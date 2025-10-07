挖土機超人感染送命　李鴻源：921告訴我們「沒專業的不要去」

▲李鴻源：921告訴我們「沒專業的不要去災區」。（圖／翻攝YouTube／蔡正元官方頻道）



記者許力方／台北報導

桃園一名挖土機老闆林鴻森前往災區救災，未料因遭刺傷引發敗血症逝世，水利專家、前內政部長李鴻源日前曾建議，「鏟子超人」不要進去災區，掀起各界討論，如今發生首起救災憾事，他也親自回應，「災區不是大家想的那樣子」，假如他是前進指揮官，第一時間就把災民疏散出來，閒雜人等不准進去。

李鴻源在7日的《直球對決》節目中回應林鴻森之死，他說，鏟子超人現象剛剛形成的時候，其實全世界都在注意台灣人這麼善良、可愛，他也覺得有正面意義，但第一時間，他常喜歡講人家不喜歡聽的話，那時候他就呼籲「沒有專業的人請你不要去」，因為災區並不是大家想的那個樣子，同時也講說，假如他是前進指揮所的指揮官，他會在第一個時間把災民疏散出來，然後閒雜人等不准進去，再一個工兵營進去。

為什麼是工兵營進去？李鴻源進一步說明，因為一個部隊進去，他有他的整個後勤資源，有他自己的炊事兵、有野戰醫院、有所有的工具，相當於是整套的。相較之下，這些一般的民眾去，非常有愛心，讓災民覺得很溫暖，是貢獻，可是一進去以後柴米油鹽、吃喝拉撒睡，大家還要照顧你。

▲挖土機超人林鴻森趕往救災8天，小腿劃傷感染不治。（圖／家屬提供）



李鴻源說，災區有幾千個災民，政府要照顧他們，當初他也提醒，萬一這些超人進去之後被感染，萬一把細菌帶出去了？因為災區有一個垃圾場被沖進來。他說，921的經驗告訴我們，其實第一批地震的時候死了一批人，第二批是餘震的時候又死了一批人，「要去挖，你要很非常專業的人，才有辦法去挖，不是說，拿個十字鍬就可以進去挖。」那時一點防災概念歐沒有，來救台灣的是俄羅斯的搜救隊，帶著機具來挖。

「所以災區為什麼一般人不能去呢？」李鴻源指出，921當時很多的志工進去搬屍體、搬東西，過不久，很多人得到感染了。因此他提醒，這些志工有的人回去，陸陸續續可能會出現一些身體不適，但是有沒有人去輔導這些志工的心理？這次很遺憾的是，太多的政治算計在裡面，所以他才在第一個時間講說，不管藍綠，請所有的政治人物把嘴巴比起來，讓專業的人來做這件事情，要究責現在可以來究責了。

▼各界哀悼「挖土機超人」不幸逝世。（圖／翻攝臉書／林奕華）

