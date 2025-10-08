2飲食習慣恐成肺腺癌「幕後推手」！營養師曝最新研究

▲營養師呂美寶表示，若飲食長期偏向高糖、高脂，恐怕會讓肺部細胞暴露在癌變風險當中。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

50歲男星顏正國驟逝消息引起社會震驚，肺腺癌這項疾病也再度被拿出來討論。事實上，營養師呂美寶先前曾分享過期刊研究，若是飲食長期偏向高糖、高脂，恐怕會讓肺部細胞暴露在癌變風險當中，因此預防肺癌不僅要不吸菸、不吸油煙，更要吃得對。

呂美寶日前在粉專上分享，肺腺癌長期以來被視為與吸菸、空汙有關的疾病，鮮少與飲食產生直接連結。不過，根據權威期刊《Nature Metabolism》2025年3月的最新研究，結果發現飲食也可能是促進肺腺癌的幕後推手。

呂美寶表示，研究團隊發現，當小鼠長期食用高糖、高脂的西方飲食，肺部會出現大量肝醣異常堆積。一般而言肝醣通常儲存在肌肉或肝臟中，研究中卻發現肝醣堆積在癌細胞當中，「是的，這些肝醣，成了癌細胞的『私房糧倉』」，讓癌細胞能夠穩定獲得能量，以及大量複製時所需的建材，還抑制了細胞內的能量警報系統（AMPK），讓癌細胞「忘記自己已經過度生長」，成了癌細胞的專屬能源、讓癌細胞源源不絕生長、擴散。

呂美寶建議，糖與白麵包、甜食、含糖飲料等精緻碳水，會快速提升血糖與胰島素反應，促進肝醣儲存及脂肪合成，長期下來可能創造出促進癌細胞存活的代謝環境。

因此，規律的運動習慣相當重要，運動能夠讓身體將肝醣儲存在肌肉內並消耗掉。但無論是癌症患者或一般人，即便有運動習慣，也都不建議肆無忌憚吃精緻澱粉、喝含糖飲料，否則可能養出「發炎體質」，同樣會增加幫助癌細胞生長的可能性。

呂美寶建議，最大的重點並非完全不吃碳水，而是要吃對碳水，並營養均衡、適中，也要避免身體過度發炎，這樣能在某種程度上，斷掉癌細胞的能量供應鏈。這樣一來的話，就能活化AMPK蛋白表現，除了抑制癌細胞過度增殖，也能啟動細胞自噬（Autophagy）機制，幫助細胞維持良好功能。

呂美寶最後表示，即便不抽菸、不暴露在汙染環境，若是飲食長期偏向高糖、高脂，也可能讓肺部細胞暴露在癌變風險當中。想要預防肺腺癌，除了不吸菸、不吸油煙以外，更要吃得對。