　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

才買一個半月就報廢！　陸電動車攀升到「76度」後起火

▲▼福建一電動車起火致7車燒毀。（圖／翻攝三湘都市報）

▲福建一電動車起火致7車燒毀。（圖／翻攝三湘都市報，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸福建省寧德市三沙鎮東壁村，一輛阿維塔汽車昨（5）日突然起火，連帶引起周圍7輛車著火爆炸，包括奧迪、BMW、馬自達、埃安等品牌，最後這些車都遭到不同程度的損壞。

「阿維塔」是大陸智慧電動車新創品牌，由長安汽車來主導，並與華為、寧德時代展開合作，主打高端市場。

綜合陸媒報導，有疑似車主的女子在社群媒體發出車輛起火的影片回應，稱該輛阿維塔是自己的，今年8月28日才買的車，使用了一個半月，開了1066公里。

▼車主說車輛才買一個半月。

▲▼福建一電動車起火致7車燒毀。（圖／翻攝三湘都市報）

從影片上來看，這台阿維塔汽車起火時，最初是從副駕駛座冒出煙霧，從APP上可以看到，下午2點鐘車輛還沒著火的時候，車內的溫度已飆升到了76.5度。

之後，該名女子下架了相關影片，稱車廠已經跟她連絡，稱會妥善處理。據另一名被波及的埃安車主介紹，被燒壞的都是遊客的汽車，沒有人員傷亡。

據江西廣播電視台《都市現場》，網友拍攝的現場影片顯示，10月5日下午，一輛懸掛綠色號牌的新能源汽車首先起火。約半小時後，火勢波及周邊車輛，多輛車被燒至僅剩車架。事發後，當地消防及公安部門抵達現場開展救援。現場多輛小車被燒毀，無人員傷亡。事故原因和損失正在調查統計中。

▼APP顯示下午車內溫度飆升到76.5度

▲▼福建一電動車起火致7車燒毀。（圖／翻攝三湘都市報）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 1490 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／中秋悲劇！台南男大樓墜落　 臟器外露身亡
快訊／館長直播嗆斬賴清德狗頭！　刑事局緊急報請偵辦
快訊／法國最短命總理！　上任不到1個月請辭
霸氣十足！季連成被拱選花蓮縣長　綠委超欽佩
1%天選之人！寶寶「手握避孕器」出生　婦產科醫曝真相
陪賴清德勘災！徐榛蔚「突借鏟子鏟土」挨酸擺拍…縣府說話了
苗栗正義男病況曝！遇隨機砍人護2女童身中數刀　今轉普通病房

