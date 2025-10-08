　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

挖土機超人離世！　林鴻森的「災區溫柔叮囑」萬人流淚

▲▼挖土機行老闆林鴻森。（圖／翻攝Threads）

▲挖土機行老闆林鴻森。（圖／翻攝Threads）

記者葉國吏／綜合報導　

花蓮光復鄉因馬太鞍溪溢流受災嚴重，來自桃園市的挖土機行老闆林鴻森開著小型山貓與挖土機奔赴救援，卻因左腳意外受傷感染引發敗血症，於10月6日不幸辭世。林大哥的溫暖善行深深觸動了許多災民與網友，他的離去令大家感到惋惜與哀痛。

光復鄉居民廖先生7日在社群平台Threads分享林鴻森救災的感人片段。林大哥當時開著機器協助清淤，還特別提醒廖先生：「讓阿公先離開，不要看我挖他的家，怕他會難過。」這句話展現了林大哥粗獷外表下的溫柔心腸。廖先生描述，機器轟鳴聲中，林大哥的每一句關懷都帶著溫暖，他的行動彷彿在災難中注入了一絲希望。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林鴻森在救災現場不僅專注於工作，還不忘叮囑志工：「看到沒壞掉的東西要幫忙收好，別鏟掉。」這樣簡單的話語展現了他時刻替人著想的善良本性。廖先生在回憶中提到，雖然與林大哥僅僅相識一天，但他的溫柔教會大家，即使世界充滿苦難，也要選擇善待彼此。廖先生在貼文中哀悼道：「林大哥，願您安息。」

林鴻森的故事讓萬名網友感動不已，許多人留言表達對他的敬意與感謝。一名網友寫道：「這樣溫暖的人，雖然離開得太早，但他的善心會留在更多人心中。」也有網友呼籲，若曾與林大哥共事，希望能分享更多故事與照片，讓他的家人知道他是多麼令人敬佩的存在。林鴻森的付出與溫柔不僅成為救災現場的力量，也成為台灣善良精神的象徵。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／8級強風來了　可能有新颱預估路徑曝
美股收黑標普終結連7漲！　特斯拉重跌逾4％、台積電ADR跌近
美國防部準助理部長：台灣軍隊需重大改革　支出應占GDP達10

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

哈隆估今變強颱　大迴轉路徑曝

死刑犯成導演　顏正國堪稱電影圈傳奇

人生勝利組淪被告！街口老闆出身官三代　老婆是「表特板」新女神

沒有顏正國就沒「角頭宇宙」　影評人揭原因

電台啤雲豹重磅新人與安芝儇齊名！　傳是啦啦隊圈的DJ SODA

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

挖土機超人離世！　林鴻森的「災區溫柔叮囑」萬人流淚

快訊／8級強風來了　可能有新颱預估路徑曝

花蓮募款破10億！　「百萬以上善款」近90筆

2飲食習慣恐成肺腺癌「幕後推手」！營養師曝最新研究

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

國軍天菜送帽給女童

花蓮挖土機超人中秋夜離世　負傷熱血救災最後身影曝光　兒堅強跪別：很驕傲

哈隆估今變強颱　大迴轉路徑曝

死刑犯成導演　顏正國堪稱電影圈傳奇

人生勝利組淪被告！街口老闆出身官三代　老婆是「表特板」新女神

沒有顏正國就沒「角頭宇宙」　影評人揭原因

電台啤雲豹重磅新人與安芝儇齊名！　傳是啦啦隊圈的DJ SODA

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

挖土機超人離世！　林鴻森的「災區溫柔叮囑」萬人流淚

快訊／8級強風來了　可能有新颱預估路徑曝

花蓮募款破10億！　「百萬以上善款」近90筆

2飲食習慣恐成肺腺癌「幕後推手」！營養師曝最新研究

川普揚言動用暴亂法　硬槓民主黨地方政府

哈波談對戰山本由伸對戰「想不起來抱歉」　機上打牌放鬆備戰G3

哈隆估今變強颱　大迴轉路徑曝

死刑犯成導演　顏正國堪稱電影圈傳奇

郝龍斌自勉公道伯　坦言2028最期待盧秀燕

顏正國驟逝　醫曝肺癌初期3症狀！出現1狀況快就醫

張景嵐、陳銳穩交2年傳婚訊　3歲差姐弟戀進展快狠準…聚會洩關係

人生勝利組淪被告！街口老闆出身官三代　老婆是「表特板」新女神

咳嗽以為感冒「癌王肺癌」9徵兆　醫：確診超過7成末期

帳戶瞬間被搬空　街口老闆爆侵占挨告

【泰格與雪兒】短篇蕭貪朋友

生活熱門新聞

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

明起連3天降雨機率增　下周更強東北季風「高溫跌破30度」

即／檢查時已是末期　鋼鐵爸曝阿國最後抗癌

快訊／8級強風來了　可能有新颱預估路徑曝

LINE「10款免費貼圖」限時下載！鯊茶醬、企鵝皮蛋

東北季風來了　8級強風發布2地轉雨

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

顏正國肺腺癌逝！出現症狀通常已末期

大湖游泳池爆財務問題　公告10/13停業

2習慣恐成肺腺癌推手！最新研究曝

小姑們回娘家烤肉！老公「1原因」暴怒

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

半夜還卡國五！國道紅綠燈「放行15秒」車主傻

更多熱門

相關新聞

超人送命　李鴻源：沒專業的不要去

超人送命　李鴻源：沒專業的不要去

桃園一名挖土機老闆林鴻森前往災區救災，未料因遭刺傷引發敗血症逝世，水利專家、前內政部長李鴻源日前曾建議，「鏟子超人」不要進去災區，掀起各界討論，如今發生首起救災憾事，他也親自回應，「災區不是大家想的那樣子」，假如他是前進指揮官，第一時間就把災民疏散出來，閒雜人等不准進去。

挖土機超人感染過世　醫籲2類患者避免涉水清淤

挖土機超人感染過世　醫籲2類患者避免涉水清淤

「救災沒完成不回桃園」！侄淚憶林鴻森：內心柔軟的人

「救災沒完成不回桃園」！侄淚憶林鴻森：內心柔軟的人

宏泰大亨兄弟遭認定詐欺正犯　法官下重手原因曝

宏泰大亨兄弟遭認定詐欺正犯　法官下重手原因曝

深坑帝品苑靠「帝寶」2字賣雙倍價　建商罕見遭重判

深坑帝品苑靠「帝寶」2字賣雙倍價　建商罕見遭重判

關鍵字：

林鴻森

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

顏正國戲裡也在中秋離世

「好小子」顏正國過世！

顏正國昔服刑「戀上通信女筆友」　出獄後攜手組家庭

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

驚嘆顏正國50歲離世　曾難過「我沒有參與為何判我15年！」

顏正國病逝原因、日期巧撞汪建民

「好小子」顏正國癌逝！愛妻悲痛

明起連3天降雨機率增　下周更強東北季風「高溫跌破30度」

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

柯文哲解釋碎紙　稱橘子早出國「真爽」

即／檢查時已是末期　鋼鐵爸曝阿國最後抗癌

顏正國「生前暴瘦」照片曝光！

更多

最夯影音

更多
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢
黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面