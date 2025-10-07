iPhone鬧鐘變「睡神剋星」！蘋果推出「滑動關閉」新手勢

▲滑動關閉鬧鐘介面。（圖／MacRumors）

記者吳立言／綜合報導

蘋果在最新釋出的 iOS 26.1 第二版測試版（Beta 2） 中，針對鬧鐘功能進行設計調整，新增 「滑動關閉（Slide to Stop）」 操作機制。使用者必須滑動螢幕才能關閉鬧鐘，無法再透過輕觸按鈕直接停止，藉此降低誤觸機率，改善長年使用者反映的「誤關鬧鐘」問題。

在現行 iOS 26 正式版中，用戶只需輕觸螢幕即可關閉鬧鐘，但部分使用者反映，在半睡半醒狀態下容易誤按「停止」鍵，導致錯過鬧鐘提醒。新版 iOS 26.1 將「停止」動作改為滑動手勢，僅能透過完整滑動操作才能結束響鈴；若欲延後鬧鐘，仍可輕觸「稍後提醒（Snooze）」按鈕。

外媒指出，這項設計雖屬細節調整，但反映蘋果在使用者體驗（UX）上的人性化考量。新設計讓使用者在關閉鬧鐘時必須進行明確的動作確認，降低誤操作風險，同時維持 iOS 一貫的介面一致性。蘋果也將相同設計同步應用於 計時器（Timer） 功能，確保操作邏輯統一。

整體介面維持現有的大型按鈕與清晰布局，並未回到早期 iOS 18 時期的小尺寸按鈕設計。分析師認為，此次更新顯示蘋果持續關注使用者實際操作行為，透過微幅互動變更提升日常體驗精準度。

此次 iOS 26.1 對鬧鐘操作方式的調整雖屬細節，卻展現蘋果在系統更新中持續強化「人機互動」體驗的用心。從介面設計到滑動手勢，蘋果試圖在便利與準確之間取得平衡，讓裝置操作更貼近日常使用情境。iOS 26.1 Beta 2 目前已開放開發者測試，正式版預計於 10 月下旬至 11 月初推出。外界也推測，watchOS 11.1 未來可能導入類似的滑動關閉設計，以維持蘋果生態系的一致性，但相關計畫尚未獲官方證實。