生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／「哈隆」颱風將生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

▲▼熱帶低壓。（圖／翻攝日本氣象廳）

▲新的熱帶低壓生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

生活中心／綜合報導

日本東南方海面有熱帶性低氣壓生成，日本氣象廳稍早發布烈風警報，顯示最快24小時內可能生成為今年第22號颱風「哈隆」（Halong，越南命名）。根據路徑預測，它將往西北方向前進。

太平洋上目前有一個颱風，以及一個熱帶低壓。其中，21號颱風「麥德姆」增強為中颱後，持續朝向雷州半島及海南島的方向前進；而準「哈隆」未來則逐漸往西北轉北的路徑移動，後續動態不確定性大。

▲▼熱帶低壓。（圖／翻攝日本氣象廳）

▲太平洋上有21號颱風「麥德姆」，以及新增的熱帶低壓。（圖／翻攝日本氣象廳）

中央氣象署預報員劉沛滕表示，準「哈隆」未來會逐步地移動到琉球群島附近，之後再慢慢北轉，但因為還是有不確定性，要觀察它往西移的空間有多少。

劉沛滕進一步指出，目前來說，可能在琉球群島的時間點，大概是在10月8日、9日，也就是下周三、周四的時候，會帶來一些東北風，屆時迎風面包括大台北地區、東半部地區，都是比較容易會有下雨的狀況。「如果離台灣越來越近的話，在台灣這邊的降雨情形就會越來越明顯。」

根據氣象署預報，明天周日(5日)、下周一(6日，中秋節) 太平洋高壓影響，各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

周二起太平洋高壓減弱，東半部水氣增多，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

10/03 全台詐欺最新數據

哈隆颱風

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

