跑山開路卻被無照麻吉撞死　17歲少年「出血性休克」相驗死因曝

記者林東良、葉品辰／台南報導

台南市左鎮區二寮觀日平台附近4日上午發生一起奪命車禍，一名18歲蘇姓男子無照駕駛馬自達3轎車，疑似過彎未減速，失控逆向撞上前方17歲無照楊姓機車騎士，導致對方當場重傷倒地、送醫搶救仍不治，前(5)日由檢察官會同法醫完成相驗，死因為車禍撞擊致出血性休克。

警方調查，蘇男與楊男是同行友人，當時楊男騎車在前方為蘇男開路，壓車過彎時，蘇男駕駛的馬自達突然從左後方高速竄出猛撞機車，馬自達衝破護欄翻落邊坡。楊男機車全毀，面部朝下已經沒有反應，血流滿地；駕車的蘇男與25歲乘客則一度受困，經救出後送醫治療均無生命危險。

▲馬自達衝破護欄翻落邊坡，楊男機車全毀、人倒地不起。（圖／記者林東良翻攝）

警方調查發現，蘇男在釀禍前不久，才與另一名單車騎士擦撞，被警方到場開罰、告誡後放行，不料仍繼續飆速，最終造成第二次事故。檢察官前日會同法醫完成相驗，楊男的死因為「車禍撞擊致出血性休克」。

所謂「出血性休克」是指人體因大量失血導致血壓急降、全身器官缺氧的危急狀況，常見於重大外傷或內出血案例。當血液流失過多時，心臟無法輸送足夠氧氣至全身，患者會出現臉色蒼白、冒冷汗、心跳加速、頭暈甚至昏迷等症狀，若未及時止血與輸血，恐因多重器官衰竭而喪命。

