　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

出國興致沒了！　連換三架飛機都故障　專家：機率如中彩券

▲▼吉祥航空HO1625航班連換三架飛機都故障。（圖／翻攝封面新聞）

▲吉祥航空HO1625航班連換三架飛機都故障。（圖／翻攝封面新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸正值「十一」長假，有民眾興高采烈從北京搭機前往日本大阪遊玩，卻遇上連換了三架飛機都故障的狀況，最後延誤超過13小時，旅遊興致全消失。專家則說，這種狀況的發生機率極低，不亞於連續中兩次彩券。

封面新聞報導，搭上這趟航班的李先生表示，他原本計劃搭乘10月2日16時20分從北京大興飛往日本大阪的HO1625航班，卻在準備登機時被告知飛機出現故障，需延遲3小時。3小時後，當乘客坐上接駁車，又被告知從上海調來的飛機同樣存在故障。

「沒辦法，大家只好再次下機等待。航空公司表示，正從大阪緊急調機，預計當晚11點起飛」，李先生說，「然而登機後，空乘（空服員）通知飛機需加油，我們在飛機上又等了40多分鐘。臨近午夜，機長通知：非常抱歉，飛機再次出現故障，無法起飛」

此時，乘客情緒激動，不少人在櫃台與航空公司爭執，部分人取消行程，多數人則留在機場找地方休息，等待第四架飛機。

▲▼吉祥航空HO1625航班連換三架飛機都故障。（圖／翻攝封面新聞）

▲航班最後延誤超過13小時。（圖／翻攝封面新聞）

最終，HO1625航班於10月3日6時24分起飛，當地時間9時45分抵達大阪，延誤超過13小時。

「第二次延誤賠償600元，第三次賠了400元」，但李先生表示，實際損失遠超賠償金額。他說，「後續行程全部受影響，2日晚的酒店也無法退款。原本開心的假期徹底被打亂，這幾天一直在處理退票事宜」。

吉祥航空工作人員表示，該航班確實因故障三次更換飛機，具體原因暫未明確。

有大陸民航業內人士分析，航空公司通常會保留1架備用機以應對突發故障，但此次連備用機及後續調配的飛機均出現問題，機率極低，不亞於連續中兩次彩券。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 1490 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
網紅花蓮救災「腳穿名牌靴」市價上萬！遭轟蹭熱度　本人反擊了
快訊／9縣市高溫警示　上看36度
快訊／光復災區農藥外洩！現場封鎖　1人送醫
黃金葛汁摻水壺毒害男同學！3女童和家長被求償101萬　判決出
中秋訂「4人1萬塊」燒肉！女友家人酸不派頭　他一招全讚爆
一次又沒關係！最噁阿伯性騷狂約救災單女　光復警方回應了
中秋悲劇！佳節沒休息擺攤　台中女慘遭菜車撞死
「哈隆」後天大幅度北轉！　連3日降雨機率增

