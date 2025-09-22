不只全智賢！潤娥新劇《暴君的廚師》也陷辱華　1劇情陸網大破防

————————— 以下內文 部分有雷 —————————

▲潤娥搭檔李彩玟出演的熱播劇《暴君的廚師》。（圖／翻攝自Instagram／tvN）

記者廖翊慈／綜合報導

南韓頂流女團少女時代成員潤娥在近日熱播韓劇《暴君的廚師》中，飾演女主角延志永，該劇播出後反響熱烈，也吸引不少人持續關注劇情走向。不過在上週更新的第九集中，因其中一段劇情，引起大陸網友破防，更直指是在辱華，「簡直是不尊重中華文化！」

▲潤娥在劇中飾演從現代穿越古代的廚師。（圖／翻攝自Instagram／tvN）

第九集中，女主角以一道「烏骨雞人蔘雞湯」打敗了對手明朝使團的「佛跳牆」。《暴君的廚師》自開播以來，不僅在韓國國內收視率節節上升，在海外的討論度也相當高。引起大陸網友不滿的劇情，除了佛跳牆敗給人蔘雞湯之外，還有前幾集，明朝使團廚師竊取女主角辣椒粉的劇情。

▲▼引發爭議的烏骨雞人蔘雞湯、佛跳牆。（圖／翻攝自微博）

不僅《暴君的廚師》受到大陸網友批評，女神全智賢的新劇《暴風圈》上週也因一句台詞「為什麼中國會偏好戰爭？」陷入辱華風波，甚至不少代言品牌，直接撤掉全智賢在中國市場的廣告，引起熱議。

▲全智賢新劇《暴風圈》台詞惹怒陸網。（圖／翻攝自微博）

相關內容引起不少大陸網友直批，「把明朝使臣的形象塑造的好卑鄙啊」、「貶低明朝捧朝鮮」、「你們韓劇到底要幹啥啊？先是全智賢新劇暴風圈台詞，再是林允兒新劇整歷史，都不要中國市場了嗎」、「韓國小偷沒完沒了了」、「最近追韓劇真的追得我滿肚子火」、「貶低中華飲食文化」、「對中國歷史文化產生錯誤認知，損害中國文化的國際形象與聲譽」。

