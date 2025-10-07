　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone鬧鐘變「睡神剋星」！蘋果推出「滑動關閉」新手勢

▲▼ 。（圖／MacRumors）

▲滑動關閉鬧鐘介面。（圖／MacRumors）

記者吳立言／綜合報導

蘋果在最新釋出的 iOS 26.1 第二版測試版（Beta 2） 中，針對鬧鐘功能進行設計調整，新增 「滑動關閉（Slide to Stop）」 操作機制。使用者必須滑動螢幕才能關閉鬧鐘，無法再透過輕觸按鈕直接停止，藉此降低誤觸機率，改善長年使用者反映的「誤關鬧鐘」問題。

在現行 iOS 26 正式版中，用戶只需輕觸螢幕即可關閉鬧鐘，但部分使用者反映，在半睡半醒狀態下容易誤按「停止」鍵，導致錯過鬧鐘提醒。新版 iOS 26.1 將「停止」動作改為滑動手勢，僅能透過完整滑動操作才能結束響鈴；若欲延後鬧鐘，仍可輕觸「稍後提醒（Snooze）」按鈕。

外媒指出，這項設計雖屬細節調整，但反映蘋果在使用者體驗（UX）上的人性化考量。新設計讓使用者在關閉鬧鐘時必須進行明確的動作確認，降低誤操作風險，同時維持 iOS 一貫的介面一致性。蘋果也將相同設計同步應用於 計時器（Timer） 功能，確保操作邏輯統一。

整體介面維持現有的大型按鈕與清晰布局，並未回到早期 iOS 18 時期的小尺寸按鈕設計。分析師認為，此次更新顯示蘋果持續關注使用者實際操作行為，透過微幅互動變更提升日常體驗精準度。

此次 iOS 26.1 對鬧鐘操作方式的調整雖屬細節，卻展現蘋果在系統更新中持續強化「人機互動」體驗的用心。從介面設計到滑動手勢，蘋果試圖在便利與準確之間取得平衡，讓裝置操作更貼近日常使用情境。iOS 26.1 Beta 2 目前已開放開發者測試，正式版預計於 10 月下旬至 11 月初推出。外界也推測，watchOS 11.1 未來可能導入類似的滑動關閉設計，以維持蘋果生態系的一致性，但相關計畫尚未獲官方證實。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
光復鄉恢復上課小學生空手到校　天真苦笑：書包課本都被沖走
林鴻森離世！他被刺傷「災區撐8天」腳腫一圈才就醫　萬人哀悼
踹飛白髮婦！台大高材生到案：自保才出腳
快訊／館長嗆斬首！賴清德親口回應了
「挖土機超人」染敗血症離世　賴清德：內心非常、非常難過
快訊／北捷踹嬤「台大高材生」道歉了
賠慘了！30車開過去爆胎　後方大塞車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone鬧鐘變「睡神剋星」！蘋果推出「滑動關閉」新手勢

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

災後Day14佛祖街「仍是土石山」　上校進駐指揮...力拚2天復原

iPhone鬧鐘變「睡神剋星」！蘋果推出「滑動關閉」新手勢

台南新化民宅疑電線走火！　屋主冷靜斷電滅火幸無人傷亡

台東海邊咖啡店瓦斯桶被偷　警鷹眼建功！1小時就逮「護腰賊」

藏壽司x吉伊卡哇滿額贈最終回　4款壽司盤10/14登場

佐佐木朗希連3場登板、連2場救援成功　對連投充滿信心：還能再投

9局接球「快長白髮」　弗里曼大讚佐佐木朗希「季後賽重要武器」

嘴咬水管、眼神放空！「虎口瀑布」笑翻全場　網封：史上最療癒雕像

賴清德：史上社會投資最大、減稅最多　要讓年輕人敢婚敢生能養

台灣福特「加碼降價Kuga休旅」83.9萬起！Focus享貨物稅70.9萬起

六都公寓核貸成數降　晚1年買「多準備43萬」

憲法法庭何時能夠撥雲見日？

【佛祖街現況】災後Day14仍是土石山！上校進駐指揮力拚2天復原

3C家電熱門新聞

iPhone 17 Pro Max 試用老實說！

iOS 26.1鬧鐘防呆升級　滑動才能關！

LINE用戶注意！「回收訊息」功能大改

AirPods Pro 3被評「完全0修復性」

iPhone 17e傳最快明年初登場

iPhone 11 Pro Max成為「過時產品」

LINE偷看密技失效了！網友崩潰

iPhone 17上市掀全台回收潮

9月手機降價幅度出爐

motorola再添新產品線

IG貼文「文字消失」網友曝一招能救回

iOS 26更新後盤點「13大實用功能」

iPhone升級iOS 26　網傳建議「關掉3個設定」

iPhone 17不能貼膜？　品牌發文澄清

更多熱門

相關新聞

蘋果Siri遭控偷錄用戶對話　法國檢方調查

蘋果Siri遭控偷錄用戶對話　法國檢方調查

法國檢察官宣布，已針對美國科技巨頭蘋果公司（Apple）的語音助理Siri展開刑事調查，起因是一名科技研究員指控該公司在未取得用戶同意的情況下，非法蒐集與分析Siri使用者的對話資料。這起案件引發外界對科技產品隱私保護的再度關注。

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

iPhone進補！鴻海9月營收刷8371億新高　Q4靠AI伺服器機櫃會更旺

iPhone進補！鴻海9月營收刷8371億新高　Q4靠AI伺服器機櫃會更旺

iPhone 17上市掀全台回收潮

iPhone 17上市掀全台回收潮

iPhone 17e傳最快明年初登場

iPhone 17e傳最快明年初登場

關鍵字：

iOS26iOSAPPLE蘋果iPhone鬧鐘Snooze防呆裝置

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

快訊／黃子佼又出事！車禍未等警到場涉肇逃

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

黃子佼涉肇逃畫面曝！到案稱：沒感覺撞到人

哈隆增強中颱大轉彎　東北風來了2地雨變天

別惹他們！「3星座」最會翻臉不認人

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

陳詩媛懷孕錄吳姍儒節目

11歲女兒怪怪的！　人夫見「DNA鑑定」崩潰

獨／「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救畫面曝

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

更多

最夯影音

更多
阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面