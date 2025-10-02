　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

母遇詐騙！他為還債吃公司泡麵　老闆和同事竟「默默相助」暖哭他

一名男子表示，公司老闆及同事知道他因母親詐騙後經濟拮据，默默做出許多暖舉幫助他。（示意圖／Unsplash）

▲男子表示，公司老闆及同事知道他因母親詐騙後經濟拮据，默默做出許多暖舉幫助他。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

一名男子因母親遭詐騙欠債，生活陷入拮据，選擇省吃儉用度日，甚至靠公司茶水間的泡麵果腹。他以為沒人察覺，卻意外發現同事和老闆早已知道狀況，還悄悄透過各種方式幫助他，讓他控制不住自己的眼淚直言，「我很開心能夠遇到這樣的同事、這樣的老闆，還有這間溫馨的公司」。

該名男子在Dcard以「我做的事終究還是被全公司知道」為題發文，表示母親前段時間向親友借款，最後因詐騙血本無歸，他只能勒緊腰帶幫忙還債。他為了省錢，開始自備午餐便當，連出席同事聚餐時，也想盡辦法將消費壓到最低，甚至謊稱「我沒胃口，只喝開水」，或乾脆不再參與。他甚至會在傍晚6時下班後，留在公司無償加班到7時30分至8時，好讓自己能在茶水間吃碗泡麵當晚餐。不只如此，他原本每周4次光顧健身房的習慣與日常其他消費也全數取消。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO坦言，他以為自己的經濟情況不會被公司全員察覺，卻沒想到同事和老闆早已知情，以致於後來老闆甚至安排每周一次的請吃午餐便當活動，同事每次都會特意多訂餐點，並稱「還有剩下的沒人要，你可以幫忙吃嗎？不然丟掉很可惜」，以此讓他晚餐有著落。此外，他也發現公司茶水間冰箱突然出現雞蛋、冷凍食品、零食與咖哩料理包，老闆還添購氣炸鍋，讓員工平時可自製料理食用。

原PO指出，他直到某天無意間在廁所聽見，行政職的同事提醒別人「冰箱的雞蛋跟菜記得少動，他(指原PO）每天吃泡麵超級不健康，我跟他說（東西）快壞掉，問他能不能幫忙解決一下」，才驚覺近來公司的一些福利變化，都是同事和老闆營造出的結果，「我一直以為是老闆體恤大家，也想把公司氛圍弄好一點，但是我沒想到，原來其實都是大家在默默的支持我。」

原PO事後詢問關係較好的同事才得知，全公司其實都知道他的狀況，只是選擇用不動聲色的方式照顧他，「是我太傻，每天把大家的幫助當成個人的小確幸。我知道我還沒到不能生活的地步，所以就刻苦點沒必要開口求幫助。」老闆和同事的暖心舉動，也讓他感動到首次控制不住自己的眼淚，「我很開心能夠遇到這樣的同事、這樣的老闆，還有這間溫馨的公司。」

貼文引發網友熱議，大家紛紛表示「感人！你遇到一群天使。加油，祝你早日還債」、「太棒的同事跟老闆，希望你能挺過這關」、「你平常做人肯定也很不錯」、「同事真暖，要好好珍惜，如果還完債時還在同公司，記得好好回報他們」、「這個世界越來越冷漠，看到還有這麼溫暖的一群人，真的會感動到哭出來」。

延伸閱讀
波波之死1／養死2鎮館之寶！龍王鯛慘因水管破裂喪命　基隆海科館遭開罰
北捷婦「先撞擊2次」逼讓座反被踹飛！　新視角影片曝
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／妻、母「2個月先後亡」　柯文哲獲准出席彭振聲母喪公祭
快訊／出獄男追砍多名學童畫面曝！　尖叫四起、地面留血跡
恐怖男10年前砍4人！　出獄半年「同家超商」砍3人
大學生雙載「出校門口才50米」自撞　胸腔穿刺1死1傷
國民黨主席最新黨員民調！　30%挺鄭麗文、領先郝龍斌12.6
快訊／才出獄隨機殺3人！2女童、1男送醫急救

