桃園「智農超人」重裝上陣　搶進花蓮清災效率高

▲桃園「智農超人」重裝上陣，搶進花蓮清災。（圖／農業局提供）



記者楊淑媛／桃園報導



桃園市政府農業局5日表示，桃園智慧農耕團接棒搶進災區馳援花蓮，智農團號召23位青農，2日清晨整隊出發，前進光復南邊、鳳林地區，迅速、效率投入受災農場清災作業，原需2至3周人力清災，兩日即完成伊佐牛牧場、花樂發平飼蛋雞場2處農場側溝及陰井清淤，協助受災農場復原。

農業局長陳冠義表示，自9月23日花蓮光復、鳳林受重創以來，桃園市政府農業局積極與花蓮縣政府農業處、鳳榮地區農會、花蓮青農聯誼會等保持聯繫，行前不斷透過視訊、Line群組討論，了解現況及實際需求，避免重機具行經市區影響救災，並定調此行任務以光復南邊、鳳林地區農場為清災重點。

▲桃園青農利用智慧善用農機具協助，搶進花蓮清災。（圖／農業局提供）

第一波救災，第二波清災。桃園智慧農耕團連日準備裝備、進行勤前教育訓練，在2日清晨出動大小貨車、山貓、怪手、吊卡車、高壓清洗機、抽水機、鏈鋸、碎枝機、高壓噴霧機、無人機等投入清災。

清災首站桃園智農團以挖土機、剷裝機、堆高機輪番上陣，協助伊佐牛牧場清災，該牧場受堰塞湖潰堤影響，側溝淤泥嚴重，場主林明技過去曾在桃園龜山養牛，秉持家人幫家人的精神，農耕團有效機械分工，強化作業效率，完成逾300公尺側溝清淤。桃園青農善用一技之長，操作智慧農機具清災，原需1週人力作業時間，縮短至1.5日即完成。

第二站前進花樂發平飼蛋雞場，該蛋雞場逾600公尺陰井被硬化淤泥堵塞，智農團先大量灌水軟化淤泥，再配合污泥抽水機清除淤泥及通暢排水系統，原需3週時間復原，桃園青農利用智慧善用農機具協助下，短短一天內即完成清災。