出國興致沒了！　連換三架飛機都故障　專家：機率如中彩券

▲吉祥航空HO1625航班連換三架飛機都故障。（圖／翻攝封面新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸正值「十一」長假，有民眾興高采烈從北京搭機前往日本大阪遊玩，卻遇上連換了三架飛機都故障的狀況，最後延誤超過13小時，旅遊興致全消失。專家則說，這種狀況的發生機率極低，不亞於連續中兩次彩券。

封面新聞報導，搭上這趟航班的李先生表示，他原本計劃搭乘10月2日16時20分從北京大興飛往日本大阪的HO1625航班，卻在準備登機時被告知飛機出現故障，需延遲3小時。3小時後，當乘客坐上接駁車，又被告知從上海調來的飛機同樣存在故障。

「沒辦法，大家只好再次下機等待。航空公司表示，正從大阪緊急調機，預計當晚11點起飛」，李先生說，「然而登機後，空乘（空服員）通知飛機需加油，我們在飛機上又等了40多分鐘。臨近午夜，機長通知：非常抱歉，飛機再次出現故障，無法起飛」

此時，乘客情緒激動，不少人在櫃台與航空公司爭執，部分人取消行程，多數人則留在機場找地方休息，等待第四架飛機。

▲航班最後延誤超過13小時。（圖／翻攝封面新聞）

最終，HO1625航班於10月3日6時24分起飛，當地時間9時45分抵達大阪，延誤超過13小時。

「第二次延誤賠償600元，第三次賠了400元」，但李先生表示，實際損失遠超賠償金額。他說，「後續行程全部受影響，2日晚的酒店也無法退款。原本開心的假期徹底被打亂，這幾天一直在處理退票事宜」。

吉祥航空工作人員表示，該航班確實因故障三次更換飛機，具體原因暫未明確。

有大陸民航業內人士分析，航空公司通常會保留1架備用機以應對突發故障，但此次連備用機及後續調配的飛機均出現問題，機率極低，不亞於連續中兩次彩券。