙墨，以維持製墨技藝的延續性。

文化部指出，陳嘉德在製墨工藝中不僅忠於古法，還能靈活地適應時代需求，展現出工藝的文化價值。他對製墨技術的守護與創新，使這項傳統工藝持續發揮影響力。陳嘉德曾於2003年榮獲全球中華文化藝術薪傳獎，並於2010年被新北市政府正式認定為製墨技藝的保存者，彰顯其在藝術領域的崇高地位。

長期以來，陳嘉德致力於推廣傳統工藝之美，對文化資產的保護充滿熱情。他的精神不僅令人感佩，更為後人樹立了典範。如今，在這位製墨大師辭世之際，文化部也呼籲社會各界共同關注與支持傳統技藝的保存與發展。