　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

乾爸就是威！　黃仁勳稱將替員工買單「H-1B簽證費」

▲▼ 輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國媒體《財經內幕》（Business Insider）報導，總統川普（Donald Trump）上月簽署新行政命令，對每份新的H-1B簽證申請徵收10萬美元費用，引發科技業震盪。輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）隨後向員工承諾，公司將負擔所有相關費用，並繼續支持簽證申請。

川普的新規定讓大量科技公司員工感到不安，尤其是持H-1B簽證的工作者。根據路透社報導，黃仁勳的公開訊息旨在安撫員工情緒，強調輝達對移民員工的重視。輝達作為全球知名晶片企業，其員工中有許多來自印度和中國等地，與整個科技產業的狀況一致。黃仁勳過去也多次表示，全球半數的人工智慧研究專家是華人，顯示移民群體對科技創新的重要性。

黃仁勳在寫給員工的訊息中提到，由移民員工與全球同行共同努力打造的輝達今天的成就，離不開多元文化的貢獻。他還表示，自己作為移民的一份子，深刻理解在美國找到機會如何改變人生。面對簽證政策的變化，他重申合法移民對保持美國科技領先地位的重要性。輝達在回應媒體詢問時，選擇不對此事進一步置評。

根據美國國籍暨移民局（USCIS）的資料，加州作為矽谷所在地，自2018年後每年收到的H-1B簽證申請數量都高居全美首位。川普的命令規定，除非雇主支付額外費用，否則不允許新的H-1B簽證持有者進入美國，但已持有簽證或在9月21日前提交申請的人將不受影響。此政策對科技業的未來人力資源分配可能產生長遠影響。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／8級強風來了　可能有新颱預估路徑曝
美股收黑標普終結連7漲！　特斯拉重跌逾4％、台積電ADR跌近
美國防部準助理部長：台灣軍隊需重大改革　支出應占GDP達10

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普揚言動用暴亂法　硬槓民主黨地方政府

加薩戰爭終結現曙光　川普：現在有「真正的機會」

美政府關門近一周　川普差別待遇：不是所有政府員工都能拿到欠薪

美議員：美國需要擴大「印太軍事」投資　確保區域穩定

乾爸就是威！　黃仁勳稱將替員工買單「H-1B簽證費」

美國防部準助理部長：台灣軍隊需重大改革　支出應占GDP達10％

美股收黑標普終結連7漲！　特斯拉重跌逾4％、台積電ADR跌近3％

與黃金同步！全球加密貨幣ETF吸金創歷史　比特幣衝12萬美元新高

德國小鎮新市長遭刺重傷！　總理痛心譴責

美國會報告認「封堵失敗」！中企去年砸1.2兆繞道買晶片設備

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

國軍天菜送帽給女童

花蓮挖土機超人中秋夜離世　負傷熱血救災最後身影曝光　兒堅強跪別：很驕傲

川普揚言動用暴亂法　硬槓民主黨地方政府

加薩戰爭終結現曙光　川普：現在有「真正的機會」

美政府關門近一周　川普差別待遇：不是所有政府員工都能拿到欠薪

美議員：美國需要擴大「印太軍事」投資　確保區域穩定

乾爸就是威！　黃仁勳稱將替員工買單「H-1B簽證費」

美國防部準助理部長：台灣軍隊需重大改革　支出應占GDP達10％

美股收黑標普終結連7漲！　特斯拉重跌逾4％、台積電ADR跌近3％

與黃金同步！全球加密貨幣ETF吸金創歷史　比特幣衝12萬美元新高

德國小鎮新市長遭刺重傷！　總理痛心譴責

美國會報告認「封堵失敗」！中企去年砸1.2兆繞道買晶片設備

川普揚言動用暴亂法　硬槓民主黨地方政府

哈波談對戰山本由伸對戰「想不起來抱歉」　機上打牌放鬆備戰G3

哈隆估今變強颱　大迴轉路徑曝

死刑犯成導演　顏正國堪稱電影圈傳奇

郝龍斌自勉公道伯　坦言2028最期待盧秀燕

顏正國驟逝　醫曝肺癌初期3症狀！出現1狀況快就醫

張景嵐、陳銳穩交2年傳婚訊　3歲差姐弟戀進展快狠準…聚會洩關係

人生勝利組淪被告！街口老闆出身官三代　老婆是「表特板」新女神

咳嗽以為感冒「癌王肺癌」9徵兆　醫：確診超過7成末期

帳戶瞬間被搬空　街口老闆爆侵占挨告

【再見「好小子」】顏正國癌逝！再過3天迎51歲生日

國際熱門新聞

尼斯湖水怪又現身！湖中戲水畫面曝光

正妹主播自PO「入浴照」　大片肉色曝光

美股收黑標普終結連7漲！　特斯拉重跌逾4％、台積電ADR跌近3％

沒知識韓劇：全智賢的《暴風圈》

美國防部準助理部長：台灣軍隊需重大改革　支出應占GDP達10％

美國會報告：中企去年砸1.2兆合法買晶片設備

全球加密幣ETF吸金創歷史　比特幣新高

猝死！家屬一看遺體驚喊「沒脖子」

南非降級我駐處　駐外代表：我們不受歡迎

德國小鎮新市長遭刺重傷！

乾爸就是威！　黃仁勳稱將替員工買單「H-1B簽證費」

超商史上最貴商品！單價160萬　賣出去了

法官再出手　阻川普派任何國民兵赴波特蘭

高市早苗上台還沒穩！公明黨恐退出聯盟

更多熱門

相關新聞

他曝輝達北士科現況解法　「能三贏」沒人違法

他曝輝達北士科現況解法　「能三贏」沒人違法

輝達（NVIDIA）傳出想在台北設立海外總部，但與新壽、北市府之間因合約條款「建好才能轉移」卡關。百萬網紅Cheap指出，這項限制導致三方僵持不下，「市府怕圖利、新壽怕背信」，但若「地上權直接轉給輝達」，反而能達成三贏局面，只是「法律上最難走的一條路」。

不是工程師　黃仁勳點名「最夯工作」

不是工程師　黃仁勳點名「最夯工作」

黃仁勳批對中鷹派不愛國　他一聽開轟

黃仁勳批對中鷹派不愛國　他一聽開轟

新壽盼直接轉地上權予輝達　蔣萬安重申「2方案」

新壽盼直接轉地上權予輝達　蔣萬安重申「2方案」

黃仁勳賣22.5萬股輝達股票！套現逾12億

黃仁勳賣22.5萬股輝達股票！套現逾12億

關鍵字：

H-1B黃仁勳

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

顏正國戲裡也在中秋離世

「好小子」顏正國過世！

顏正國昔服刑「戀上通信女筆友」　出獄後攜手組家庭

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

驚嘆顏正國50歲離世　曾難過「我沒有參與為何判我15年！」

顏正國病逝原因、日期巧撞汪建民

「好小子」顏正國癌逝！愛妻悲痛

明起連3天降雨機率增　下周更強東北季風「高溫跌破30度」

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

柯文哲解釋碎紙　稱橘子早出國「真爽」

即／檢查時已是末期　鋼鐵爸曝阿國最後抗癌

顏正國「生前暴瘦」照片曝光！

更多

最夯影音

更多
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢
黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面