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

300元換500消費券！旗津商圈攻中秋商機　百店齊推「吃通海」

遇到會讓北捷嬤！財經網美「活到70+不容易」：可惜她溝通很糟

配合國慶空中操演　松山機場10月6日、8日部分航班異動

明後天2地防較大雨勢　中秋連假後又有熱帶擾動發展

母遇詐騙！他為還債吃公司泡麵　老闆和同事竟「默默相助」暖哭他

災後第10日　光復車站前「柏油路重現」！網看哭：謝各路超人

弘光科大助9勵志生考取理髮證照　助理教授：生涯中最感動一刻

光復受災戶領5萬慰助金「明起8定點發放」　10／4起農會可領

鏟子超人注意！撿到「1款服飾」再髒也不能丟：是一針一線寶物

白先勇文學特展台大登場　1萬本藏書與親筆手稿亮相

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

300元換500消費券！旗津商圈攻中秋商機　百店齊推「吃通海」

遇到會讓北捷嬤！財經網美「活到70+不容易」：可惜她溝通很糟

配合國慶空中操演　松山機場10月6日、8日部分航班異動

明後天2地防較大雨勢　中秋連假後又有熱帶擾動發展

母遇詐騙！他為還債吃公司泡麵　老闆和同事竟「默默相助」暖哭他

災後第10日　光復車站前「柏油路重現」！網看哭：謝各路超人

弘光科大助9勵志生考取理髮證照　助理教授：生涯中最感動一刻

光復受災戶領5萬慰助金「明起8定點發放」　10／4起農會可領

鏟子超人注意！撿到「1款服飾」再髒也不能丟：是一針一線寶物

白先勇文學特展台大登場　1萬本藏書與親筆手稿亮相

72歲趙雅芝走紅毯　美到被封「逆齡天花板」！

從美麗島民調看「台灣政局發展可能變局」

挺黃國昌　柯文哲：司法不處理弊案只追殺揭弊者「台灣會完蛋」

Sora 2「一句話生成影片」全網瘋用　完整指令步驟、使用資格公開

賈靜雯神還原「35年前合照王耀慶」！　合拍陸劇：我們終於又合作

快訊／妻、母「2個月先後亡」　柯文哲獲准出席彭振聲母喪公祭

黃豪平見北捷飛踢事件有感　自爆學生時期挨告：正義永遠需要代價

金喜善連假前痛失家人！母親驟逝享壽86歲　女兒、老公守身旁

《傳說對決》攜手星展推聯名信用卡　課金、外送每月最高1000回饋

300元換500消費券！旗津商圈攻中秋商機　百店齊推「吃通海」

【竊盜通緝犯】逼讓坐白髮婦交保1.5萬恢復自由！

生活熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

8旬伯騎單車彰化衝花蓮！鏟完泥睡紙板

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

斷言「高虹安二審無罪」　他驚揭1危機：恐失去市長寶座

光復鄉長「就怕潰堤」錄音檔曝　媒體人批中央掩耳盜鈴

「麥德姆」颱風最快今晚生成　雙十連假前後又有熱帶擾動發展

不敢要博愛座了？北捷嬤改坐淺藍椅休息

更多熱門

相關新聞

失聯第10天了！女兒哭喊：你們到底在哪裡

失聯第10天了！女兒哭喊：你們到底在哪裡

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰堤造成嚴重洪災，目前已進入第10天，仍有6人失聯。其中，一對在佛祖街經營砂石場的夫妻林男、蔡女依舊下落不明，女兒焦急在網路發文，「爸媽到底在哪裡……」希望能快點找到人帶他們回家。對此，花蓮縣議長張峻還原事情經過，事發當下曾接到老闆娘的求救電話，有聽到對方尖叫聲，後來就失聯。

達利作品驚爆「21件是假的」

達利作品驚爆「21件是假的」

專家示警：AI靠「情勒」留住用戶

專家示警：AI靠「情勒」留住用戶

戒菸3個月！準爸爸見「存款數字」喊：早該丟掉菸

戒菸3個月！準爸爸見「存款數字」喊：早該丟掉菸

10月3連假休到爽？他點破1殘酷事實　上班族秒崩潰

10月3連假休到爽？他點破1殘酷事實　上班族秒崩潰

關鍵字：

Dcard周刊王

讀者迴響

熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

快訊／苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面