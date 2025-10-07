上山還行動電源遇劫…17歲少年遭無照猴撞死！　爸悲：兒是乖孩子

▲台南無照猴撞死少年，死者父親受訪。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、莊智勝／台南報導

台南市左鎮區二寮觀日平台附近、南162線4日傳出一起死亡車禍，17歲的楊姓少年與蘇姓友人均未持有駕照，但卻相約一同跑山，並由楊少騎機車在前方開路，未料後方駕車的蘇男過彎失控，當場將楊姓少年撞死。楊少父親接獲噩耗後相當悲痛，表示兒子雖然年輕愛玩，但還算是個乖孩子，有在牛排館打工賺錢，日前還幫他慶生，兒子還對他說了生日快樂，豈料今父子倆竟天人永隔。

楊父回憶，4日當天凌晨，兒子說朋友相約要去看日出，剛好他有行動電源要歸還，因此騎車出門，到場跟大家碰面後就表示想回家睡覺，便打頭陣騎機車下山，豈料竟會遭才剛認識不久的蘇男撞斃。

楊父到殯儀館認屍，忍不住悲從中來，一度哽咽表示「起碼這17年當爸爸，也算過得很開心啦！」楊父說，兒子年少愛玩，但還算是個乖孩子，出門、回家都會主動報備，還自己到牛排館打工賺零用錢，相當貼心；日前楊父過生日時，兒子還跟他一起切蛋糕、唱生日快樂歌，「每年生日都是他第一個幫我過得」，怎料一場車禍竟會讓父子倆緣盡，從此天人永隔。

▲楊姓少男遭撞後傷勢嚴重，送醫搶救仍宣告不治 。（圖／記者林東良翻攝）

楊父無奈地說，兒子跟肇事的蘇男不熟，蘇是兒子朋友的朋友，2人當天算才剛認識不久，當下是兒子聽到後方有聲音，因此減速轉頭查看，隨即遭到蘇男猛力撞擊；另名坐在蘇男副駕的友人只受到輕傷出院，還在網路上嘻嘻哈哈，「我這個做父親的能怎麼辦？對方也沒有跟兒子道歉，我也沒辦法。」

警方調查，死者楊少與肇事的駕駛蘇男是友人，2人均未持有駕照，但當天仍相約跑山，蘇男駕車沿著蜿蜒的山道高速行駛，早在撞上楊少前就先與另名單車騎士發生擦撞，但警方到場開出罰單勸導後，隨即讓蘇男離去，未料蘇仍未記取教訓，持續在山道狂飆，最終在一處彎道失控，撞死騎在前方的楊姓少年。

▼蘇男猛力撞上楊姓少年後，連人帶車衝墜邊坡，馬自達3爛毀。（圖／記者林東良翻攝）