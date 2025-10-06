　
政治焦點

柯文哲關一年全身病！陳佩琪談北所「最可怕住民」把人嚇退3步

▲▼台北地院審理京華城案，9月5日裁定柯文哲以新台幣7000萬元交保，柯文哲在陳佩琪陪伴下步出北院。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲（中）與妻子陳佩琪（右）。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

民眾黨前主席、前台北市長柯文哲涉京華城案遭羈押禁見1年，日前以7000萬元交保。妻子陳佩琪先前發文稱台北看守所環境不佳，心疼丈夫在北所染上HPV病毒。如今她5日再次發文，指北所就是「人畜共生」的環境，最可怕的就是「原住鼠」，每天深夜都會大搖大擺出來找食物，往往嚇得收容人當場倒退三步。

陳佩琪表示，柯文哲去年中秋節前就沒和她一起過了，而是被「莫名其妙抓去關了一年」，關到全身都是病，皮膚潰爛，腎結石跑出來，飲食生活完全沒有人該有的尊嚴，「我送進去給他的素包子，他說到他手裡時，都是被剁成稀巴爛、不成形狀的東西。」

陳佩琪說，柯文哲今年中秋是被放出來了，但出來至今，體力還是差，每天不是在家看卷宗，就是跑去律師那兒討論案情， 不然就是去看病，試問在那種環境下住了一年，身體是能有多好？畢竟北所裏頭就是人畜共生的環境。

陳佩琪指出，眾所周知，北所蟑螂多，但柯文哲說蟑螂是小事，最可怕的是北所的資深住民「原住鼠」，白天出來找食物運動一下 ，晚上夜深人靜時就大搖大擺走起星光大道來，即便柯的房間是24小時開燈監控，可一旦原住鼠跟「資淺住民」四目接觸時，牠仍會頂著碩大眼珠子瞪著你，「牠不怕你， 反倒是你會被牠嚇到倒退三步！」

陳佩琪說，大家當然知道這是建築物老舊，水管幾年沒換，水質差導致，北所不用再回應了，她講這些，不是要怪罪北所虐待先生，只是質疑司法抓他在這種環境下關了一年， 請問理由是什麼？就僅為了一個全台北市公務員都證稱是合法、且市長尊重專業、完全沒有介入的都計案？民進黨主政下台灣的司法怎會淪落至此？不是說最尊重人權嗎？

陳佩琪轉述柯文哲疑惑，稱起訴書寫了800多頁，請問裡頭有什麼是搜索前檢調就掌握的東西？全是騙票來家裡搜索，然後從搜索來的東西和扣押的手機裏頭編故事、栽贓嫁禍他，才導致他莫名其妙被關押了一整年，兇殘狠毒、用司法打壓政敵的心機完全展露無遺。

10/04 全台詐欺最新數據

