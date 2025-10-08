　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

凌晨2點公園丟垃圾竟還被抓！她塞千元遇鐵面巡查...下場更慘了

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

北市1名謝姓婦人於凌晨2點多，摸黑把家裡1袋垃圾扔在公園布告欄旁，當場被環保局巡查員逮個正著，謝婦強塞1000元央求別開罰單，不僅被拒收，更從最高6000元罰鍰，升級為涉犯最重可判7年徒刑的違背職務行求賄賂罪，幸好她認罪且情節輕微，台北地院依法減刑判她4月徒刑、褫奪公權1年，緩刑2年，可上訴。

本案發生於去年（2024年）5月30日凌晨2點多，謝婦將1袋垃圾扔在北市中正區齊東公園布告欄下方，以為神不知鬼不覺，哪曉得三更半夜，竟有環保局清潔隊巡查員在巡邏，當場被劉姓巡查員攔下、取締她亂丟垃圾。

《廢棄物清理法》對於亂丟家戶垃圾的處罰，法定為1200元以上、6000元以下罰鍰，但台北市環保局作法為1年內第1次罰鍰3600元，第2次起每次都罰最高額。

謝婦見劉男要開單告發，急忙強塞1張千元鈔票，擋住劉男準備書寫的舉發本求情，劉男正色拒絕，強調「執行公務不收錢，塞錢是違法的！」要謝婦把錢拿回去，以後垃圾不要這樣丟。

謝婦迭聲央求「拜託啦！你不要這樣子啦！沒有人看到啦！」劉男仍鐵面開單，因謝婦不肯把錢收回、掉頭就走，劉男隨即向呈報上級、把謝婦給的1000元交給環保局政風室查扣，廉政署獲報，將謝婦送辦。

謝婦始終認罪，並繳清亂丟垃圾的罰鍰，法官認為她犯後態度良好，在偵審中自白犯罪，依《貪污治罪條例》可減刑1次，犯罪金額低於5萬元又可減刑1次，據此依法定可判1年以上、7年以下徒刑的對公務員違背職務行為行求賄賂罪，判謝婦4月徒刑、褫奪公權1年，考量她無前科且本件情節輕微，應已警惕不再犯，准她緩刑2年，須完成法治教育課程4場次，可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北市府推薦T12基地給輝達！　李四川：有把握整合周邊私有地
快訊／砂石場遺體證實為失聯闆娘　光復洪災釀19死5失聯157
LINE用戶注意！11月起「3類人」終止服務
「時速149改成151」硬開高額罰單　國道警惡整飆仔...結
快訊／黑心豬腸確定重罰5400萬！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／網軍總司令逃柬被擄！賣慘向被害人求救　丁寧親弟怒批無恥

