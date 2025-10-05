露營拍到熊！他傳照片後失聯　美警入山急尋「驚見血屍」

▲阿肯色州發生罕見的熊攻擊事件。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國一名男子獨自前往阿肯色州「歐扎克國家森林」（Ozark National Forest）露營，他曾傳送照片給家人表示，在營地附近看見野熊出沒，未料不久後就遭熊隻攻擊喪命。

CBS等外媒報導，死者兒子因為父親失聯多日而報警，牛頓郡警方2日接獲通報後，迅速趕抵山姆王座營地（Sam’s Throne），卻發現帳篷區域遭破壞，現場留有搏鬥及拖行痕跡，一路延伸至樹林內，隨後在營地外數公尺處發現遺體。

牛頓郡警長惠勒（Glenn Wheeler）表示，在阿肯色州犯罪實驗室完成驗屍之前，無法確認具體死因，但「毫無疑問地，我們知道一頭熊曾與受害者待在營地內，且傷勢完全符合熊的攻擊特徵。」

他透露，根據死者生前傳給家人的照片研判，發動攻擊的疑似是一頭年輕雄性黑熊，當局已動員野生動物管理員、獵人及追蹤犬搜捕熊隻，同時檢驗可能引發攻擊行為的因素。

國家公園管理局提醒，熊攻擊通常只會發生在動物感受威脅或保護幼崽及食物時。山姆王座營地已暫時關閉，惠勒也警告民眾切勿自行獵熊，「大多數熊都很害怕人類並會逃跑……這是一起極不尋常的案例。」

根據阿肯色州漁獵委員會（Arkansas Game and Fish Commission）資料，這是該州25年來首宗致命的熊類攻擊事件，上次死亡案例可追溯至1892年，但上月才有一名72歲男子在富蘭克林郡遭熊攻擊身亡。