全美逾4000航班延誤！　機場公務員「不滿無薪上班」集體請病假

▲美國政府關門影響航空交通。圖為紐澤西州紐華機場。（資料照／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國政府關門邁入第2周，運輸部長達菲（Sean Duffy）6日證實「請病假」的航空交通管制員（下稱航管員）人數攀升，多座主要機場因人力不足出現大規模航班延誤。

CBS、路透社報導，美國聯邦航空總署（FAA）約1.3萬名航管員，以及運輸安全管理局（TSA）約5萬人被列為「必要工作人員」，政府關門期間仍須「無薪上班」，預計10月14日錯過首次薪資發放。目前全美航管系統已短缺3500名航管員，許多人被迫加班及連續工作6天，人力吃緊問題雪上加霜。

FAA於6日通報，丹佛、鳳凰城、拉斯維加斯、紐澤西州紐華克（Newark）、加州伯班克（Burbank）等多座機場航班運作，都因為人力短缺遭受衝擊。FlightAware數據顯示，當日全美超過4000個航班延誤，其中包括丹佛機場的29%抵達航班、紐華克19%航班、拉斯維加斯15%航班。

達菲也坦承，自從政府關門以來，TSA發現請病假的航管員人數略增，部分地區航管人力減少50%。為了優先考量旅客安全，將會配合人力減少飛航流量，「你們會因此看到（航班）延遲。」他表示，員工被要求無薪工作可能影響士氣，「他們有帳單要付，現在他們一邊控制空域一邊想著這些事，我不喜歡這樣。」

全美航空交通管制員協會（NATCA）也於6日警告其2萬多名成員，該機構不鼓勵聯邦職員採取任何損害航空安全的行動，「航管員與其他飛航安全專業人士，非常重視保護公眾飛行安全的責任。參與罷工可能導致被聯邦政府開除。此舉不僅違法，也損害NATCA的公信力」，嚴重削弱該組織未來有效倡議的能力。

2019年美國政府也曾經停擺長達34天，當時約10%TSA員工請病假，造成全美主要機場安檢大排長龍。目前參議院預計在當地時間6日晚間再度針對預算案進行表決。