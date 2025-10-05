　
明天國道北上車潮為平日1.4倍　高公局公布11處易塞路段

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲明天收假日北向交通量為平日年平均的1.4倍。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者周湘芸／台北報導

今天為中秋節連假次日，下午3時起國道車流湧現，截至傍晚車流大致順暢。高速公路局預估，明天收假日北向交通量為平日年平均的1.4倍，重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口等11處。

高公局表示，今天壅塞路段包括國1南向大華系統至汐止系統、北向新竹至湖口，其餘路段大致順暢。截至傍晚5時，國道交通量為69.3百萬車公里，預估今天交通量為115百萬車公里。

高公局指出，今天下午2時20分於國1北向91.8公里處發生3輛小客車追撞事故；2時20分於國1北向219公里處發生3輛小客車追撞事故；2時37分於國1北向21.5公里處發生3輛小客車追撞事故；3時02分於國1北向319.8公里處發生2輛小客車追撞事故，均導致車流回堵，影響整體車流順暢。

明天為中秋節連期收假日，高公局預估，國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均1.2倍，其中北向交通量可達63百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判，明天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，建議西部國道北向用路人，南部地區上午9時前出發，中部地區中午12時前出發；國5北向用路人上午9時前出發。

高公局表示，明天國道相關疏導措施包括中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、凌晨0時至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

▲▼中秋節國道疏導措施。（圖／高公局提供）

▲中秋節國道疏導措施。（圖／高公局提供）

今天為中秋節連假次日，目前全國道路況皆大致正常，今天0至5時交通量為5.7百萬車公里，為平日年平均1.4倍，預估今天尖峰時段將有大量旅遊車潮，上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統等9路段。

