遭詐1168萬！彰化冰店老闆失蹤14個月　中秋被發現剩紅衣枯骨

▲中年男子被詐騙千萬元失蹤14個月，被發現時已成枯骨。（圖／張雪如提供）

記者唐詠絮／彰化報導

慟！彰化男遭詐千萬債台高築，失蹤14個月尋獲僅剩枯骨，家屬無力殮葬。一名56歲的男子，疑因遭色誘投資詐騙虛幣損失1168萬餘元，賣房債務纏身，留下妻女，悲憤離家出走，家屬苦尋14個月後，終於在中秋節尋獲，卻只剩一具穿著紅衣的枯骨。死者妻子身上僅剩千元，彰化縣議員張雪如得知後已緊急介入協助，由快樂天堂基金會全額負擔喪葬費用。

▲中年男子被詐騙千萬元向議員張雪如求助。（圖／張雪如提供）

據張雪如議員了解，這名男子原本與妻子在彰化某鄉鎮經營冰飲店十多年，生活小康。然而，幾年前他卻不幸落入交友詐騙的陷阱，不僅遭到色誘，交出提款卡，更誤信假投資平台訊息，在股票與虛擬貨幣的誘惑下，他陸續投入上千萬元積蓄還有借貸，最終血本無歸。

張雪如得知此事後，於2023年4月28日立即協助家屬前往員林警分局報案，為了籌錢還債，男子再度聽信詐團，由律師出面交涉，但根本就是詐騙一條龍，甚至變賣房產，但仍無法填補巨大的虧空。冰飲店也因債主頻繁上門討債被迫歇業，聲請破產，留下2名還在念書的女兒，在巨大的壓力和絕望下，男子於去年8月失聯，從此音訊全無。

▲中年男子被詐騙千萬元穿紅衣陳屍在自家果園廁所。（圖／張雪如提供）

其哥哥昨天（6日）前往芬園鄉的山中果園拜地基主，尿急前往廁所時，赫然驚見一具穿著紅衣枯骨。經衣著辨識，確認正是失蹤14個月的弟弟，但遺體已腐化成枯骨。

快樂天堂基金會董事長張雪如表示，她追蹤此案多時，接獲家屬哭喊「找到了」，卻傳來如此令人鼻酸的噩耗。她感慨地說，中秋節本是闔家團圓的日子，如今卻成了這一家人永別的時刻，令人不勝唏噓。

男子的家人在悲痛之餘，更面臨經濟困頓的窘境，無力辦理喪葬事宜。張雪如得知後，立即協調快樂天堂基金會介入協助，承諾將全額負擔喪葬費用，希望能為這戶悲傷的家庭減輕一點負擔。

▲快樂天堂基金會協助喪葬。（圖／張雪如提供）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995