母遇詐騙！他為還債吃公司泡麵　老闆和同事竟「默默相助」暖哭他

一名男子因母親遭詐騙欠債，生活陷入拮据，選擇省吃儉用度日，甚至靠公司茶水間的泡麵果腹。他以為沒人察覺，卻意外發現同事和老闆早已知道狀況，還悄悄透過各種方式幫助他，讓他控制不住自己的眼淚直言，「我很開心能夠遇到這樣的同事、這樣的老闆，還有這間溫馨的公司」。

該名男子在Dcard以「我做的事終究還是被全公司知道」為題發文，表示母親前段時間向親友借款，最後因詐騙血本無歸，他只能勒緊腰帶幫忙還債。他為了省錢，開始自備午餐便當，連出席同事聚餐時，也想盡辦法將消費壓到最低，甚至謊稱「我沒胃口，只喝開水」，或乾脆不再參與。他甚至會在傍晚6時下班後，留在公司無償加班到7時30分至8時，好讓自己能在茶水間吃碗泡麵當晚餐。不只如此，他原本每周4次光顧健身房的習慣與日常其他消費也全數取消。

原PO坦言，他以為自己的經濟情況不會被公司全員察覺，卻沒想到同事和老闆早已知情，以致於後來老闆甚至安排每周一次的請吃午餐便當活動，同事每次都會特意多訂餐點，並稱「還有剩下的沒人要，你可以幫忙吃嗎？不然丟掉很可惜」，以此讓他晚餐有著落。此外，他也發現公司茶水間冰箱突然出現雞蛋、冷凍食品、零食與咖哩料理包，老闆還添購氣炸鍋，讓員工平時可自製料理食用。

原PO指出，他直到某天無意間在廁所聽見，行政職的同事提醒別人「冰箱的雞蛋跟菜記得少動，他(指原PO）每天吃泡麵超級不健康，我跟他說（東西）快壞掉，問他能不能幫忙解決一下」，才驚覺近來公司的一些福利變化，都是同事和老闆營造出的結果，「我一直以為是老闆體恤大家，也想把公司氛圍弄好一點，但是我沒想到，原來其實都是大家在默默的支持我。」

原PO事後詢問關係較好的同事才得知，全公司其實都知道他的狀況，只是選擇用不動聲色的方式照顧他，「是我太傻，每天把大家的幫助當成個人的小確幸。我知道我還沒到不能生活的地步，所以就刻苦點沒必要開口求幫助。」老闆和同事的暖心舉動，也讓他感動到首次控制不住自己的眼淚，「我很開心能夠遇到這樣的同事、這樣的老闆，還有這間溫馨的公司。」

貼文引發網友熱議，大家紛紛表示「感人！你遇到一群天使。加油，祝你早日還債」、「太棒的同事跟老闆，希望你能挺過這關」、「你平常做人肯定也很不錯」、「同事真暖，要好好珍惜，如果還完債時還在同公司，記得好好回報他們」、「這個世界越來越冷漠，看到還有這麼溫暖的一群人，真的會感動到哭出來」。

