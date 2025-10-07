張亞中政見會開嗆！　酸鄭麗文昔喊「柯正侯副」沒制度

▲張亞中。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨今（7日）在台中舉辦首場實體政見發表會。候選人張亞中批，國民黨就是要有制度，候選人鄭麗文雖然嘴巴上說要支持制度，但是2023年時一開始說要徵召侯友宜選總統，後來又要改韓國瑜，最後又說「柯正侯副」，這樣完全沒有制度。

張亞中一上台就提到，今天的政見發表會不是傳銷大會，希望台中朋友，靜靜的聽一聽怎麼讓國民黨變得更好，國民黨要贏，一定是要幫助台灣贏、兩岸贏，國民黨必須是年輕人喜歡的政黨，這樣才有未來，如何相信黨、願意加入黨，他將提出四個方向。首先，要先是開放的國民黨，醬缸文化、密室交易都不可以要，且應讓黨數位化，未來可以讓年輕人在網路上行使選舉罷免權，讓年輕人願意投入黨務工作。

張亞中說，再來，一定要是要有制度的政黨，鄭麗文剛剛也提到制度的重要性，但是鄭麗文2023年說要徵召侯友宜，這樣是制度嗎？等到侯友宜不強，又說要韓國瑜，再過幾天更說是要「柯文哲正、侯友宜副」，完全沒有制度，「你們支持白正藍副嗎？不要為了跟白色合作和變成權力交換」。

張亞中說，也有人說2028要徵召盧秀燕，他看法簡單，對於盧秀燕尊重就是鋪紅地毯，但不是徵召他，而是辦公平公正公開的初選，讓她憑本事當選總統候選人；剛剛羅智強還說，台南、高雄市長沒有拿下一席要下台，羅不是才說要把權力交給盧秀燕了嗎？怎麼還有下不下台的問題，根本只是喊口號，沒有多大意思。

張亞中也說，現在國民黨的大家一直想贏，但卻一直輸，誰還知道孫中山三民主義？沒有人實行他的三民主義，國民黨的總裁現在變成228兇手、白色恐怖屠夫 ，但是國民黨沒有去捍衛，完全沒有。

張亞中還說，鄭麗文還說要跟高市早苗見面「政黨外交不是你想的樣子的！」高市早苗否定南京屠殺、說慰安婦是自願的，這是民族大義，一點歷史的是非都沒有，這是國民黨最根本的東西，不要為了政黨外交，講的天花亂墜，等鄭麗文見了高市早苗的第一天，跟大陸和平已經沒有希望了。