政治

市府員工缺額2045人　議員籲蔣萬安：勸立法院藍黨團回頭是岸

▲台北市議員顏若芳。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員顏若芳。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨立法院黨團本會期將《地方制度法》修法列為優先法案，要增加直轄市的副市長為3名，引發各界討論。對此，台北市議員顏若芳說，整個市府總缺額人數高達2045人，舉凡停管處、交工處、新工處、水利處都在列，而聯合醫院的護理師更是大缺人；她認為，一個健康的組織，應該是優先補強基礎，而不是一直疊加高層，呼籲蔣萬安勸勸立法院國民黨團回頭是岸，「全面檢討公務員的薪資結構與工作環境，留住人才，才是提升市政效率的根本」。

「市府基層大失血，高層還想先補官？」顏若芳表示，國民黨立院黨團大動作要修改《地方制度法》，希望增加副縣市長的人數。請問，在台北市第一線為民服務的公務員缺額嚴重，基層早就已經「血流不止」的狀況下，增加更多「副市長」這種高層的位子，到底是真的為了市民，還是只為了政治酬庸？

顏若芳說，這不是危言聳聽，根據北市府於去年中旬的資料，市府各機關的公務員缺額情況，可以說是怵目驚心，整個市府總缺額人數高達2045人，舉凡停管處、交工處、新工處、水利處都在列，而聯合醫院的護理師更是大缺人。

顏若芳指出，這些數字背後，代表的是我們基層公務員遇缺無法補、代表著市政服務品質的下降，更可能代表市民的求助電話，要等更久才能得到回應，先前，連蔣萬安市長自己都曾透露，北市府的離職率偏高。

「一個健康的組織，應該是優先補強基礎，而不是一直疊加高層。」顏若芳強調，當基層公務員因為工作繁重、壓力巨大而紛紛求去時，該做的是檢討並提升薪資福利與勞動環境，並且火速將缺額補上，而不是本末倒置，去增加更多指揮的人、更多高薪的副市長。

顏若芳認為，除了市府應正視內部嚴重的缺額問題並提出具體對策外，蔣萬安市長也應勸勸立法院國民黨團回頭是岸，畢竟，全面檢討公務員的薪資結構與工作環境，留住人才，才是提升市政效率的根本。與其花心思去爭取更多副市長的位子，不如先回頭看看，那些在第一線為市民打拼的基層同仁，他們的處境有多麽艱難。

10/06 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
市府員工缺額2045人　議員籲蔣萬安：勸立法院藍黨團回頭是岸

市府員工缺額2045人　議員籲蔣萬安：勸立法院藍黨團回頭是岸

政治熱門新聞

