喊話賴清德？　呂秀蓮：壯大台灣不應只壯大自己派系、用人唯親

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

今年是民進黨創黨39年，總統兼黨主席賴清德9月28日黨慶當天致信給所有黨員時提到，「我與全體黨公職會延續創黨信念，堅定守護民主自由，捍衛國家主權，持續壯大台灣。」對此，前副總統呂秀蓮今（6日）表示，當今民進黨黨公職已無美麗島人士，在後美麗島時代，如何延續創黨信念，堅定守護民主？她也強調，美麗島人士的基本信念是「為理想犧牲，但功成不必在我」，要壯大台灣，不應該只壯大自己，壯大自己的派系，更不應該用人唯親，而應求才若渴，天下為公。

呂秀蓮今（6日）在臉書以「『後美麗島』的民進黨」為題發文表示，二度擔任行政院長的張俊雄先生以87歲嵩壽在民進黨39歲黨慶前夕溘然長逝。他是1979年12月10日高雄事件大逮捕後軍法大審15位辯護律師之一，其中多位包括家兄早已告別人寰。他與蘇貞昌和謝長廷三位律師於陳呂執政時先後位居閣揆，但有多位辯護律師遠離廟堂、不求權勢，高風亮節。

呂秀蓮指出，張院長曾因宣布關閉核四廠引起朝野嚴重對立，他稱係奉命行事，身為虔誠基督教徒的張院長為人謙和，行事謹慎，不會耍權弄術。他擔任總統府秘書長時總統府風平浪靜，也是她最好過的日子。難能可貴的是，退而不休的他，多年來選擇在全國監獄為重刑犯傳教度化罪愆，其慈悲心與堅毅令汲汲爭營權勢者望塵莫及。願他回歸主的懷抱，安息並庇佑台灣，也請其夫人家眷節哀順變。

呂秀蓮提到，「還政於民，總統直選」是美麗島奮鬥的標竿目標，明知被褫奪公權，無權選舉，黃信介及美麗島諸君子仍於出獄後推動總統直選抗爭活動，終於促使李登輝透過「國是會議」進行修憲。1996年3月23日台灣有史以來第一次總統直選，共有五組正副總統候選人，結果由李登輝及連戰當選。

呂秀蓮指出，那次大選由台灣人民共同選出正副總統，中國大陸無人參選，也不能投票，中共卻對台發起前後六個月的文攻武嚇，但美國先後三次派遣尼米茲號與獨立號航空母艦來台協防，使台灣人民順利完成歷史性的總統直選，實現聯合國「住民自決」的國際正義，1996年3月23日應該訂為「中華民國台灣主權獨立紀念日」，與1912年因武昌起義推翻滿清而在南京成立的「大陸中華民國」截然不同。

呂秀蓮進一步指出，再過四年（指2000年），台灣的民主能量加上女性意識大覺醒，在野的陳水扁搭檔新女性主義倡導者與美麗島事件受難者的她，不費一兵一卒未留任何一滴血，我們落實了「政黨輪替、兩性共治」，奠下民主、法治、平等的基礎。當年美麗島仁人由山林入主殿堂，標榜「清廉．勤政．愛鄉士」，倡導台灣主體意識，汰除威權、貪腐且充滿中國沙文的傳統流風慣習，因而「美麗島精神」在台灣現代化歷程中，具有它特有的價值和地位。民進黨突破戒嚴和黨制，在台灣歷史上具有特殊定位，我稱它為「台灣人的民主大孫」，有別於其他政黨。

呂秀蓮說，遺憾扁家涉及貪腐，紅衫軍事件使民進黨蒙塵。及至蔡英文入主民進黨而後連任二屆總統，由於她出身國民黨，為接受不分區立委才加入民進黨，對於黨外奮鬥過程及艱辛十分陌生，加上眾多小英男孩女孩，閱歷不深，卻仕途暢順。當她全面掌控國家及民進黨，權傾一時，令人感覺美麗島人士當年挺身反抗的諸多不公不義，似有陰魂再現的憂慮。

呂秀蓮提到，今年民進黨慶，賴清德主席發函黨員同志，結尾說道：「我與全體黨公職會延續創黨信念，堅定守護民主自由，捍衛國家主權，持續壯大台灣。」然而，當今民進黨黨公職已無美麗島人士，在後美麗島時代，黨員連「美麗島」事件是什麼，恐多一知半解。如何延續創黨信念，堅定守護民主？建議民進黨應加強黨員同志對台灣歷史，民主化歷程及台灣前途如何開創的了解與探討，提出與時俱進的策略。

因此，呂秀蓮也強調，美麗島人士的基本信念是「為理想犧牲，但功成不必在我」。要壯大台灣，不應該只壯大自己，壯大自己的派系，更不應該用人唯親，而應求才若渴，天下為公，以因應美中聯手「管理」與「交易」台灣的新危機！