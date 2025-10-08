顏正國50歲肺腺癌逝！蘇一峰推這檢驗比X光更有用

記者劉邠如／綜合報導

「好小子」顏正國驚傳因肺腺癌病逝，享年57歲，引發外界震驚。胸腔內科醫師蘇一峰受訪表示，從公開訊息來看，顏正國是去年下半年才確診，「大概一年就過世，這聽起來很符合肺癌晚期的狀況，第四期患者平均存活大約一年左右。」

蘇一峰指出，台灣每年約有1萬4、5000人罹患肺癌，其中多達1萬人因此喪命。他直言，多數患者確診時已經是第三期或第四期，「因為肺癌初期症狀很不明顯，很多人只是偶爾咳嗽，就拖著沒去看醫生，一拖就拖到晚期。」

他也提醒，傳統胸腔X光並不是理想的檢查工具，「小腫瘤常常照不出來，有時候甚至三公分都看不到。」目前較可靠的方式是低劑量電腦斷層（LDCT），「輻射量比一般電腦斷層低很多，可以在腫瘤還很小的時候就發現，爭取早期開刀治癒的機會。」

談到治療與存活率，蘇一峰說，肺癌一旦拖到末期，大多只能靠標靶藥物或化療延長壽命，真正能根治的還是早期手術。他強調，台灣有特殊體質問題，不抽菸也可能得肺腺癌，「我們國人肺癌的基因突變率高達六成，是全世界最高，空氣汙染可能是重要原因。」

最後他提醒民眾，40歲以上就可以考慮做一次低劑量電腦斷層檢查，若家族有病史、抽菸或長期曝露在空汙環境，更建議提早篩檢。「定期檢查、追蹤，比什麼都重要，不要等到有症狀才就醫，那時候往往已經太晚了。」

▲蘇一峰提醒，目前檢驗肺癌最好的方式是透過目低劑量電腦斷層（LDCT） 。（圖／合成圖）