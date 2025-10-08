挖土機超人離世！　林鴻森的「災區溫柔叮囑」萬人流淚

▲挖土機行老闆林鴻森。（圖／翻攝Threads）

記者葉國吏／綜合報導

花蓮光復鄉因馬太鞍溪溢流受災嚴重，來自桃園市的挖土機行老闆林鴻森開著小型山貓與挖土機奔赴救援，卻因左腳意外受傷感染引發敗血症，於10月6日不幸辭世。林大哥的溫暖善行深深觸動了許多災民與網友，他的離去令大家感到惋惜與哀痛。

光復鄉居民廖先生7日在社群平台Threads分享林鴻森救災的感人片段。林大哥當時開著機器協助清淤，還特別提醒廖先生：「讓阿公先離開，不要看我挖他的家，怕他會難過。」這句話展現了林大哥粗獷外表下的溫柔心腸。廖先生描述，機器轟鳴聲中，林大哥的每一句關懷都帶著溫暖，他的行動彷彿在災難中注入了一絲希望。

林鴻森在救災現場不僅專注於工作，還不忘叮囑志工：「看到沒壞掉的東西要幫忙收好，別鏟掉。」這樣簡單的話語展現了他時刻替人著想的善良本性。廖先生在回憶中提到，雖然與林大哥僅僅相識一天，但他的溫柔教會大家，即使世界充滿苦難，也要選擇善待彼此。廖先生在貼文中哀悼道：「林大哥，願您安息。」

林鴻森的故事讓萬名網友感動不已，許多人留言表達對他的敬意與感謝。一名網友寫道：「這樣溫暖的人，雖然離開得太早，但他的善心會留在更多人心中。」也有網友呼籲，若曾與林大哥共事，希望能分享更多故事與照片，讓他的家人知道他是多麼令人敬佩的存在。林鴻森的付出與溫柔不僅成為救災現場的力量，也成為台灣善良精神的象徵。