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

滯留！限流！退票！　陸長假多地景區遊客爆滿狀況頻傳

曾獲金馬獎　《平凡之路》男歌手哽咽宣布停止演出！

「最囉唆唐僧」羅家英現身杭州景區　遊客高喊「only you」復刻經典

出國興致沒了！　連換三架飛機都故障　專家：機率如中彩券

海南核電站周邊海域「珍珠」成特產　「溫排水」養殖無放射物質

「行走的硫酸」現蹤！　4歲女童沾上這蟲毒液　脖子潰爛20天

陸百公斤壯漢爬山受困「腳抖到不行」　救援隊3小時輪流扶下山

救救我媽媽！10歲男童車邊跪地求援　母親隧道車禍受劇烈撞擊昏迷

陸十一長假搶住懷舊東北風民宿　陪遊客「嘮嗑」重現娶妻4大件聘禮

秸稈覆蓋「給大地蓋被子」　吉林「梨樹模式」重塑古老黑土地生機

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

悲傷中秋！佛祖街阿伯「潛泥水逃死」　天天走40mins望家園

4男在宮廟吹奏「戲說台灣」　薩克斯風讓主題曲大升級

轎車「截彎取直」瘋狂逆向　後方駕駛傻眼：不會開別上路

滯留！限流！退票！　陸長假多地景區遊客爆滿狀況頻傳

曾獲金馬獎　《平凡之路》男歌手哽咽宣布停止演出！

「最囉唆唐僧」羅家英現身杭州景區　遊客高喊「only you」復刻經典

出國興致沒了！　連換三架飛機都故障　專家：機率如中彩券

海南核電站周邊海域「珍珠」成特產　「溫排水」養殖無放射物質

「行走的硫酸」現蹤！　4歲女童沾上這蟲毒液　脖子潰爛20天

陸百公斤壯漢爬山受困「腳抖到不行」　救援隊3小時輪流扶下山

救救我媽媽！10歲男童車邊跪地求援　母親隧道車禍受劇烈撞擊昏迷

陸十一長假搶住懷舊東北風民宿　陪遊客「嘮嗑」重現娶妻4大件聘禮

秸稈覆蓋「給大地蓋被子」　吉林「梨樹模式」重塑古老黑土地生機

桃園「來慈湖 潮復刻」中秋連假開跑　水舞光雕點亮慈湖璀璨夜空

《超級瑪利歐兄弟 2》失落關卡藏40年曝光　玩家闖入錯亂地圖

阿宗麵線用到黑心大腸！「老闆回應」她大讚：公關危機範本

陸軍特戰隊衝災區深處　徒步找罹難者「想帶祢回家」！逼哭12萬人

韓國潮牌出「野柳女王頭」T恤！Wacky WiLLY登台　aespa Giselle同款買得到

王俊凱帥照連發「卻見隔壁有個懸空鼻」　網友全笑翻：中秋彩蛋

15分鐘內狂飆14分　「咖哩大神」柯瑞率勇士奪熱身賽首勝

手搖飲中秋組合優惠一次看　迷客夏買5送1、萬波4杯100元

快訊／9縣市高溫警示　上看36度

陳亭妃指「民調差17%有變數台南人怎看」　市黨部嗆：黨格安在

【鏟子超人辛苦了】聽完媽解釋花蓮災情　湘荷妹妹感謝志工超暖心

大陸熱門新聞

珠峰營地暴雪封路千人受困　有人失溫危殆

救救我媽媽！10歲男童車邊跪地求援 母親隧道車禍受劇烈撞擊昏迷

兩岸250人與連勝文在閩共度中秋

陸玩具廠推「731毒氣實驗室」積木

小米汽車自己開走！調查：收到泊車指令

「行走的硫酸」現蹤！　4歲女童沾上毒液脖子潰爛20天

陸十一長假搶住懷舊東北風民宿

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

保水還田！吉林「梨樹模式」給大地蓋被子

殲-35與殲-35A機庫首度公開　總設計師揭秘

出國興致沒了！　連換三架飛機都故障　專家：機率如中彩券

陸Coser扮「轟焦凍」遭圍剿扯髮！

海南商場「天降紅包」　群眾推擠多人受傷

陸百公斤壯漢爬山受困「腳抖到不行」 救援隊3小時輪流扶下山

更多熱門

相關新聞

陸客機遇沙塵看不見跑道　「觸地復飛」劇烈搖晃機內乘客吐一片　

陸客機遇沙塵看不見跑道　「觸地復飛」劇烈搖晃機內乘客吐一片　

大陸中西部地區近期遭逢劇烈沙塵暴天氣，不僅敦煌各景區將萬名遊客緊急疏散至城市內，也有航班受到影響險象環生。上海一架飛往銀川的吉祥航空HO2301航班5日便出現意外狀況，當該班機降落機場，輪子已經觸地的當下，機師發現無法順利滑行，便緊急再度拉起升空復飛，並轉降別處，此舉也讓機上不少乘客因劇烈晃動而嘔吐不已。

給吃過期堅果　陸航空公司付4500元要求簽「保密協議」

給吃過期堅果　陸航空公司付4500元要求簽「保密協議」

吉祥航空一航班不開冷氣乘客中暑　公司道歉

吉祥航空一航班不開冷氣乘客中暑　公司道歉

攜限量版行李箱搭機被摔爛索賠 吉祥航空：按公斤最多賠500人民幣

攜限量版行李箱搭機被摔爛索賠 吉祥航空：按公斤最多賠500人民幣

吉祥航空香港飛南京航班驚傳有爆炸物！急降廣東揭陽

吉祥航空香港飛南京航班驚傳有爆炸物！急降廣東揭陽

關鍵字：

吉祥航空十一長期

讀者迴響

熱門新聞

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

敲碗成功！傳說「翻轉布丁」10/13限時開賣

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

最暖中秋！光復車站前變「迷你小夜市」

今天中秋節！「4大生肖」財運炸裂　12項習俗禁忌要注意

被問報告內容　季連成：你當總統就向你報告

今「中秋+土地公生日」　5生肖財運旺到聖誕節

高中生找到了！「伸1隻腳護輪椅翁」震撼9萬人

輝達總部卡關！Cheap揭2主因：外商看了都嚇跑

向太「選郭碧婷當兒媳」只看3點！揭婚後住台北原因

台南小三上課上到床上！　辯「只是朋友」竟遭姦夫當庭背叛

更多

最夯影音

更多
媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了
屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面