社會 社會焦點 保障人權

苗栗隨機砍人！　警「10年前被砍7刀」嘆：矯正沒功能

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗40多歲邱姓男子昨日（2日）下午持刀隨機攻擊路人，造成2名女童、1名男子受傷。經查，邱男10年前也在同一家超商持刀隨機傷人，當時遭刺7刀的劉姓退休巡佐表示，他差點就死在現場，如今邱男僅僅出獄半年竟再度犯案，可見矯正機關並未發揮功能，真的是誰碰到誰倒楣。

▲▼ 苗栗隨機傷人 。（圖／民眾提供）

▲邱男在超商前持刀傷人。（圖／民眾提供）

邱男2日下午持刀在苗栗市中正路一間超商隨機攻擊路人，造成2名11歲女童、1名男子受傷，嚇壞現場民眾。雖然邱男犯後迅速被警員逮捕，但經查，他10年前曾在同一間超商持刀刺傷4人，被法院判刑8年8個月，今年3月才服刑期滿出獄，沒想到出獄半年竟再度犯案，引發社會大眾關注。

▲邱男2015年落網畫面。（圖／記者楊永盛攝）

▲邱男10年前在同一家超商持刀砍人，造成4人受傷。圖為邱男2015年被逮捕的畫面。（資料照／記者楊永盛攝）

在10年前的那起案件中，遭刺7刀身受重傷的劉姓退休巡佐曾出庭證稱，當時邱男持刀刺向他時，力道大到都聽見防彈衣的鋼板聲，「刀刀都直刺我的要害，又力道很大，如果沒有防彈背心擋著，我會命喪當場。」

如今邱男再度犯案，根據《聯合新聞網》報導，劉姓退休巡佐感嘆，可見在此案中，矯正機關並未發揮功能，服刑完畢還是會再犯，真的是誰碰到誰倒楣。

據了解，邱男與受害者們並不認識，他被帶回派出所後拒絕夜間訊問。警方將在今日（3日）上午進行問訊，訊後預計依殺人未遂罪嫌將邱男移送苗栗地檢署偵辦。

10/01 全台詐欺最新數據

苗栗隨機砍人第一視角！　女童遭「1刀刺胸」師生尖叫逃命

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

苗栗殺人未遂隨機砍人

