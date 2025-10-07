川普：中重型卡車課徵25%關稅11月1日起生效

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文，宣布自2025年11月1日起，所有從海外輸美的中型與重型卡車將被徵收25%的關稅。這項政策不僅推遲了原定的生效日期，也可能對墨西哥和加拿大的汽車產業造成重大影響。

川普指出，這項徵稅措施旨在保護美國本土製造業，但分析師認為，政策的影響將取決於墨西哥與加拿大的卡車能否獲得豁免。根據凱投宏觀（Capital Economics）的經濟學家謝林（Neil Shearing）與布朗（Stephen Brown）提供的數據，美國近78%的重型卡車進口自墨西哥，15%來自加拿大。

專家進一步表示，若符合美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）標準的卡車未獲豁免，墨西哥將首當其衝，面臨最嚴重的影響。這不僅可能重創墨西哥的經濟，也會對北美區域的汽車供應鏈產生連鎖效應。

川普的最新關稅政策提案再度引發外界關注，尤其是推遲一個月生效的舉動，更令人猜測其背後的政治考量。隨著2025年政策生效日期逼近，各方將密切關注USMCA協定的適用情況，以及墨西哥和加拿大是否能在談判中爭取到豁免條件。