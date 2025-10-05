基隆2歲尿布童清晨獨自遊蕩　警耐心拼湊「童言」助返家

▲僅著尿布拖鞋，2歲童清晨遊蕩，警靠「逐戶訪查+解讀童言」尋親。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

一名僅穿著尿布和拖鞋的2歲男童，於昨（4日）清晨被發現在基隆市八斗子社區獨自遊蕩，情況令人擔憂。警方獲報後，雖面臨男童無法清楚表達與監視器畫面模糊的難題，仍憑藉耐心「逐戶查訪」、細心拼湊「零碎童言」，最終順利將孩子平安送回母親懷抱，化解一場虛驚。

基隆市警第二分局八斗子分駐所於4日清晨接獲民眾報案，指稱有幼童獨自在社區內徘徊。警員羅國倫、温效賢立即趕赴現場，發現年僅2歲的沈姓男童正安靜待在熱心民眾懷中。由於男童尚無法清楚說明姓名及住處，加上監視器畫面不清，讓尋親工作一度陷入困境。

警方不放棄任何線索，一面展開逐戶查訪，一面安撫男童情緒，並從他稚嫩的語句中耐心拼湊蛛絲馬跡。經過不懈努力，終於成功找到男童的住家，將他平安交由焦急的母親江姓女子照料。江女對民眾的即時通報與警方的積極作為深表感謝。

基隆警第二分局長童寶賢提醒，家中若有幼童，家長務必提高警覺、加強看顧，避免讓孩子獨自在家或外出。他也建議家長可在幼童衣物上標示姓名及緊急聯絡方式，若孩童不慎走失，能協助警方或民眾迅速確認身分、通知家屬，共同守護兒童安全。