館長自曝「罹患怪病」找不出原因！規劃減少直播頻率：怕會暴斃

記者柯振中／綜合報導

網紅「館長」陳之漢近日在直播中坦言，因胃部與自律神經失調問題持續惡化，未來將減少直播頻率。他透露近來頻繁往返醫院進行胃部與血液檢查，身體狀況不佳導致長期失眠、頭暈與胸悶，直言「再這樣下去真的會暴斃」。館長也感嘆近年與政治壓力、事業經營、輿論爭議長期對抗，使身心俱疲，並強調接下來將暫時休息調養、找出身體問題。

館長表示，他近期因胃部問題持續檢查，包括幽門桿菌吹氣測試、血紅素檢驗等，醫師懷疑與壓力及睡眠不足有關。他指出，自己的血液曾過於濃稠，花了一個半月靠有氧運動與戒菸改善，目前仍持續追蹤腦血管狀況。

館長強調，因長期開播、經營公司與面對外界輿論壓力，導致身體嚴重透支，已決定減少直播天數，讓身體獲得喘息機會。館長新開設的蛋捲品牌反應熱烈，他感謝支持者熱情響應，但也坦言目前產能不足、暫不開放網路訂單，須先調整包裝與製程後再推出。

館長表示，當下最重要的就是找到胃部的問題，否則嚴重影響睡眠。這種持續打嗝的情況已經拖了三個月，「這他X的嗝嗝嗝，已經他X的嗝了三個月」，若是再拖下去，「我有一天暴斃，真的會暴斃、暴斃而亡。」

▲▼館長表示，自己要減少直播頻率，把健康狀況照顧好。（圖／翻攝YouTube／惡名昭彰）







館長感嘆，雖然長期致力於兩岸交流與公益，但遭部分媒體扭曲報導、貼上「斂財」與「舔共」標籤。他直言，面對輿論攻擊只能強迫自己冷靜，否則情緒波動只會讓病情更惡化。

館長最後表示，長期高壓工作讓他飽受失眠、胃脹與焦慮困擾，醫師曾開立精神科用藥，但副作用太強使他不敢繼續服用。他坦承，生活節奏幾乎沒有喘息空間，白天開會、健身、經營店面，晚上還要開直播與處理電商業務，「就算是超人也會累死」。