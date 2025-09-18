女神全智賢新劇《暴風圈》1台詞挨批辱華　陸網玻璃心碎：封殺吧

記者廖翊慈／綜合報導

南韓女神全智賢出演的新劇《暴風圈》10日播出後，好評不斷，一開播就在多個國家地區登上排行第一。不過在近日更新的集數中，飾演女主角徐聞柱的全智賢因1句台詞，遭大陸網友直批是在辱華，還有人玻璃心碎，紛紛抗議，相關話題也登上微博文娛熱搜榜。

▲南韓女神全智賢搭檔男神姜棟元出演《暴風圈》。（圖／Disney+提供）

綜合陸媒報導，劇中全智賢飾演的角色質問，「為什麼中國會偏好戰爭？那樣核彈會落在邊界地區」。第一句台詞被中國網友批評，是捏造事實的政治污名化，直指中國「好戰」，並因後續關聯「核彈威脅」進一步強化負面聯想。

▲引發爭議的台詞。（圖／翻攝自微博）

不僅如此，還有大陸網友表示，劇中設定為「2025年中國大連」的場景，被質疑刻意抹黑中國城市發展面貌，對比劇中美國場景的光鮮亮麗，中國場景被刻意醜化，形成強烈雙標，也引發大陸網友們不滿。

▲《暴風圈》多處讓中國網友玻璃心碎。（圖／翻攝自微博）

相關話題在陸網炸鍋，「我們中國才不喜歡戰爭，我們追求的是和平，這個台詞說的好像是我們中國人在搞事一樣，這是汙衊」、「姐姐，我們發動了幾場戰爭」、「我昨天看到這個的時候也無語了，簡直是睜著眼睛說瞎話」、「限韓令鎖死」、「封殺吧」、「我們要真的愛好戰爭，就輪不到她們在這兒拍電視劇了」、「就是典型的是非不分」。

也有人緩頰表示，僅僅是台詞，不代表全智賢的個人立場，呼籲大眾理性觀劇。

《暴風圈》題材為諜報愛情劇，全智賢飾演外交官，在丈夫身亡後決定參選總統，為的是揭開暗殺事件的幕後黑手，姜棟元飾演神秘探員，奉命保護參選總統的她。該劇播出前宣傳手法相當特別，一對男女在餐廳外吵架轟動網路，事後揭曉是劇集宣傳，話題滿滿，根據Flixpatrol統計，本劇在台灣Disney+上線後已經連續6天第1名。