明起連3天降雨機率增　下周更強東北季風「高溫跌破30度」

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天至周五受東北季風影響，北海岸、東北部及恆春半島有局部短暫雨，花東有零星短暫陣雨，午後中南部有局部短暫雷陣雨。中央氣象署預計下周五、周六有另一波較強東北季風南下，溫度降幅明顯，高溫恐跌破30度。

中央氣象署預報員張承傳表示，今天起北邊大陸冷高壓帶來的首波東北季風增強，明天起影響到周五，北海岸、東北部及恆春半島有局部短暫雨，花東有零星短暫陣雨，西半部多雲到晴，午後中南部有局部短暫雷陣雨。

他指出，周六東北季風減弱，北海岸、東半部及恆春有局部短暫雨，午後中南部及其他山區有局部短暫雷陣雨。下周日至周二環境轉東風，北海岸、東半部、恆春半島有零星雨，西半部多雲到晴，午後中南部及其他山區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，張承傳表示，未來3天高溫略降，各地約31至34度。明天竹苗、台南及恆春仍有局部35度，各地低溫則都在25至27度。

他表示，今天為北邊大陸冷高壓帶來的首波東北季風南下，預計下周五、周六有另一波較強東北季風南下，氣溫降幅明顯，高溫不到30度。

張承傳也說，南海後續還是有熱帶系統發展，但隨著季節轉變，對台灣影響會逐漸變小。