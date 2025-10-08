電台啤雲豹重磅新人與安芝儇齊名！　傳是啦啦隊圈的DJ SODA

▲徐賢淑（서현숙）。（圖／翻攝IG／seo_hsss，下同）

記者葉國吏／綜合報導

台灣職籃台啤雲豹啦啦隊「電豹女」新賽季話題不斷，傳出將迎接首位來台的韓國啦啦隊成員，且對方是韓國知名啦啦隊長，引發球迷熱議。近日消息曝光，這位話題人物正是斗山熊棒球隊及FC首爾足球隊的王牌啦啦隊隊長徐賢淑（Seo Hyun-sook）。

電豹女今年人事異動頻繁，啦啦隊員李雅英轉投富邦勇士，並正式成為Fubon Angels的一員。台啤雲豹隨即宣布四棲韓援金賢姈加入陣容，補足空缺。更引人注目的是，球隊透露將在開季記者會上，重磅宣布一位首次來台的韓國啦啦隊隊長加盟，讓外界期待不已。

近日，徐賢淑已悄悄現身台灣，並在社群平台限時動態中標註台啤雲豹，迅速引起粉絲熱議。徐賢淑身高168公分，擁有纖細身材與金色短髮，因其獨特外型被稱為「金髮女神」。她是韓國啦啦隊界的代表人物之一，與安芝儇、李娜景並列第三代領袖。自2014年出道以來，她在韓國累積了極高的人氣，還曾參與綜藝及實境節目，圈粉無數。

對於這項傳聞，台啤雲豹方面表示，計畫近日內對外公布這名韓援啦啦隊成員的加盟消息，甚至可能在開季記者會前提前揭曉。隨著徐賢淑來台的消息不斷流出，球迷熱切期待她加入電豹女後的表現，勢必為新賽季增添更多亮點。