快訊／砂石場遺體證實為失聯闆娘　光復洪災釀19死5失聯157傷

專車突拋錨「數十學生困車上」　桃警急開調撥車道疏導

「時速149改成151」硬要重罰再扣牌　國道警惡整飆仔反被判刑

夜衝抓紅蟳變失蹤案！雲林男受困消波塊　警廣播尋人救回

台南機車與混凝土車擦撞卡車底！女騎士倒地骨折逃死劫

機捷驚見低級旅客！月台囂張抽菸嚼檳榔　拒聽勸還攻擊站務員

國慶煙火+無人機表演人潮湧現　北市警三階段管制信義區

凌晨2點公園丟垃圾竟還被抓！她塞千元遇鐵面巡查...下場更慘了

路口被撞飛「機車炸成火球」19歲聯大生頭部重傷　開刀搶命中

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

國軍天菜送帽給女童

花蓮挖土機超人中秋夜離世　負傷熱血救災最後身影曝光　兒堅強跪別：很驕傲

獨／網軍總司令逃柬被擄！賣慘向被害人求救　丁寧親弟怒批無恥

快訊／砂石場遺體證實為失聯闆娘　光復洪災釀19死5失聯157傷

專車突拋錨「數十學生困車上」　桃警急開調撥車道疏導

「時速149改成151」硬要重罰再扣牌　國道警惡整飆仔反被判刑

夜衝抓紅蟳變失蹤案！雲林男受困消波塊　警廣播尋人救回

台南機車與混凝土車擦撞卡車底！女騎士倒地骨折逃死劫

機捷驚見低級旅客！月台囂張抽菸嚼檳榔　拒聽勸還攻擊站務員

國慶煙火+無人機表演人潮湧現　北市警三階段管制信義區

凌晨2點公園丟垃圾竟還被抓！她塞千元遇鐵面巡查...下場更慘了

路口被撞飛「機車炸成火球」19歲聯大生頭部重傷　開刀搶命中

拉美3友邦慶賀團訪台　外交部：以主賓身分出席國慶大會

于朦朧「潛規則」慘死延燒！　黃小琥認曾遭「霸王硬上弓」暴走了

提升公共工程品質　台東縣政府召開114年工程督導會報

王義川稱「青少年白目」要校園禁抖音　王世堅：政治界玻璃心

獨／網軍總司令逃柬被擄！賣慘向被害人求救　丁寧親弟怒批無恥

北市府推薦T12基地給輝達！　李四川：有把握整合周邊私有地

台東卑南溪現河川揚塵　縣府呼籲民眾加強防護

沖繩旅遊注意！宮古島驚現「5m超巨食人鯊」　浮潛觀光客目睹嚇壞

名店「茗香園」疑爆食物中毒！女客控吃完上吐下瀉　店家回應了

北市府攜12家優質企業　在新加坡科技週展現智慧驅動實力

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

社會熱門新聞

控幼兒園膠帶封嘴、打臉虐童　教育局勒令停辦

涉虐網紅爸2歲愛女　幼兒園交出關鍵影片

即／怪手挖出砂石場老闆娘轎車　遺體身分確認中

北市雙載電輔車遭撞　15歲女頭破血流搶救10天不治

身分初步確認！　家屬認屍「砂石場老闆娘」

高雄女代書輕生！女兒淚控宮廟勾結代銷詐騙1.6億　

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

獨／「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救畫面曝

北捷飛踹嬤！Fumi阿姨一身三宅一生現身　全身行頭曝光

偷整箱鳳梨酥　阿北搭公車落跑路線曝

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告

高雄大坪頂保護區綠地慘變「柏油山」

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

縣長贈慰問金　護童勇男妻：他不後悔擋這2刀

更多熱門

相關新聞

廢棄物場藏非法跨國輸出鏈　白喬茵批市府輕放

廢棄物場藏非法跨國輸出鏈　白喬茵批市府輕放

高雄再淪為「廢棄物天堂」！高雄市議員白喬茵今（8）日於市議會踢爆，某廢棄物清除業者長期非法貯存並處置廢棄物，市府環保局卻多次以「最低罰則」輕輕放下，助長業者將廢棄物非法出口至東南亞。她批，涉案工廠至今仍持續運作，讓市長陳其邁口中「嚴查嚴辦、絕不寬貸」的宣言淪國際笑話。

台中街頭下鈔票雨！橘衣英雄現身結局超暖

台中街頭下鈔票雨！橘衣英雄現身結局超暖

中火遭市府抓包數值超標結局逆轉

中火遭市府抓包數值超標結局逆轉

超速50公里慘罰1萬2　騎士控測速陷阱法官駁回

超速50公里慘罰1萬2　騎士控測速陷阱法官駁回

台中環保局救災泥車「被留言」暖哭眾人

台中環保局救災泥車「被留言」暖哭眾人

關鍵字：

環保局清潔隊巡查員亂丟垃圾罰鍰

讀者迴響

熱門新聞

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

表情失控炎上！歐美辣妹「知道肯定被批評」

北捷踹嬤「Fumi阿姨」被問：是男是女？高EQ回應

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面