生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「救災沒完成不回桃園」！林鴻森中秋離世　侄淚憶：內心柔軟的人

桃園挖土機老闆林鴻森赴花蓮救災，卻因傷口引發感染，最終宣告不治。（圖／翻攝自臉書／林奕華）

▲桃園挖土機老闆林鴻森赴花蓮救災，卻因傷口引發感染，最終宣告不治。（圖／翻攝自臉書／林奕華）

圖文／CTWANT

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰壩釀災，全台各地的志工紛紛湧入災區協助救災。而昨（6）日晚間驚傳挖土機行老闆林鴻森因在救災期間腳部遭刺傷，傷口感染後引發敗血症病逝。與林鴻森一同前往救災的侄子今（7）日發聲透露，堂叔本身身體就不好，但仍堅持要前往災區救災，喜歡烤肉的他還選在中秋連假離開大家，前往更快樂、安詳的地方。

來自桃園的挖土機行老闆林鴻森，平時經營工程機械生意，在花蓮災後隔日即與侄子各開1輛貨車載運2台「小山貓」赴花蓮支援。侄子救災6天後返家，林鴻森則堅持留守。

沒想到林鴻森在救災期間，左腳不慎遭刺傷，第8天傷口惡化紅腫，自行通知救護車載往門諾醫院治療。經協調林鴻森4日轉院，但抵達林口長庚後突陷昏迷，醫師搶救後仍因敗血症導致多重器官衰竭，於中秋夜宣告不治。消息一出，引起各界表達哀悼。

而林鴻森的侄子今日上午也在社群平台Threads發文透露，堂叔本身身體就不好，但他對侄子說「工作可以放著，救災沒有完成他不會回桃園。」他坦言，堂叔是外表粗魯、內心柔軟的人，也很有個性，最喜歡烤肉的他，還選在中秋連假離開家人，去更快樂安詳的地方，並祝福叔叔一路好走，心無罣礙。

他也暖心提醒，其他正在救災的義工、鏟子超人，請一定要注意自己的身體情況，凡事量力而為。貼文曝光後，隨即引發網友留言致謝林鴻森的善行，「辛苦你們了，您堂叔真的是很偉大的人，用堅定的信念守護著這一片土地，用生命照亮災區的土地」、「謝謝你願意出來跟大家說明，也讓我們更了解堂叔那份善良與堅持」、「謝謝您們的善舉，祝福您的叔一路好走」、「謝謝您們，謝謝林老闆的大愛，請節哀」。

律師林智群也表達哀悼，「節哀！林鴻森居士熱心救災，希望佛祖可以導引前往西方極樂世界。林居士是腳被刺傷，還是在災區撐到第8天整個腳腫脹才去就醫，後來因為敗血症去世」。他也喊話各位志工超人，「災區天氣炎熱、泥土都是細菌，超人們救災時請萬分小心，如果有受傷中暑，都要就醫，返家後都要自主健康管理」，上萬網友也紛紛悲痛湧入留言致哀。

原始連結

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣前3季新車銷量「第1名比2＋3名還多」！大賣近3.2萬輛
幹走整箱佳德鳳梨酥！　警查出他身分
高麗菜恐崩盤！連40天「紅燈警戒」
巨胸主播轉播「裡面像沒穿」爆紅！　首回應肉色上衣事件
館長痛批愛台灣遭抹黑　還原「斬賴清德狗頭」是在嗆武統派
快訊／花蓮善款破10億！已撥款4.7億
挖土機超人救災亡！19歲兒談熱心父紅了眼眶：沒有他就沒有我們
害死5命！3消防員殉職　死囚林旺仁請求再審

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

