中秋烤肉2大隱形殺手　專家揭「最佳風向」：電扇是神隊友

▲專家提醒，烤肉優先選擇在戶外通風場所，可避免一氧化碳這個隱形殺手。（圖／Unsplash）

記者許敏溶／台北報導

中秋節烤肉幾乎全民運動，但因天氣炎熱，不少民眾選擇在室內冷氣房。專家提醒，一氧化碳是烤肉過程中的隱形殺手，高溫燒烤產生煙霧有致癌風險，建議盡量避免在室內以木炭或瓦斯烤肉，優先選擇在戶外通風場所烤肉，還要觀測風向，最佳風向是從側邊吹來，或者可攜帶小型電風扇、戴口罩來應對。

為期三天中秋連假從昨天開始，不少民眾已經揪團一起烤肉。多數民眾仍選擇用木炭烤肉，但也有越來越多民眾使用電磁爐或瓦斯烤盤，但專家學者也提醒民眾要注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

輔大公衛系副教授劉希平指出，烤肉過程中，最重要的隱形殺手是「一氧化碳」，因為一氧化碳極容易和血液中的血紅素結合，讓民眾逐漸昏迷。所以民眾要盡量避免在室內以木炭烤肉，也包括以瓦斯進行烤肉或火鍋，在通風不足狀況下，很容易產生不易挽回的意外，就算在半開放式的陽台上烤肉，也有一定風險，可能因通風不足而造成一氧化碳中毒。

劉希平進一步指出，烤肉的另一個風險，則是在高溫燒烤肉品和脂肪，會產生多環芳香族碳氫化合物（PAHs），而PAHs為致癌物質，若民眾只有中秋節或其他節日偶爾烤肉，就不用擔心因烤肉引起PAHs致癌狀況，但住在烤肉店附近或經常烤肉民眾就要注意。

▲學者建議民眾烤肉時，側邊吹過來的風才是最佳風向。（圖／玉里醫院提供）

此外，長榮大學職業暨環境與食品安全研究中心副教授張振平建議，民眾若要烤肉，首選是在戶外通風處，接著觀測風向，側邊吹過來的風才是最佳風向，因為風會把煙霧掃開，讓人專心烤肉，從正面或背面吹過來的風，都會讓烤肉者吸到較多煙霧，進而危害健康。

若烤肉時風力太小，張振平表示，可利用小型電風扇替代，透過電風扇帶來側風將煙霧吹散，或者民眾可戴著口罩，並根據風向隨時靈活變換位置，盡量減少吸入煙霧。

農業部提醒烤肉注意事項，肉類要烤之前，生、熟食材要分開處理，烤肉前先將肉品放置冷藏，不可在室溫擺放太久。挑選海鮮則要注意鮮度，並維持低溫存放，且要烤熟後才能食用，有過敏體質者則要慎選海鮮種類，也建議搭配烤蔬菜，像是玉米、茄子、彩椒、茭白筍和國產鮮香菇，都很適合當烤肉食材，在烤肉時還可搭配吃文旦，有助去油解膩助消化。

▲農業部建議，烤肉外可以搭配文旦，因富含膳食纖維有助消化。（圖／農業部提供）