高雄山林被剃頭前檢察官涉案　陳其邁：不管什麼咖一律嚴辦

▲高雄大樹統嶺段林地遭傾倒營建廢棄物。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者賴文萱／高雄報導

高雄市大樹統嶺段發生林地濫墾，遭不法業者傾倒廢棄物，檢警爬梳線索，追出幕後主使者竟是惡名昭彰的前檢察官陳正達，勾結當地警友會站長黃文宏大賺黑心錢。高雄市長陳其邁今日重申，「不管背景、不管藍綠，不管什麼咖，一律嚴辦到底。」

▲▼整座山頭被丟棄磚頭、石塊、鋼筋等營建廢棄物。（圖／記者許宥孺翻攝）



橋頭地檢署近期追查美濃區與大樹區多處農地遭不法集團盜採、傾倒廢棄物，0.2公頃的林地全被鏟禿，這座山頭被亂倒水泥、磚頭、塑膠水管等營建廢棄物。

檢警鎖定陳正達為幕後金主與操縱者，專案人員昨9月29日兵分多路搜索，除查扣1435萬元現金，並拘提陳正達與仁武分局溪埔派出所警友會站長黃文宏到案。

地方人士指出，陳正達入獄前就看中砂石這塊大餅有利可圖，其法律背景可鑽法規漏洞，又因身份廣結黑白兩道，假釋出獄後勾結財力雄厚的地方仕紳黃文宏，由黃文宏和女友物色農地，找人頭租地傾倒廢棄物，大賺廢棄物黑心錢。

▲針對高雄農地濫墾案件頻傳，陳其邁重申，不管什麼咖一律嚴辦到底。（圖／記者賴文萱攝）

對此，陳其邁今日被問及此事再次強調，農地農用、國土保安，這是非常重要的原則，高雄市政府將會同檢方一起打擊不法，務必瓦解整個共犯的結構。他更說重話，「不管背景、不管藍綠，不管什麼咖，一律嚴辦到底，市府也會徹底執行，貫徹整個國土保安的工作。」

▲檢警查出前檢察官、警友會站長涉案。（圖／記者許宥孺翻攝）



仁武分局表示，黃文宏過去擔任警友會一般會員，今年度才擔任站長，日前知悉黃文宏涉案遭拘提後，已聯繫高雄市警察之友總會，根據會員章程將他汰除。

專案小組將陳正達、黃文宏拘提到案，複訊後認定兩人犯嫌重大，依違反《廢棄物清理法》等罪嫌向法院聲請羈押禁見。橋頭地院已裁定兩名被告各羈押2個月，並禁止接見與通信。至於陳正達、黃文宏之間究竟如何認識、是否存在長期合作關係，還有待司法進一步釐清。