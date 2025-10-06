　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／光復災區明起全面復課　季連成宣布：志工、物資撤出校園

▲▼花蓮縣大進國小。（圖／記者賴文萱攝）

▲大進國小災後成為災民收容中心，今起志工、物資撤出校園，明天正式復課。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱、陳宏瑞／花蓮報導

花蓮光復鄉遭洪災重創，中秋連假上萬名「鏟子超人」犧牲假期湧入清理，今（6）日傳出好消息！中央總協調官季連成宣布，原先因災情停課的光復國中、光復商工以及光復國小、大進國小明（7）日將全面復課，其中，光復商工結構因有安全疑慮，先採線上上課。

在這次洪災受災嚴重的光復國中、光復商工，經過國軍及志工等連日清淤整理，校園逐漸恢復整潔，經中央評估，已達復課水準。

▲▼花蓮縣大進國小。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼大進國小災後成為災民收容中心，今起志工、物資撤出校園，明天正式復課。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼花蓮縣大進國小。（圖／記者賴文萱攝）

季連成今天指出，重災區學校教學環境已經就緒，但光復商工因有結構問題，10/7起先採線上上課，預計10/13恢復實體上課。至於光復國中，以及協助收容災民的光復國小、大進國小將從明天開始復課。

根據統計，復課學生人數分別為，大進國小108人、光復國小107人、光復國中168人、光復商工162人。但大進國小及光復國小仍將維持提供災民安置任務，收容人數分別為176人及11人。

針對有學生家長擔憂復課的校園安全狀況，季連成也指示，10/7學校復課後，所有志工全面不准進入校內，門口會請花蓮縣警方協助進行管制，校內部分也會詳細劃分學生及災民的區隔範圍，採取具體隔離模式，讓學生可以安心上課，災民也可以依照原日常模式生活。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 1490 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光
賈永婕101國慶活動遭酸：花蓮都這樣了還辦！　4字堅定回應
于朦朧離世扯出1女星！消失6年「曾PO手染血照」：和喬任梁一
陸軍特戰隊衝災區深處　徒步找罹難者「想帶祢回家」！逼哭12萬
高市早苗勝選效應！日圓失守150　日股飆漲創新高
阿宗麵線用到黑心大腸！「老闆回應」她大讚：公關危機範本
國5車潮紫爆！時速17公里　國道下午11路段易塞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