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸北斗系統「更安全」？　伊朗高官稱想從GPS跳槽

月老生日逢中秋！北京「求脫單」最靈神廟　大排長龍爭搶姻緣紅線

首部「潛台諜戰劇」央視熱播　港媒：真人真事、「促統」意味濃

才買一個半月就報廢！　陸電動車攀升到「76度」後起火

陸屁孩手機店內用通緝犯證件號碼登錄遊戲　網：認證成功警察就上門

陸電動車爆炸自燃波及7車　車主曝起火前車內溫度高達76.4度

滯留！限流！退票！　陸長假多地景區遊客爆滿狀況頻傳

曾獲金馬獎　《平凡之路》男歌手哽咽宣布停止演出！

「最囉唆唐僧」羅家英現身杭州景區　遊客高喊「only you」復刻經典

出國興致沒了！　連換三架飛機都故障　專家：機率如中彩券

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

轎車「截彎取直」瘋狂逆向　後方駕駛傻眼：不會開別上路

悲傷中秋！佛祖街阿伯「潛泥水逃死」　天天走40mins望家園

4男在宮廟吹奏「戲說台灣」　薩克斯風讓主題曲大升級

陸北斗系統「更安全」？　伊朗高官稱想從GPS跳槽

月老生日逢中秋！北京「求脫單」最靈神廟　大排長龍爭搶姻緣紅線

首部「潛台諜戰劇」央視熱播　港媒：真人真事、「促統」意味濃

才買一個半月就報廢！　陸電動車攀升到「76度」後起火

陸屁孩手機店內用通緝犯證件號碼登錄遊戲　網：認證成功警察就上門

陸電動車爆炸自燃波及7車　車主曝起火前車內溫度高達76.4度

滯留！限流！退票！　陸長假多地景區遊客爆滿狀況頻傳

曾獲金馬獎　《平凡之路》男歌手哽咽宣布停止演出！

「最囉唆唐僧」羅家英現身杭州景區　遊客高喊「only you」復刻經典

出國興致沒了！　連換三架飛機都故障　專家：機率如中彩券

泰勒絲新歌破串流紀錄！MV換9套華服　「橄欖球、87號房」藏彩蛋放閃未婚夫

陸北斗系統「更安全」？　伊朗高官稱想從GPS跳槽

後美麗島時代的民進黨　呂秀蓮：不應只壯大自己派系、用人唯親

快訊／中秋傳悲劇！台南男大樓墜落　 臟器外露頭部重創亡

熊出沒！日新潟縣發布「最高級別警報」　飢餓黑熊闖民宅傷人

陳淑芳突脫口「金鐘獎欠我兩個獎」！　86歲身體狀況曝：要繼續演戲

快訊／館長直播嗆斬賴清德狗頭　刑事局緊急報請新北檢指揮偵辦

快訊／法國最短命總理！　勒克努上任不到1個月請辭

張信哲合體萬人紐約「走路上班」！　台下1舉動嗨喊：我被寵壞了

《間諜家家酒》攻佔日本車站全是安妮亞、符合身高只露臉萌翻

池昌旭遭女粉「突襲強吻」 保鑣像路人...全程袖手旁觀

大陸熱門新聞

救救我媽媽！10歲男童車邊跪地求援 母親隧道車禍受劇烈撞擊昏迷

珠峰營地暴雪封路千人受困　有人失溫危殆

「行走的硫酸」現蹤！　4歲女童沾上毒液脖子潰爛20天

兩岸250人與連勝文在閩共度中秋

陸玩具廠推「731毒氣實驗室」積木

出國興致沒了！　連換三架飛機都故障　專家：機率如中彩券

小米汽車自己開走！調查：收到泊車指令

殲-35與殲-35A機庫首度公開　總設計師揭秘

陸十一長假搶住懷舊東北風民宿

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

保水還田！吉林「梨樹模式」給大地蓋被子

陸Coser扮「轟焦凍」遭圍剿扯髮！

「最囉唆唐僧」羅家英現身杭州景區 遊客高喊「only you」復刻經典

陸屁孩手機店內用通緝犯證件號碼登錄遊戲 網：認證成功警察就上門

更多熱門

相關新聞

陸電動車爆炸自燃波及7車 車主曝起火前車內溫度高達76.4度

陸電動車爆炸自燃波及7車 車主曝起火前車內溫度高達76.4度

福建寧德一輛阿維塔06電動車在假期期間突發自燃爆炸，火勢迅速蔓延波及停放在旁的7輛車，場面驚險。車主事後在社群透露，事發前車內溫度高達76.4℃，且購車僅一個多月、行駛里程僅1066公里。起火原因目前仍在調查中。事件引發外界對新能源車熱失控與電池安全的關注，相關車企及寧德消防部門均已介入處理。

「大改款Audi Q5 Sportback」試駕

「大改款Audi Q5 Sportback」試駕

雪鐵龍復古廂型車變身潮流商用車

雪鐵龍復古廂型車變身潮流商用車

特斯拉違規吊牌長期不充電恐噴68萬

特斯拉違規吊牌長期不充電恐噴68萬

鎖車6分鐘！小米SU7「自己」開走了 客服回應「誤觸手機」遭車主打臉

鎖車6分鐘！小米SU7「自己」開走了 客服回應「誤觸手機」遭車主打臉

關鍵字：

電動車

讀者迴響

熱門新聞

網紅現身花蓮救災「腳穿名牌靴」市價上萬　挨轟回應了

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

敲碗成功！傳說「翻轉布丁」10/13限時開賣

快訊／王齊麟當爸了！陳詩媛樂曬超音波照

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

台南無照猴撞死17歲騎士　事發前先撞單車警開完單就放人

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」

今「中秋+土地公生日」　5生肖財運旺到聖誕節

今天中秋節！「4大生肖」財運炸裂　12項習俗禁忌要注意

最暖中秋！光復車站前變「迷你小夜市」

被問報告內容　季連成：你當總統就向你報告

更多

最夯影音

更多
媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了
邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面