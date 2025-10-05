　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2026年行事曆出爐！9連假、11個國定假日...這樣請爽休16天

根據明（2026）年的行事曆，整年中不僅沒有補班補課，3天以上的連假更是高達9個，且大多數都是五、六、日的連假。（示意圖／翻攝pixabay）

▲2026年全年不僅沒有補班補課，且整年共有9個3天以上的連假。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

一連3天的中秋連假已到第2天，週二（6）開工後沒幾天，馬上又要迎來10日開始的國慶連假，讓上班族、學生都好開心。不過更開心的是明（2026）年連休日更多，根據明（2026）年的行事曆，整年中不僅沒有補班補課，3天以上的連假更是高達9個，且大多數都是五、六、日的連假，意味著只要配合請假，就可以人為調整出最長達16天的假期，為出遊安排更寬裕的空間。

根據行政院人事總處公布2026年（民國115年）行事曆，全年度放假天數為120天，不僅比今年多出5日假期，3日以上的連續假期更是高達9個。此外，根據《政府機關配合紀念日與節日補假及調整放假處理要點》的最新修正，已刪除調整上班日為放假日並補行上班的規定，意即往後再也不需要為了湊連假彈性放假而補班。

。（圖／翻攝行政院人事總處）

▲2026年行事曆。（圖／翻攝行政院人事總處）

2026年行事曆9大連假一覽

一、農曆春節連假：2月14日（六）～2月22日（日），共9天。

二、228和平紀念日：2月27日（五）～3月1日（日），共3天。

三、兒童節及清明節：4月3日（五）～4月6日（一），共4天。

四、勞動節：5月1日（五）～5月3日（日），共3天。

五、端午節：6月19日（五）～6月21日（日），共3天。

六、中秋節及教師節：9月25日（五）～9月28日（一），共4天。

七、國慶日：10月9日（五）～10月11日（日），共3天。

八、光復節：10月24日（六）～10月26日（一），共3天。

九、行憲紀念日：12月25日（五）～12月27日（日），共3天。

值得注意的是，根據行事曆，明年元旦是單獨點放，但與接下來的週末只間隔1天，因此只要1月2日休假，就可以人為創造4天連假。根據同樣的道理，農曆春節連假與228連假中間僅差4天，也就是若在2月23日到25日這4天請假，就能創造出最長16天的連續假期！而清明、中秋2個4天連假，若能在週一到週四安排請假，就同樣是2個長達10天的連續假期。

2026行事曆周刊王