超速50公里慘吞1萬2罰單　騎士控測速陷阱…法官打臉：罰得沒錯

8旬嬤秋節前夕大迷途！烏日警4hrs搜50公里外　Google街景助團圓

情侶中秋驚魂！台南轉運站突遭怪男拉背包　女友制止還被打

壯碩通緝男遇警狂奔頻問：我怎麼了　跑不到50公尺就體虛被逮

快訊／光復災區明起全面復課　季連成宣布：志工、物資撤出校園

70歲賓士翁腳抽筋摔倒車邊　內埔暖警即刻扶助通報救護

中秋連假屏東下午現北返車潮　警啟動調撥車道+即時分流應變

救災單女遭噁心阿伯狂約！警衝物資站找人...一原因初判非在地人

五熊國道被撞翻車！無照肇逃男判賠25.8萬　但剛出獄「0財產」

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

轎車「截彎取直」瘋狂逆向　後方駕駛傻眼：不會開別上路

悲傷中秋！佛祖街阿伯「潛泥水逃死」　天天走40mins望家園

4男在宮廟吹奏「戲說台灣」　薩克斯風讓主題曲大升級

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

超速50公里慘吞1萬2罰單　騎士控測速陷阱…法官打臉：罰得沒錯

8旬嬤秋節前夕大迷途！烏日警4hrs搜50公里外　Google街景助團圓

情侶中秋驚魂！台南轉運站突遭怪男拉背包　女友制止還被打

壯碩通緝男遇警狂奔頻問：我怎麼了　跑不到50公尺就體虛被逮

快訊／光復災區明起全面復課　季連成宣布：志工、物資撤出校園

70歲賓士翁腳抽筋摔倒車邊　內埔暖警即刻扶助通報救護

中秋連假屏東下午現北返車潮　警啟動調撥車道+即時分流應變

救災單女遭噁心阿伯狂約！警衝物資站找人...一原因初判非在地人

五熊國道被撞翻車！無照肇逃男判賠25.8萬　但剛出獄「0財產」

俄軍外援再加一！　美國務院：古巴派5000兵赴烏作戰

李子森錄影筋疲力盡難集中！　突缺氧「靠氧氣瓶支撐」險開天窗

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

美法官火速出手！　阻川普政府派任何國民兵赴波特蘭

鏟子超人被質疑「民進黨砸錢請來」日領2千元！她嘆：壞人都不相信

昔高雄2大房價凹陷區脫鉤　1區守3字頭去化快

高級灰是2025秋冬趨勢　《穿著Prada的惡魔2》安海瑟薇、Jennie早已示範

超速50公里慘吞1萬2罰單　騎士控測速陷阱…法官打臉：罰得沒錯

8旬嬤秋節前夕大迷途！烏日警4hrs搜50公里外　Google街景助團圓

網傳任天堂「遊說政府」限制生成式AI　官方駁斥：從未接觸

【最暖中秋】光復車站前變迷你小夜市　吊車超人斜槓烤香腸爆人潮

社會熱門新聞

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

最暖中秋！光復車站前變「迷你小夜市」

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

高雄兩女一男摩鐵睡同床！淫男夾中間性侵　她怒控遭設局竟慘敗

台南小三上課上到床上！　辯「只是朋友」竟遭姦夫當庭背叛

台南無照猴撞死17歲騎士　事發前先撞單車警開完單就放人

8歲童暴斃！社工被爆「查訪家暴」僅陪玩　鄰居錯愕吐內幕

成功嶺男離奇失蹤31年「被判死亡」！

快訊／華新科技火警！員工「防塵衣包緊緊」出逃

最噁阿伯性騷救災單女　光復警方回應了

新店某醫院男子14樓墜落　卡1F遮雨棚亡

爽秀1500顆蛋黃酥！這家人6hrs狂打2萬通終如願

女學生學書法！上完課垃圾桶有保險套

更多熱門

相關新聞

男凌晨道路資源回收　警出手協助

男凌晨道路資源回收　警出手協助

62歲張姓男子以資源回收為生，因身體不適，凌晨時刻在車道上整理回收物。內埔分局員警巡邏發現，上前關心，得知原因，合力將腳踏車與回收物搬離車道，並叮嚀張男注意安全。張男頻頻鞠躬道謝。

鏟子女超人救災遭阿伯性騷　警初判非當地人

鏟子女超人救災遭阿伯性騷　警初判非當地人

傅崐萁主張下水道「完全重做」　賴清德提1政院高官有親自下去看

傅崐萁主張下水道「完全重做」　賴清德提1政院高官有親自下去看

即／光復災區農藥外洩　現場封鎖1人送醫

即／光復災區農藥外洩　現場封鎖1人送醫

最噁阿伯性騷救災單女　光復警方回應了

最噁阿伯性騷救災單女　光復警方回應了

關鍵字：

花蓮洪災學校復課志工安全

讀者迴響

熱門新聞

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝

敲碗成功！傳說「翻轉布丁」10/13限時開賣

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

網紅現身花蓮救災「腳穿名牌靴」市價上萬　挨轟回應了

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」

今「中秋+土地公生日」　5生肖財運旺到聖誕節

今天中秋節！「4大生肖」財運炸裂　12項習俗禁忌要注意

最暖中秋！光復車站前變「迷你小夜市」

被問報告內容　季連成：你當總統就向你報告

向太「選郭碧婷當兒媳」只看3點！揭婚後住台北原因

高中生找到了！「伸1隻腳護輪椅翁」震撼9萬人

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

更多

最夯影音

更多
媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了
屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面