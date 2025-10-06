柯文哲被關1年全身病！陳珮琪痛批：裡面人畜共生　北所回應了

▲陳佩琪痛批北所環境不衛生，北所回應了。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃哲民、郭玗潔／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見1年，日前以7000萬元交保，終於能回家過中秋節。不過妻子陳佩琪先前發文稱台北看守所環境不佳，心疼丈夫在北所染上HPV病毒，5日再度痛批「北所裏頭就是人畜共生的環境」，指柯文哲「被莫名其妙關了一年，關到全身都是病」。對此，北所強調所內皆實施消毒和疾病防治措施，若個人有需求，也會安排醫療資源，保障收容權益。

陳佩琪發文表示，去年的中秋節前，先生就沒跟她一起過了，「他被莫名其妙抓去關了一年，關到全身都是病，皮膚潰爛，腎結石跑出來，飲食生活完全沒有人該有的尊嚴」，柯文哲今年中秋雖被放出來，但出來至今，體力還是差，每天不是在家看卷宗，就是跑去律師那兒討論案情，不然就是去看病，「試問在那種環境下住了一年，身體是能有多好？畢竟北所裏頭就是人畜共生的環境」，指所內不僅水質差，蟑螂、老鼠也很多。

對此，北所強調已依法提供保健所需收容環境，保障所有收容人權益，重申所內依法落實衛生主管機關規定，定期實施消毒與疾病防治措施；若個人有健康狀況及生活需求，應即時向北所反應，安排醫療資源與處置，以妥適保障收容權益。

至於陳佩琪不滿「我送進去給他的素包子，他說到他手裡時，都是被剁成稀巴爛、不成形狀的東西」。北所則指出，外界送入物品會進行檢查措施，這是為了維護收容安全與秩序，所內所有收容人都一體適用。