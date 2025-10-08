凌晨2點公園丟垃圾竟還被抓！她塞千元遇鐵面巡查...下場更慘了

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

北市1名謝姓婦人於凌晨2點多，摸黑把家裡1袋垃圾扔在公園布告欄旁，當場被環保局巡查員逮個正著，謝婦強塞1000元央求別開罰單，不僅被拒收，更從最高6000元罰鍰，升級為涉犯最重可判7年徒刑的違背職務行求賄賂罪，幸好她認罪且情節輕微，台北地院依法減刑判她4月徒刑、褫奪公權1年，緩刑2年，可上訴。

本案發生於去年（2024年）5月30日凌晨2點多，謝婦將1袋垃圾扔在北市中正區齊東公園布告欄下方，以為神不知鬼不覺，哪曉得三更半夜，竟有環保局清潔隊巡查員在巡邏，當場被劉姓巡查員攔下、取締她亂丟垃圾。

《廢棄物清理法》對於亂丟家戶垃圾的處罰，法定為1200元以上、6000元以下罰鍰，但台北市環保局作法為1年內第1次罰鍰3600元，第2次起每次都罰最高額。

謝婦見劉男要開單告發，急忙強塞1張千元鈔票，擋住劉男準備書寫的舉發本求情，劉男正色拒絕，強調「執行公務不收錢，塞錢是違法的！」要謝婦把錢拿回去，以後垃圾不要這樣丟。

謝婦迭聲央求「拜託啦！你不要這樣子啦！沒有人看到啦！」劉男仍鐵面開單，因謝婦不肯把錢收回、掉頭就走，劉男隨即向呈報上級、把謝婦給的1000元交給環保局政風室查扣，廉政署獲報，將謝婦送辦。

謝婦始終認罪，並繳清亂丟垃圾的罰鍰，法官認為她犯後態度良好，在偵審中自白犯罪，依《貪污治罪條例》可減刑1次，犯罪金額低於5萬元又可減刑1次，據此依法定可判1年以上、7年以下徒刑的對公務員違背職務行為行求賄賂罪，判謝婦4月徒刑、褫奪公權1年，考量她無前科且本件情節輕微，應已警惕不再犯，准她緩刑2年，須完成法治教育課程4場次，可上訴。