　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2飲食習慣恐成肺腺癌「幕後推手」！營養師曝最新研究

▲▼蛋塔,甜點,糕點,烘焙。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲營養師呂美寶表示，若飲食長期偏向高糖、高脂，恐怕會讓肺部細胞暴露在癌變風險當中。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

50歲男星顏正國驟逝消息引起社會震驚，肺腺癌這項疾病也再度被拿出來討論。事實上，營養師呂美寶先前曾分享過期刊研究，若是飲食長期偏向高糖、高脂，恐怕會讓肺部細胞暴露在癌變風險當中，因此預防肺癌不僅要不吸菸、不吸油煙，更要吃得對。

呂美寶日前在粉專上分享，肺腺癌長期以來被視為與吸菸、空汙有關的疾病，鮮少與飲食產生直接連結。不過，根據權威期刊《Nature Metabolism》2025年3月的最新研究，結果發現飲食也可能是促進肺腺癌的幕後推手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

呂美寶表示，研究團隊發現，當小鼠長期食用高糖、高脂的西方飲食，肺部會出現大量肝醣異常堆積。一般而言肝醣通常儲存在肌肉或肝臟中，研究中卻發現肝醣堆積在癌細胞當中，「是的，這些肝醣，成了癌細胞的『私房糧倉』」，讓癌細胞能夠穩定獲得能量，以及大量複製時所需的建材，還抑制了細胞內的能量警報系統（AMPK），讓癌細胞「忘記自己已經過度生長」，成了癌細胞的專屬能源、讓癌細胞源源不絕生長、擴散。

呂美寶建議，糖與白麵包、甜食、含糖飲料等精緻碳水，會快速提升血糖與胰島素反應，促進肝醣儲存及脂肪合成，長期下來可能創造出促進癌細胞存活的代謝環境。

▲▼糖,糖分,砂糖。（圖／Pixabay）

▲營養師呂美寶表示，若飲食長期偏向高糖、高脂，恐怕會讓肺部細胞暴露在癌變風險當中。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

因此，規律的運動習慣相當重要，運動能夠讓身體將肝醣儲存在肌肉內並消耗掉。但無論是癌症患者或一般人，即便有運動習慣，也都不建議肆無忌憚吃精緻澱粉、喝含糖飲料，否則可能養出「發炎體質」，同樣會增加幫助癌細胞生長的可能性。

呂美寶建議，最大的重點並非完全不吃碳水，而是要吃對碳水，並營養均衡、適中，也要避免身體過度發炎，這樣能在某種程度上，斷掉癌細胞的能量供應鏈。這樣一來的話，就能活化AMPK蛋白表現，除了抑制癌細胞過度增殖，也能啟動細胞自噬（Autophagy）機制，幫助細胞維持良好功能。

呂美寶最後表示，即便不抽菸、不暴露在汙染環境，若是飲食長期偏向高糖、高脂，也可能讓肺部細胞暴露在癌變風險當中。想要預防肺腺癌，除了不吸菸、不吸油煙以外，更要吃得對。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
顏正國「戲裡也在中秋離世」巧合惹鼻酸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花蓮募款破10億！　「百萬以上善款」近90筆

2飲食習慣恐成肺腺癌「幕後推手」！營養師曝最新研究

顏正國肺腺癌驟逝！胸腔醫曝出現症狀「通常已末期」

東北季風來了「發8級強風」2地轉雨　哈隆開眼被夾擊海上大轉彎

蘇怡寧求「一人一信寫給總統」！曝家長心聲：不能只靠財務補助

北市大湖、玉泉游泳池驚傳倒閉！突公告10/13停業退費

快訊／檢查時已是末期　鋼鐵爸曝阿國抗癌1年「最後時刻」

快訊／環太平洋震動！南方島國發生6.6地震

挖土機超人敗血症身亡　感染醫示警災區「2病菌」超危險

諾貝爾物理獎得主曾多次來台　現任中研院顧問

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

花蓮挖土機超人中秋夜離世　負傷熱血救災最後身影曝光　兒堅強跪別：很驕傲

花蓮募款破10億！　「百萬以上善款」近90筆

2飲食習慣恐成肺腺癌「幕後推手」！營養師曝最新研究

顏正國肺腺癌驟逝！胸腔醫曝出現症狀「通常已末期」

東北季風來了「發8級強風」2地轉雨　哈隆開眼被夾擊海上大轉彎

蘇怡寧求「一人一信寫給總統」！曝家長心聲：不能只靠財務補助

北市大湖、玉泉游泳池驚傳倒閉！突公告10/13停業退費

快訊／檢查時已是末期　鋼鐵爸曝阿國抗癌1年「最後時刻」

快訊／環太平洋震動！南方島國發生6.6地震

挖土機超人敗血症身亡　感染醫示警災區「2病菌」超危險

諾貝爾物理獎得主曾多次來台　現任中研院顧問

富田一街傳出屍臭味！花蓮仍6人失聯　搜救隊全力搜尋

中秋烤肉吃爆「全身癢」不是過敏　醫：小心組織胺中毒

花蓮募款破10億！　「百萬以上善款」近90筆

全球加密貨幣ETF吸金創歷史　比特幣衝上12萬美元新高

德國小鎮新市長遭刺重傷！　總理痛心譴責

2飲食習慣恐成肺腺癌「幕後推手」！營養師曝最新研究

澳門裸女橫躺手扶梯！網見內衣褲散落一地嚇喊：被颱風吹走嗎

新光三越台北信義新天地周慶10／16開跑　首８日美妝正貨天天抽

早餐店驚魂！老闆觸電倒地　妻子「抄油桶猛砸」救命成功

美國會報告認「封堵失敗」！中企去年砸1.2兆繞道買晶片設備

【肉肉錢沒了啦】奴才又買新手機！黑柴一看立刻開罵XD

生活熱門新聞

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

即／檢查時已是末期　鋼鐵爸曝阿國最後抗癌

東北季風來了　8級強風發布2地轉雨

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

大湖游泳池爆財務問題　公告10/13停業

顏正國肺腺癌驟逝！醫：出現症狀通常已末期

明起連3天降雨機率增　下周更強東北季風「高溫跌破30度」

LINE「10款免費貼圖」限時下載！鯊茶醬、企鵝皮蛋

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

顏正國傳罹肺腺癌過世！專家示警：初期不明顯

哈隆增強中颱大轉彎　東北風來了2地雨變天

北捷踹嬤「台大高材生」做完筆錄了　為1事道歉

敲碗成功！傳說「翻轉布丁」10/13限時開賣

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

顏正國戲裡也在中秋離世

「好小子」顏正國過世！

顏正國昔服刑「戀上通信女筆友」　出獄後攜手組家庭

驚嘆顏正國50歲離世　曾難過「我沒有參與為何判我15年！」

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

顏正國病逝原因、日期巧撞汪建民

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

顏正國肺腺癌病逝　醫警告留意「8大症狀」：早期常誤認感冒

「好小子」顏正國癌逝！愛妻悲痛

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

即／檢查時已是末期　鋼鐵爸曝阿國最後抗癌

顏正國「生前暴瘦」照片曝光！

東北季風來了　8級強風發布2地轉雨

不是退休！　詹皇第二次決定謎底揭曉

更多

最夯影音

更多
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢
黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面