才買一個半月就報廢！　陸電動車攀升到「76度」後起火

記者陳冠宇／綜合報導

大陸福建省寧德市三沙鎮東壁村，一輛阿維塔汽車昨（5）日突然起火，連帶引起周圍7輛車著火爆炸，包括奧迪、BMW、馬自達、埃安等品牌，最後這些車都遭到不同程度的損壞。

「阿維塔」是大陸智慧電動車新創品牌，由長安汽車來主導，並與華為、寧德時代展開合作，主打高端市場。

綜合陸媒報導，有疑似車主的女子在社群媒體發出車輛起火的影片回應，稱該輛阿維塔是自己的，今年8月28日才買的車，使用了一個半月，開了1066公里。

▼車主說車輛才買一個半月。

從影片上來看，這台阿維塔汽車起火時，最初是從副駕駛座冒出煙霧，從APP上可以看到，下午2點鐘車輛還沒著火的時候，車內的溫度已飆升到了76.5度。

之後，該名女子下架了相關影片，稱車廠已經跟她連絡，稱會妥善處理。據另一名被波及的埃安車主介紹，被燒壞的都是遊客的汽車，沒有人員傷亡。

據江西廣播電視台《都市現場》，網友拍攝的現場影片顯示，10月5日下午，一輛懸掛綠色號牌的新能源汽車首先起火。約半小時後，火勢波及周邊車輛，多輛車被燒至僅剩車架。事發後，當地消防及公安部門抵達現場開展救援。現場多輛小車被燒毀，無人員傷亡。事故原因和損失正在調查統計中。

▼APP顯示下午車內溫度飆升到76.5度。