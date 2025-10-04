月底要離職「公司不給中秋禮金」合理嗎？　過來人曝真相

▲公司是否「必須」給員工中秋禮金？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

很多公司都會發放中秋禮金，或者是為員工準備禮盒。近日就有一名女網友發文表示，雖然她已經準備離職，但目前明明還在職，卻被公司跳過，沒有拿到中秋禮金，不知道這樣是合理的嗎？貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在Dcard上，以「公司可以不給中秋禮金嗎？」為標題發文，提到她在傳產公司工作將近3年，原本打算撐到領完年終再離職，但因為對公司決策越來越不滿，最後決定做到10月底就離開。由於公司要求先提離職單，所以她也配合填寫，並開始交接。

然而原PO透露，這禮拜人事部門通知大家要領中秋獎金，卻唯獨跳過了她，讓她懷疑是不是因為自己已經交了離職單，所以被排除在外，不知道公司不給中秋禮金，是否是合理的呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我之前離職時最後一天，拜拜禮品名單也沒有我，主管甚至還叫我發給大家，發到最後看了一下我根本不在上面，超傻眼的」、「不差那點小錢，有制度的公司，在職都可以領三節，傳產就......不意外」。

也有網友解答，「除非你的offer有寫明三節那些，否則法規本來就沒有說一定要給」、「法律上沒有規定要給三節+年終，除非你入職的契約裡有載明要給」。事實上，不論是三節獎金，還是年終獎金，一般來說，都屬於非經常性給與，所以會不會發、發多少錢，都是依公司規定為準，至於實際狀況，要看勞資雙方當初是約定「經常性給與」還是「恩惠性給與」,若為後者，公司並無發放義務。