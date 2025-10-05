　
社會 社會焦點 保障人權

徘徊花博公廁遭保全驅離　男不爽持美工刀錯砍2保全！當場被逮

▲北市中山區花博園區經傳無業男持美工刀砍人案，轄區圓山所長張孝安說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市中山區花博園區無業男持美工刀砍人案。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市花博園區5日凌晨發生一起持刀傷人事件，一名無業的陳姓男子（45歲）疑因不滿安管人員勸離，竟持美工刀攻擊警衛卻砍錯人，造成兩名安管人員受傷。警方獲報趕抵現場，當場逮捕犯嫌並查扣作案工具，依涉犯殺人未遂罪嫌移送北檢偵辦。

中山警方表示，今日凌晨1時許接獲報案，指稱花博園區內發生傷害事件，警方立即派員前往。到場時，犯嫌已遭安管人員壓制在地，現場一名林姓安管表示，遭男子持美工刀攻擊受傷。

▲北市中山區花博園區經傳無業男持美工刀砍人案，轄區圓山所長張孝安說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區圓山所長張孝安說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，涉案的陳男稍早在園區廁所徘徊，遭安管人員上前勸離後心生不滿，越想越氣的陳男返回現場「討面子」卻誤認林姓安管為先前勸導他的人，憤而持刀攻擊，造成林姓被害人左手臂被割傷血流如注。另一名羅姓安管見狀上前協助制止時，也遭波及負傷，經被害人報警後，北市消防局救護人員緊急將兩人送往台北馬偕醫院急救，所幸兩人並無生命危險。

警方到場依現行犯逮捕陳男，並查扣美工刀一把，並依《刑法》殺人未遂及傷害罪將陳男移送台北地檢署偵辦。警方藉此案例呼籲：民眾遇有糾紛應保持理性、冷靜處理，切勿因一時衝動而觸法。警方強調，對於任何暴力行為絕不寬貸，將依法嚴辦，以維護公共安全。

