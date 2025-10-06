快訊／光復災區明起全面復課　季連成宣布：志工、物資撤出校園

▲大進國小災後成為災民收容中心，今起志工、物資撤出校園，明天正式復課。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱、陳宏瑞／花蓮報導

花蓮光復鄉遭洪災重創，中秋連假上萬名「鏟子超人」犧牲假期湧入清理，今（6）日傳出好消息！中央總協調官季連成宣布，原先因災情停課的光復國中、光復商工以及光復國小、大進國小明（7）日將全面復課，其中，光復商工結構因有安全疑慮，先採線上上課。

在這次洪災受災嚴重的光復國中、光復商工，經過國軍及志工等連日清淤整理，校園逐漸恢復整潔，經中央評估，已達復課水準。

季連成今天指出，重災區學校教學環境已經就緒，但光復商工因有結構問題，10/7起先採線上上課，預計10/13恢復實體上課。至於光復國中，以及協助收容災民的光復國小、大進國小將從明天開始復課。

根據統計，復課學生人數分別為，大進國小108人、光復國小107人、光復國中168人、光復商工162人。但大進國小及光復國小仍將維持提供災民安置任務，收容人數分別為176人及11人。

針對有學生家長擔憂復課的校園安全狀況，季連成也指示，10/7學校復課後，所有志工全面不准進入校內，門口會請花蓮縣警方協助進行管制，校內部分也會詳細劃分學生及災民的區隔範圍，採取具體隔離模式，讓學生可以安心上課，災民也可以依照原日常模式生活。