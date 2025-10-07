台南大坑休閒農場送愛心　2000斤水果直達花蓮光復災區

▲台南大坑休閒農場「公益送水果」邁入第五年，2000斤水果將專車直送花蓮光復災區，支援重建家園。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

台南大坑休閒農場「公益水果」活動邁入第五年，今年看見花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪災重創家園，決定將2000斤水果愛心，包含木瓜柳丁、葡萄柚等，專車直送逾300公里遠的災區，讓重建的災民與前來支援的「鏟子超人」，都能享用到滿滿台南人的善意。

發起「公益送水果」活動的大坑休閒農場主人蔡澄文表示，過去四年皆號召醫生、老師及企業家等產官學界好友，共同將水果愛心送至偏鄉弱勢團體。看到花蓮受災慘重，今年決定不分黨派、不分顏色，只以善心行動，將愛心直送災區，「同島一命！」

公益召集人、延平國中學務主任周俊豪指出，因家族務農經驗，他深知果農在盛產期面臨乾旱、颱風及行銷困境，承諾協助「蔡爸」將水果愛心順利送達。今年活動邀集包括日安牙醫陳威辰院長、資策會AI院王士豪主任與郭秦輔副主任、創裕國際貿易王啟鴻、建億書局蘇俊銘等產官學界好友，訂購5萬元台南大坑農場水果。

大坑休閒農場友人陳建安、張景棟更直接贊助兩輛3.5噸貨車運送，預計10月8日凌晨3點出發直奔光復。蔡澄文特別加碼300斤水果，兩輛貨車共載運2000斤愛心水果前進災區。蔡澄文強調：「公益在前、品牌在後，每一顆水果都代表台南人的祝福與關懷。」

此外，果園位於白堊土地的「吾寮果園」，採網室保護果實，果肉優質鮮甜，並兼具食農教育與採果體驗功能。蔡澄文表示，此波公益活動亦吸引藝人鄭志偉、奢華大道國際珠寶周榮家總裁、泉威布丁豆花胡可樂總裁、斌江食品廖欽民董事長、新化獅子會等企業家加入愛心訂購，共同力挺花蓮重建與果農度過難關，「每顆果實都發揮了最美好的價值，也傳遞了台南的關懷。」