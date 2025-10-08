乾爸就是威！　黃仁勳稱將替員工買單「H-1B簽證費」

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國媒體《財經內幕》（Business Insider）報導，總統川普（Donald Trump）上月簽署新行政命令，對每份新的H-1B簽證申請徵收10萬美元費用，引發科技業震盪。輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）隨後向員工承諾，公司將負擔所有相關費用，並繼續支持簽證申請。

川普的新規定讓大量科技公司員工感到不安，尤其是持H-1B簽證的工作者。根據路透社報導，黃仁勳的公開訊息旨在安撫員工情緒，強調輝達對移民員工的重視。輝達作為全球知名晶片企業，其員工中有許多來自印度和中國等地，與整個科技產業的狀況一致。黃仁勳過去也多次表示，全球半數的人工智慧研究專家是華人，顯示移民群體對科技創新的重要性。

黃仁勳在寫給員工的訊息中提到，由移民員工與全球同行共同努力打造的輝達今天的成就，離不開多元文化的貢獻。他還表示，自己作為移民的一份子，深刻理解在美國找到機會如何改變人生。面對簽證政策的變化，他重申合法移民對保持美國科技領先地位的重要性。輝達在回應媒體詢問時，選擇不對此事進一步置評。

根據美國國籍暨移民局（USCIS）的資料，加州作為矽谷所在地，自2018年後每年收到的H-1B簽證申請數量都高居全美首位。川普的命令規定，除非雇主支付額外費用，否則不允許新的H-1B簽證持有者進入美國，但已持有簽證或在9月21日前提交申請的人將不受影響。此政策對科技業的未來人力資源分配可能產生長遠影響。