顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

▲導演顏正國。（圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

昔日以《好小子》系列爆紅的童星出身男星顏正國，7日驚傳因肺腺癌病逝，享年僅50歲。他的一生充滿戲劇性，從童年成名到因犯罪入獄，最後浪子回頭努力彌補過去，但始終未能釋懷對家人的虧欠。

顏正國曾因涉毒、槍砲及綁架案等罪行，背負一連串的刑責，他甚至一度面臨死刑危機，幸因法條更改保住性命。他在服刑期間積極改過，表現良好獲准假釋出獄。然而，最令他痛心的不是自己的失誤，而是父親辭世時，他在靈堂戴著手銬與腳鐐，只能短暫停留。「我最難受的，不是坐牢，而是沒能好好陪父親走完最後一程，這是我人生永遠的痛。」

▲顏正國。（圖／ETtoday資料照）

在節目《同學來了》中，顏正國回憶監獄生活，透露曾叮囑父母不要探監，因為不忍年邁雙親為他奔波。他說，家住基隆的父母每次探監都得準備會客菜，搭車長途跋涉，耗上一整天。他無奈地表示，雖然他請父母別來，但他們還是心疼子女，節日仍會帶著菜探望。他目睹父親逐漸老去，心中滿是無力感：「我常想，爸爸能撐到我出獄嗎？」這份自責至今未能釋懷。

假釋後，顏正國重新投入人生，積極參與反毒活動和公益，還重拾書法創作，並執導電影《角頭2：王者再起》，票房破新台幣1.27億元。他試圖用後半生彌補過去的錯誤，但對家人的虧欠始終成為他內心深藏的遺憾。浪子回頭的故事雖然感人，但他的生命卻在努力修復中戛然而止，令人唏噓。