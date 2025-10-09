　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

輝達進駐北士科卡關　桃園民代籲張善政「把輝達拿回來」

▲市議員謝美英要求張市府團隊「把輝達拿回來」。

▲市議員謝美英要求張市府團隊「把輝達拿回來」。（圖／謝美英辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會8日進行市長施政報告，市議員謝美英質詢表示，張善政上任之初，曾背負「趕走台積電」罵名，希望不要再增加「趕走韓團」惡名，雖然丟了AAA演唱會，但要努力加把勁，把「輝達」拿回來。謝美英說，目前輝達進駐北士科卡關，桃園過去曾提供青埔A19、桃科二期讓輝達選，張市府要更努力加把勁，把輝達拿回來。

謝美英說，第10屆韓國頒獎典禮「AAA亞洲明星盛典」12月在台灣舉辦，原本公布在桃園樂天棒球場舉行，地方都樂觀其成，期待帶動一波觀光熱潮，豈料幾周後就風雲變色，主辦單位宣佈典禮將移師到高雄世運主場館舉辦，理由是高雄世運主場館擁有超過5萬席的觀眾席，號稱會是史上規模最大的AAA現場，媒體也下註解稱高雄在年末將化身為韓流中心。

「AAA亞洲明星盛典」是一場結合韓國音樂、戲劇與影視的重量級頒獎典禮，每年都匯聚最耀眼的韓流明星與當紅演員，今年適逢十週年紀念，典禮規模較往年更加升級，且一連舉辦2天，帶來超越演唱會等級的表演舞台。

主辦單位更改地點的原因明顯是因為場地問題，謝美英上個月專案報告就提醒市府，桃園即將孵出3顆巨蛋，市府應該明顯定位這些場館，充分發揮巨蛋的功能，否則，桃園一大堆場館，卻仍然無法辦理較具規模的大型活動，只能讓桃園演唱經濟原地踏步。

謝美英強調，桃園有機場地利之便，大型活動來桃園是展現桃園軟實力的重要時刻，結果，煮熟的鴨子硬生生被搶走，市府應該痛定思痛，了解問題始末，提出檢討或因應之道，不能眼睜睜看著這種事情再度發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲
國慶連假全台天氣出爐
最帥國軍被質疑「送公發帽」給女童　新視角破除謠言

