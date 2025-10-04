　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

熱帶低壓生成！估5天後到台灣東北部海面　預測路徑曝

▲▼熱帶低壓生成。（圖／取自日本氣象廳）

▲新的熱帶低壓生成。（圖／取自日本氣象廳）

生活中心／綜合報導

位於台灣東方約2000公里的熱帶擾動94W，日本氣象廳已升格為熱帶性低氣壓，未來可能增強為今年第22號颱風「哈隆」。天氣粉專表示，該熱低5天後將來到台灣東北部海面，接下來行經的海域，海表面溫度跟海洋熱含量均相當高，對其強度發展也要特別留意。

太平洋上目前有一個颱風，以及一個熱帶低壓。其中，21號颱風「麥德姆」增強為中颱後，持續朝向雷州半島及海南島的方向前進；而熱帶低壓將持續增強，一旦成颱，將是今年第22號颱風「哈隆」（Halong，越南命名）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

天氣粉專「觀氣象看天氣」指出，根據歐洲中期天氣預報中心最新預測，熱低接下來將持續增強，5天後來到台灣東北部海面，「由於此熱帶低壓接下來行經的海域，海表面溫度跟海洋熱含量均相當高，對其強度發展也要特別留意。」

▲▼熱帶擾動增強為熱帶低壓。（圖／取自「觀氣象看天氣」粉專）

▲天氣粉專認為要注意熱低強度的發展。（圖／取自「觀氣象看天氣」粉專）

中央氣象署預報員劉沛滕表示，目前氣象署還未認定熱帶擾動生成熱帶性低氣壓，會持續觀察，但未來有機會變成熱帶性低氣壓或颱風，今天或明天有機會增強為熱帶性低氣壓，後續動態仍有不確定性。

劉沛滕表示，目前有部分模式預測認為該熱帶系統會提早北轉往日本方向移動，有部分模式預測會往西朝琉球群島，氣象署認為有機會慢慢往琉球群島方向，若接近琉球群島，台灣附近東北季風會比較明顯，「目前預報認為中秋連假結束後，台灣將受東北季風影響，迎風面地區會有降雨。」

另外，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書指出，下周一、下周二(6日到7日)大陸華北有西風短波槽往日本東移出來，是否會讓高壓的弱點變得更明顯就很值得觀察，「如果順利的話，應該會讓94W未來逐漸往西北轉北、再轉向東北的拋物線順時針路徑移動，朝向日本方向而去。」

不過，他也強調，轉向位置預報分歧程度很大，有些離台灣很遠，也有些離台灣很近，是下周要密切觀察的重點，下周三(8日)到國慶日(10日)天氣是否明顯變化，未來1到2天預報值得留意。

▲▼吳聖宇分析熱帶擾動路徑。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

▲吳聖宇分析熱帶擾動路徑。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高市早苗當選自民黨魁！　有望成為日本首位女首相
富邦味全大場面！　力亞士看葉總衝出來：感覺對我有偏見
快訊／創新高！破2萬鏟子超人湧災區　驚人畫面曝
「半夜一群人大吼大叫」　心靈協會：在釋放能量
防小黑蚊！　鏟子超人「必帶神物」曝光
快訊／匿名信爆球員涉賭！　中職、工會回應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鏟子超人「必帶1神物」防小黑蚊　花蓮人再推：要噴明星花露水

