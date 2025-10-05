長城上「刻名字劃愛心」　陸情侶被警方抓走

▲年輕情侶在牆上刻字，不理會旁人勸阻。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「十一」長假期間有許多遊客前往萬里長城遊覽，但卻傳出有一對年輕情侶在長城的牆體上刻字，完全不理會旁人的勸阻。當地警方5日證實，已將刻字的男女拘留並處罰款。

根據北京新聞報導，該對情侶拿著地上撿來的石頭，在北京司馬台長城烽火樓的牆體上刻下名字及愛心，其他遊客見狀後上前勸阻，但兩人完全不理會，仍持續在牆上刻字。

見義勇為的遊客於是將兩人的行為給拍了下來，傳給長城景區的管理方古北水鎮景區。

當地警方5日證實，接獲景區工作人員報案，稱有遊客在司馬台長城景區刻字。接報後，警方立即開展工作，經民警實地走訪、詳細調查核實，於10月4日上午，將刻字人員滿某（男，26歲）、劉某某（女，21歲）查獲。

警方指出，經查，兩人於10月3日14時進入景區遊玩，16時30分許，滿某在司馬台長城烽火台牆體上用石子刻畫倆人名字，在劉某某提議下又刻上相應圖案。目前，二人已被警方依法給予拘留並處罰款。

司馬台長城位於北京市密雲區東北部的古北口鎮境內，全長5.4公里，敵樓35座，是一段保留明長城原貌的古長城。長城是世界文化遺產，重點文物保護單位。《長城保護條例》明確規定，禁止在長城上刻畫、塗污。