　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

館長自曝「罹患怪病」找不出原因！規劃減少直播頻率：怕會暴斃

▲▼館長表示，自己要減少直播頻率。（圖／翻攝YouTube／惡名昭彰）

▲館長表示，自己要減少直播頻率，把健康狀況照顧好。（圖／翻攝YouTube／惡名昭彰）

記者柯振中／綜合報導

網紅「館長」陳之漢近日在直播中坦言，因胃部與自律神經失調問題持續惡化，未來將減少直播頻率。他透露近來頻繁往返醫院進行胃部與血液檢查，身體狀況不佳導致長期失眠、頭暈與胸悶，直言「再這樣下去真的會暴斃」。館長也感嘆近年與政治壓力、事業經營、輿論爭議長期對抗，使身心俱疲，並強調接下來將暫時休息調養、找出身體問題。

館長表示，他近期因胃部問題持續檢查，包括幽門桿菌吹氣測試、血紅素檢驗等，醫師懷疑與壓力及睡眠不足有關。他指出，自己的血液曾過於濃稠，花了一個半月靠有氧運動與戒菸改善，目前仍持續追蹤腦血管狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

館長強調，因長期開播、經營公司與面對外界輿論壓力，導致身體嚴重透支，已決定減少直播天數，讓身體獲得喘息機會。館長新開設的蛋捲品牌反應熱烈，他感謝支持者熱情響應，但也坦言目前產能不足、暫不開放網路訂單，須先調整包裝與製程後再推出。

館長表示，當下最重要的就是找到胃部的問題，否則嚴重影響睡眠。這種持續打嗝的情況已經拖了三個月，「這他X的嗝嗝嗝，已經他X的嗝了三個月」，若是再拖下去，「我有一天暴斃，真的會暴斃、暴斃而亡。」

▲▼館長表示，自己要減少直播頻率。（圖／翻攝YouTube／惡名昭彰）

▲▼館長表示，自己要減少直播頻率，把健康狀況照顧好。（圖／翻攝YouTube／惡名昭彰）

▲▼館長表示，自己要減少直播頻率。（圖／翻攝YouTube／惡名昭彰）

館長感嘆，雖然長期致力於兩岸交流與公益，但遭部分媒體扭曲報導、貼上「斂財」與「舔共」標籤。他直言，面對輿論攻擊只能強迫自己冷靜，否則情緒波動只會讓病情更惡化。

館長最後表示，長期高壓工作讓他飽受失眠、胃脹與焦慮困擾，醫師曾開立精神科用藥，但副作用太強使他不敢繼續服用。他坦承，生活節奏幾乎沒有喘息空間，白天開會、健身、經營店面，晚上還要開直播與處理電商業務，「就算是超人也會累死」。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「準哈隆」上看中颱！2條路轉彎逼北台
莊人祥證實罹胃癌
YTR情侶檔戀愛10年求婚成功！
高雄驚傳血案　男子遭剪刀刺慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