郵局正妹員工化身「日本客」拍片行銷　流利日文圈粉

想去花蓮救災！他火速轉運費「領雨靴」　見1細節抓包：根本詐騙

國道3起車禍釀回堵　下午再一波車潮「防9塞車熱點」

熱帶低壓生成！估5天後到台灣東北部海面　預測路徑曝

停好車格「秒冒出員警開罰」　1原因錯愕！網嘆常識：遇到陷阱題

月底要離職「公司不給中秋禮金」合理嗎？　過來人曝真相

一般人沒聞過！災區飄屍臭味　過來人「曝1自救法」：屢試不爽

怕感染鉤端螺旋體病！救災後「衣服最好丟掉？」　醫解答：太誇大

中秋連假飆高溫「4地有雨」　下周變天又有熱帶系統

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

氣爆影像曝！蘆洲便當店氣爆　殘骸炸出店外路人遭波及

再喊「別再進災區！」　李鴻源：指揮所應安排志工該去的地方

鏟子超人「必帶1神物」防小黑蚊　花蓮人再推：要噴明星花露水

郵局正妹員工化身「日本客」拍片行銷　流利日文圈粉

想去花蓮救災！他火速轉運費「領雨靴」　見1細節抓包：根本詐騙

國道3起車禍釀回堵　下午再一波車潮「防9塞車熱點」

熱帶低壓生成！估5天後到台灣東北部海面　預測路徑曝

停好車格「秒冒出員警開罰」　1原因錯愕！網嘆常識：遇到陷阱題

月底要離職「公司不給中秋禮金」合理嗎？　過來人曝真相

一般人沒聞過！災區飄屍臭味　過來人「曝1自救法」：屢試不爽

怕感染鉤端螺旋體病！救災後「衣服最好丟掉？」　醫解答：太誇大

中秋連假飆高溫「4地有雨」　下周變天又有熱帶系統

應援花蓮受災戶！　 勞動部啟動保費補助與傷病給付支援

好消息！隨機殺人案11歲女童遭刺傷一度命危　穩定恢復中

小熊波伊德國聯分區系列賽G1先發　挑戰休3天登板對決釀酒人

力亞士自評今年　喊話留隊：富邦是我的第一志願

快訊／高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日本首位女首相

Rosé才是C位！天后瑪丹娜視角曝「歧視真相」　網暴動：照片說明一切

獨行俠豪華專機全新升級　厄文、戴維斯首見反應驚呼連連

「犯規、觸身都是比賽一部分」力亞士看葉總衝出來：感覺對我有偏見

這老闆太佛！　同事赴花蓮當鏟子超人...蕭敬騰霸氣「費用全包」

《BOYS 2》男偶像大街「鎖喉壓制」打人醉漢！　12秒英雄片瘋傳　

【嚇到靈魂出竅】老公見鬼臉高8度慘叫跌坐在地XD

生活熱門新聞

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

鏟子超人「光復1災區最好別去」！禮儀人員也說話了

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

快訊／麥德姆升級中颱！最新路徑曝

超正女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

李多慧用4個字拿下雙11活動　網：敢騙就抵制

鏟子超人喝醉破壞民宿　業者：不再免費接待

麥德姆西奔登陸　估胖成中颱甩雨台灣

她買好市多肉片油花太多　網曝可退貨

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

災區飄屍臭味！過來人「曝1自救法」：屢試不爽

「哈隆」颱風最快今明生成　專家：若靠台灣首波東北季風恐延後

今年中秋預估破紀錄！　專家提醒：別把自己烤了

馬太鞍溪土堤要蓋好了　水流不會再進光復鄉

更多熱門

相關新聞

快訊／又有熱帶低壓生成！估24小時增強為「博羅依」颱風

快訊／又有熱帶低壓生成！估24小時增強為「博羅依」颱風

根據日本氣象廳最新天氣資訊，今天上午又有一個熱帶性低氣壓在菲律賓東方海面生成，預估強度持續增強，日本氣象廳發布烈風警報（Gale Warning），預估24小時內分別增強為今年第20號颱風「博羅依」（Bualoi，泰國命名，原意為「泰式甜品」）。

快訊／又有熱帶低壓生成！日本發烈風警報　估24小時增強為雙颱

快訊／又有熱帶低壓生成！日本發烈風警報　估24小時增強為雙颱

快訊／熱帶低壓生成！估後天增強為「米塔」颱風　最新路徑曝

快訊／熱帶低壓生成！估後天增強為「米塔」颱風　最新路徑曝

快訊／熱帶低壓生成！估明晚成「琵琶」颱風　日本發布烈風警報

快訊／熱帶低壓生成！估明晚成「琵琶」颱風　日本發布烈風警報

午後雷雨集中「桃園以南」　最快周三可能又有颱風

午後雷雨集中「桃園以南」　最快周三可能又有颱風

關鍵字：

熱帶低壓哈隆颱風

讀者迴響

熱門新聞

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

鏟子超人「光復1災區最好別去」！禮儀人員也說話了

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

廢棄倉庫驚見一堆白骨　DNA鑑定確認身分

即／台積電公告：子公司花5000萬美元買固定收益證券

再籲志工別進災區　李鴻源曝原因

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

快訊／麥德姆升級中颱！最新路徑曝

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

超正女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

9家手搖飲中秋優惠一次看

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝

更多

最夯影音

更多
法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面