輝達進駐北士科卡關　桃園民代籲張善政「把輝達拿回來」

▲市議員謝美英要求張市府團隊「把輝達拿回來」。（圖／謝美英辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會8日進行市長施政報告，市議員謝美英質詢表示，張善政上任之初，曾背負「趕走台積電」罵名，希望不要再增加「趕走韓團」惡名，雖然丟了AAA演唱會，但要努力加把勁，把「輝達」拿回來。謝美英說，目前輝達進駐北士科卡關，桃園過去曾提供青埔A19、桃科二期讓輝達選，張市府要更努力加把勁，把輝達拿回來。

謝美英說，第10屆韓國頒獎典禮「AAA亞洲明星盛典」12月在台灣舉辦，原本公布在桃園樂天棒球場舉行，地方都樂觀其成，期待帶動一波觀光熱潮，豈料幾周後就風雲變色，主辦單位宣佈典禮將移師到高雄世運主場館舉辦，理由是高雄世運主場館擁有超過5萬席的觀眾席，號稱會是史上規模最大的AAA現場，媒體也下註解稱高雄在年末將化身為韓流中心。

「AAA亞洲明星盛典」是一場結合韓國音樂、戲劇與影視的重量級頒獎典禮，每年都匯聚最耀眼的韓流明星與當紅演員，今年適逢十週年紀念，典禮規模較往年更加升級，且一連舉辦2天，帶來超越演唱會等級的表演舞台。

主辦單位更改地點的原因明顯是因為場地問題，謝美英上個月專案報告就提醒市府，桃園即將孵出3顆巨蛋，市府應該明顯定位這些場館，充分發揮巨蛋的功能，否則，桃園一大堆場館，卻仍然無法辦理較具規模的大型活動，只能讓桃園演唱經濟原地踏步。

謝美英強調，桃園有機場地利之便，大型活動來桃園是展現桃園軟實力的重要時刻，結果，煮熟的鴨子硬生生被搶走，市府應該痛定思痛，了解問題始末，提出檢討或因應之道，不能眼睜睜看著這種事情再度發生。