阿宗麵線公告道歉「全面下架」　店長看新聞才知用到黑心大腸

錯過這天會後悔！中秋罕見碰上「天赦日」拜對運勢爆棚

館長自曝「罹患怪病」找不出原因！規劃減少直播頻率：怕會暴斃

「準哈隆」上看中颱！2條路轉彎逼北台　日本估暴風警戒700公里

快訊／莊人祥證實去年罹胃癌　病情曝光

黑心豬大腸流入高雄！高雄市衛生局火速派人稽查

受災戶阿嬤清淤一半「開心到跳舞」　拎酒瓶向志工炫耀：21年的！

小怪手受困「把拔來救你了」！大怪手整輛把它鏟起　稀奇畫面流出

本世紀「最晚中秋節」比去年晚19天！科學家：不彌補中秋恐在冬天

健身房「忽然改播1卡通」　他愣見一幕：猛男都不滑手機了

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

籃籃也來了！素顏衝花蓮當鏟子超人　鑽水溝鏟淤泥「只剩1顆頭」

阿宗麵線公告道歉「全面下架」　店長看新聞才知用到黑心大腸

錯過這天會後悔！中秋罕見碰上「天赦日」拜對運勢爆棚

館長自曝「罹患怪病」找不出原因！規劃減少直播頻率：怕會暴斃

「準哈隆」上看中颱！2條路轉彎逼北台　日本估暴風警戒700公里

快訊／莊人祥證實去年罹胃癌　病情曝光

黑心豬大腸流入高雄！高雄市衛生局火速派人稽查

受災戶阿嬤清淤一半「開心到跳舞」　拎酒瓶向志工炫耀：21年的！

小怪手受困「把拔來救你了」！大怪手整輛把它鏟起　稀奇畫面流出

本世紀「最晚中秋節」比去年晚19天！科學家：不彌補中秋恐在冬天

健身房「忽然改播1卡通」　他愣見一幕：猛男都不滑手機了

土耳其人妻搭電梯上班「鋼纜突斷裂」！她墜落重摔慘死

環境部長彭啓明急徵「清溝超人」！全網給建議：用機具比較快

阿宗麵線公告道歉「全面下架」　店長看新聞才知用到黑心大腸

錯過這天會後悔！中秋罕見碰上「天赦日」拜對運勢爆棚

「鏟子、水電超人」光復大集結！　中秋湧人潮超越教師節

資深開發者批《幻獸帕魯》侵權越界...網不滿論點狂洗倒讚

館長自曝「罹患怪病」找不出原因！規劃減少直播頻率：怕會暴斃

「2025來慈湖、潮復刻」中秋連假登場　交通資訊一次看

三峽秘境「1公里粉紅花海」綻放到11月　北市6處美人樹盛開

成狗群樂園了！台灣設計展將試營運 　驚見22浪浪霸佔兒童沙坑

【上工1週就翻車】菜鳥女車手哭喊想回家！警溫柔安撫：不要怕

生活熱門新聞

即／莊人祥證實去年罹胃癌

準哈隆上看中颱！2條路轉彎逼北台

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

快訊／6縣市大雨特報　下到晚上

鏟子超人「光復1災區最好別去」！禮儀人員也說話了

館長自曝「罹怪病」！規劃減少直播頻率

本世紀最晚中秋節來了　比去年晚19天

健身房「忽然改播1卡通」　猛男都不滑手機了

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

10月還有災禍？命理師警告「這天前後」：台灣難以倖免

小怪手受困淤泥堆！大怪手「整輛鏟起」救援

受災戶阿嬤開心到跳舞！原來是挖到珍藏美酒

「哈隆」颱風最快今明生成　專家：若靠台灣首波東北季風恐延後

快訊／麥德姆升級中颱！最新路徑曝

更多熱門

相關新聞

肉烤焦「剝掉」就能吃？營養師籲3類人別碰　搭配5蔬果助代謝解毒

肉烤焦「剝掉」就能吃？營養師籲3類人別碰　搭配5蔬果助代謝解毒

中秋節不少人會聚在一起烤肉，偶爾還會遇上把肉烤焦的狀況，這時到底還能不能吃？或者把焦的部分剝掉就好？營養師高敏敏指出，高溫碳烤含油脂或澱粉的食材，容易產生致癌物多環芳香族碳氫化合物（PAH），如果整片食材烤到焦黑、過度碳化，PAH會飆升到最高400倍，身體健康者還能剝掉焦黑處食用，但體質較弱、有家族癌症史的建議直接丟棄不要吃。

營養師：烤肉搭配「5蔬果」幫助提升代謝力

營養師：烤肉搭配「5蔬果」幫助提升代謝力

台中美國學校32師生食物中毒　慈濟醫院曝最新病況

台中美國學校32師生食物中毒　慈濟醫院曝最新病況

科學證實甜鹹風味害人吃更多鹽　專家點出「蜜汁、照燒」隱憂

科學證實甜鹹風味害人吃更多鹽　專家點出「蜜汁、照燒」隱憂

每天半碗花椰菜可降罹癌風險26%　醫：清蒸3分鐘吃最理想

每天半碗花椰菜可降罹癌風險26%　醫：清蒸3分鐘吃最理想

關鍵字：

館長健康直播輿論打嗝暴斃陳之漢

讀者迴響

熱門新聞

好心女超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

即／莊人祥證實去年罹胃癌

準哈隆上看中颱！2條路轉彎逼北台

YTR夫夫之道戀愛10年求婚成功！

化石先生幫搜救！貓王哥指屋下有埋人

即／高雄傳血案　男子遭剪刀刺慘死

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

撞名「台灣」　美7-11店員打死顧客

73歲超大咖歌后罕見現身　李翊君當眾爆粗口

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

成本每坪起跌1~2萬　營造老董：房市篤定下行

9家手搖飲中秋優惠一次看

探勘隊走5天抵堰塞湖！最新探勘：壩體不穩

更多

最夯影音

更多
花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD
租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面