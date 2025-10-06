　
社會 社會焦點 保障人權

獨／「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救　59秒超慘畫面曝

記者張君豪／台北報導

網紅周書靜過去因稱「國中後沒自己洗頭」引發熱議躍上新聞版面，周近日在個人臉書發文，揭露自己遭行銷公司「皇御科技有限公司」負責人歐秉漢詐騙，痛批對方不僅是「詐欺犯、通緝犯」，更涉嫌與網軍產業鏈勾結，涉及詐騙、操弄網路輿論等行為，周並PO出歐男潛逃柬埔寨，疑遭當地黑幫擄走求救500萬贖金的超慘影片。

▲網紅周書靜披露皇御科技負責人歐秉漢在台詐騙吸金潛逃柬埔寨被黑幫擄走影片。（圖／記者張君豪翻攝）▲網紅周書靜披露皇御科技負責人歐秉漢在台詐騙吸金潛逃柬埔寨被黑幫擄走影片。（圖／記者張君豪翻攝）

▲網紅周書靜披露皇御科技負責人歐秉漢在台詐騙吸金潛逃柬埔寨被黑幫擄走的求救影片。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

畫面中的歐秉漢滿臉是傷、雙手被綁束帶跪在地上哀求：「各位兄弟…你們相信我這一次，我公司每個月資金盤，一百萬可以回八萬，我手上洗（詐騙）100個人也超過一億，我隨便簽都有超過3-5千萬，我可以出錢，只要願意幫我的人，我雙倍還你們，錢只要回去，現在對方就是給我最後關頭（期限）」。

▲網紅周書靜披露皇御科技負責人歐秉漢在台詐騙吸金潛逃柬埔寨被黑幫擄走影片。（圖／記者張君豪翻攝）

▲網紅周書靜當初曾到皇御科技委託網路行銷，卻因此被騙上百萬。（圖／記者張君豪翻攝）

影片中歐秉漢疑遭柬埔寨詐團擄走，並開口索討500萬台幣贖金，歐在影片中求救：「拜託各位救我，拜託各位救我，我這輩子全身都是，這個不是我，你們這個救我回去，一定會想辦法幫你們，就算我半年還不出來，你們幫我救出去，要去給這500萬」。

周書靜PO文中指出，她曾因遭網軍攻擊，經過友人介紹後與歐秉漢合作，對方聲稱可以幫她弭平不實攻擊言論，要求行銷推廣、攝影棚租借等名義詐騙高達7位數金額，包括50萬元匯款、10萬元現金、10萬元攝影棚租金及約100萬元的行銷合約。她說歐男收款後未履行承諾，反而對外放話誣指她拖欠合約款項，她質疑歐男誠信後，更遭對方散布不實言論誹謗她與家人。

▲網紅周書靜披露皇御科技負責人歐秉漢在台詐騙吸金潛逃柬埔寨被黑幫擄走影片。（圖／記者張君豪翻攝）

周書靜回憶，歐秉漢對外自稱「空軍總裁」，獲得多名不少地方人士與黑幫、政治人物信賴，歐男收款承諾協助下架惡意粉專，卻私下利用網路攻擊她及其他受害者。周指出，不少委託進行網路行銷民眾均遭歐男詐騙，受害金額恐上千萬元：「甚至連黑幫的錢都騙」。歐秉漢債台高築官司纏身潛逃東南亞，近日在柬埔寨行騙時，遭當地黑幫擄走教訓。

過去周女揭露歐秉漢行徑時，曾遭網友嘲諷與反指「欠款不還」，如今事實證明歐男確為詐欺慣犯。周粉專影片中：歐男神情狼狽、臉上帶傷，雙手被綁上束帶下跪，看似被黑幫逼迫「交待懺悔」歐秉漢對鏡頭表示自己積欠500萬債務須清償，但周女認為：也不排除是專精詐騙的歐男自導自演。

周女強調歐秉漢的惡劣網軍行銷和勾結詐團行徑「詐騙不只是金錢犯罪，更是破壞公眾信任的社會毒瘤」，她出面揭露真相，希望避免更多受害者出現。

獨／李能謙網軍戰績曝！她選立委被抹黑　金主是桃勤董座趙正宇麻吉

獨／起底李能謙網軍帝國產業鏈！扮「智障小草」+「無腦粉」被揪出

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝　養7000帳號「收錢就猛攻」

站務員遭民眾推落軌道　台鐵要提告了
館長嗆斬賴清德狗頭　楊蕙如驚「真的失控了」
拒給零用錢買烤肉！啃老男抓狂持刀喊殺　恐怖畫面瘋傳
難忘中秋！鏟子超人收假回家　車站外月餅、刮痧、拔罐暖送英雄
獨／「網軍總司令」柬埔寨被擄！下跪求救59秒超慘畫面曝
八點檔女星是于朦朧生前朋友！　曝「最後一次聯繫」揭他私下暖舉

園區大暴動　柬國近百警力突襲搜查

園區大暴動　柬國近百警力突襲搜查

柬埔寨西港「中國城」園區4日深夜至5日凌晨發生大規模暴動，上百名外籍人士集體衝進辦公室亂砸。到了6日中午1時30分左右，柬埔寨出動約百名憲兵以及警方聯合多部門執法人員鎖定園區展開突襲搜查行動。

柬埔寨園區大暴動　上百人狂砸畫面曝

柬埔寨園區大暴動　上百人狂砸畫面曝

民眾黨影射綠營雇用李能謙網軍集團　民進黨駁：張冠李戴、移花接木

民眾黨影射綠營雇用李能謙網軍集團　民進黨駁：張冠李戴、移花接木

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝

網軍空軍總司令歐秉漢皇御科技柬埔寨