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

輝達進駐北士科卡關　桃園民代籲張善政「把輝達拿回來」

傅崐萁喝完水嗆「這是你的水平」！卓揆挑下巴回擊：那是你的茶瓶

中共鎖台「天然氣僅撐11天」　顧立雄曝國軍下一步規劃

吳志中：若世界失去台灣及晶片產業　全球將陷入嚴峻困境

拉美3友邦慶賀團訪台　外交部：以主賓身分出席國慶大會

王義川稱「青少年白目」要校園禁抖音　王世堅：政治界玻璃心

北市府推薦T12基地給輝達！　李四川：有把握整合周邊私有地

「有點卡卡」　運彩公會理事長點評李洋立院備詢處女秀

TikTok演算法如裹糖衣的毒藥　38萬小學生存暴露隱私風險

台德民間論壇揭幕　何志偉、吳志中、藍綠白跨黨派立委都到場

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

薔薔遭「AI換臉」冒名代言壯陽藥！　直攻詐騙公司地址...對方道歉下架

失聯第16天！怪手挖出砂石場老闆娘轎車　車內遺體身分確認中

輝達進駐北士科卡關　桃園民代籲張善政「把輝達拿回來」

傅崐萁喝完水嗆「這是你的水平」！卓揆挑下巴回擊：那是你的茶瓶

中共鎖台「天然氣僅撐11天」　顧立雄曝國軍下一步規劃

吳志中：若世界失去台灣及晶片產業　全球將陷入嚴峻困境

拉美3友邦慶賀團訪台　外交部：以主賓身分出席國慶大會

王義川稱「青少年白目」要校園禁抖音　王世堅：政治界玻璃心

北市府推薦T12基地給輝達！　李四川：有把握整合周邊私有地

「有點卡卡」　運彩公會理事長點評李洋立院備詢處女秀

TikTok演算法如裹糖衣的毒藥　38萬小學生存暴露隱私風險

台德民間論壇揭幕　何志偉、吳志中、藍綠白跨黨派立委都到場

周年慶開跑！OWNDAYS消費抽迪士尼雙人遊、QUIKSILVER秋冬新品兩件享8折

國際火線／3朵「85後之花」的競技：李沁、李純、辛芷蕾

輝達進駐北士科卡關　桃園民代籲張善政「把輝達拿回來」

房貸「開水龍頭」！9月新青安成績單　兆豐、合庫受理倍增

新番《無限扭蛋 (略)》標題竟長達60字　網傻眼：在寫日記？

台電桃園區營業處秋節送愛　贈路得啟智學園慰問金關懷弱勢

林果公司攜手桃園民代捐贈空氣循環殺菌燈　助力花蓮災後防疫重建

桃園《月圓越深情》秋節演唱會　穿國服+提燈籠…洋溢越南元素

【奪命瞬間曝】屏東71歲阿公倒車　「連人帶車落海」搶救無效亡

政治熱門新聞

傅崐萁喝水嗆：這你的水平！卓揆回應網笑翻

民進黨2026首波提名出爐　朱立倫：國民黨是長期布局

總統府光雕秀出現《零日攻擊》　粉專：憑什麼

中共鎖台「天然氣僅撐11天」　顧立雄曝下一步規劃

桃園民代籲張善政　加把勁「把輝達拿回來」

柯文哲解釋碎紙　稱橘子早出國「真爽」

2026議員點將／綠營網美助理簡伊翎征桃　柯P票倉白營將大舉掠地

台北市議會今開議　民進黨團提案還稅於民「普發2.1萬」

快訊／輝達進駐北士科卡關　賴清德出手了：中央該幫的一定全力幫

王義川要校園禁抖音　王世堅：政界玻璃心

1圖揭新壽「獲利百億如意算盤」　游淑慧：北市府、輝達誰當冤大頭

普發現金北市民有望拿超過1萬！　藍黨團也要提版本：不會發太少

吳志中：若世界失去台灣及晶片產業　全球將陷入嚴峻困境

北市府推T12給輝達　李四川：有把握整合

更多熱門

相關新聞

北市府推T12給輝達　李四川：有把握整合

北市府推T12給輝達　李四川：有把握整合

輝達預定在台北市北投士林科技園區T17、T18設置台灣總部，但目前北市府、輝達與新光人壽對於土地處理方式，陷入僵局；台北市副市長李四川今（8日）受訪時表示，輝達與新壽的MOU結束是好的開始，北市府已提出北士科T12基地給輝達帶回研究，北市府願協助也有把握整合周邊私有地。

輝達進駐北士科卡關　黃捷喊話：來高雄一定不會後悔

輝達進駐北士科卡關　黃捷喊話：來高雄一定不會後悔

快訊／輝達出手！北士科喬不攏　經部證實盤點全台土地24日前回覆

快訊／輝達出手！北士科喬不攏　經部證實盤點全台土地24日前回覆

民眾黨要蔣萬安負責輝達總部卡關　北市府這樣說

民眾黨要蔣萬安負責輝達總部卡關　北市府這樣說

AI教主黃仁勳 OpenAI一兆神預言

AI教主黃仁勳 OpenAI一兆神預言

關鍵字：

桃園張善政輝達市議員謝美英

讀者迴響

熱門新聞

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

獨／台AV女神爆賣春內幕　最高開價百萬元

時速149改成151硬開罰單　國道荒唐警判刑

「啊」一聲被沖到230m外！砂石場闆娘遭埋亡

脹奶照曝！H級辣模產後賣「母乳香皂」　給粉絲搶購

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

傅崐萁喝水嗆：這你的水平！卓揆回應網笑翻

93％肺腺癌女患者不抽菸　前台大醫點5大原因

「重色輕友」星座Top 3

美籍網紅救災「存款剩2元」突收2萬贊助感動哭

日本太空人拍下「龍的巢穴」：颱風眼讓他恐懼

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

音樂人藏1.3萬色情片　被判鞭2下關22月

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面