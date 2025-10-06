獨／「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救　59秒超慘畫面曝

記者張君豪／台北報導

網紅周書靜過去因稱「國中後沒自己洗頭」引發熱議躍上新聞版面，周近日在個人臉書發文，揭露自己遭行銷公司「皇御科技有限公司」負責人歐秉漢詐騙，痛批對方不僅是「詐欺犯、通緝犯」，更涉嫌與網軍產業鏈勾結，涉及詐騙、操弄網路輿論等行為，周並PO出歐男潛逃柬埔寨，疑遭當地黑幫擄走求救500萬贖金的超慘影片。

▲網紅周書靜披露皇御科技負責人歐秉漢在台詐騙吸金潛逃柬埔寨被黑幫擄走的求救影片。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

畫面中的歐秉漢滿臉是傷、雙手被綁束帶跪在地上哀求：「各位兄弟…你們相信我這一次，我公司每個月資金盤，一百萬可以回八萬，我手上洗（詐騙）100個人也超過一億，我隨便簽都有超過3-5千萬，我可以出錢，只要願意幫我的人，我雙倍還你們，錢只要回去，現在對方就是給我最後關頭（期限）」。

▲網紅周書靜當初曾到皇御科技委託網路行銷，卻因此被騙上百萬。（圖／記者張君豪翻攝）

影片中歐秉漢疑遭柬埔寨詐團擄走，並開口索討500萬台幣贖金，歐在影片中求救：「拜託各位救我，拜託各位救我，我這輩子全身都是，這個不是我，你們這個救我回去，一定會想辦法幫你們，就算我半年還不出來，你們幫我救出去，要去給這500萬」。

周書靜PO文中指出，她曾因遭網軍攻擊，經過友人介紹後與歐秉漢合作，對方聲稱可以幫她弭平不實攻擊言論，要求行銷推廣、攝影棚租借等名義詐騙高達7位數金額，包括50萬元匯款、10萬元現金、10萬元攝影棚租金及約100萬元的行銷合約。她說歐男收款後未履行承諾，反而對外放話誣指她拖欠合約款項，她質疑歐男誠信後，更遭對方散布不實言論誹謗她與家人。

周書靜回憶，歐秉漢對外自稱「空軍總裁」，獲得多名不少地方人士與黑幫、政治人物信賴，歐男收款承諾協助下架惡意粉專，卻私下利用網路攻擊她及其他受害者。周指出，不少委託進行網路行銷民眾均遭歐男詐騙，受害金額恐上千萬元：「甚至連黑幫的錢都騙」。歐秉漢債台高築官司纏身潛逃東南亞，近日在柬埔寨行騙時，遭當地黑幫擄走教訓。

過去周女揭露歐秉漢行徑時，曾遭網友嘲諷與反指「欠款不還」，如今事實證明歐男確為詐欺慣犯。周粉專影片中：歐男神情狼狽、臉上帶傷，雙手被綁上束帶下跪，看似被黑幫逼迫「交待懺悔」歐秉漢對鏡頭表示自己積欠500萬債務須清償，但周女認為：也不排除是專精詐騙的歐男自導自演。

周女強調歐秉漢的惡劣網軍行銷和勾結詐團行徑「詐騙不只是金錢犯罪，更是破壞公眾信任的社會毒瘤」，她出面揭露真相，希望避免更多受害者出現。

