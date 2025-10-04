熱帶低壓生成！估5天後到台灣東北部海面　預測路徑曝

▲新的熱帶低壓生成。（圖／取自日本氣象廳）

生活中心／綜合報導

位於台灣東方約2000公里的熱帶擾動94W，日本氣象廳已升格為熱帶性低氣壓，未來可能增強為今年第22號颱風「哈隆」。天氣粉專表示，該熱低5天後將來到台灣東北部海面，接下來行經的海域，海表面溫度跟海洋熱含量均相當高，對其強度發展也要特別留意。

太平洋上目前有一個颱風，以及一個熱帶低壓。其中，21號颱風「麥德姆」增強為中颱後，持續朝向雷州半島及海南島的方向前進；而熱帶低壓將持續增強，一旦成颱，將是今年第22號颱風「哈隆」（Halong，越南命名）。

天氣粉專「觀氣象看天氣」指出，根據歐洲中期天氣預報中心最新預測，熱低接下來將持續增強，5天後來到台灣東北部海面，「由於此熱帶低壓接下來行經的海域，海表面溫度跟海洋熱含量均相當高，對其強度發展也要特別留意。」

▲天氣粉專認為要注意熱低強度的發展。（圖／取自「觀氣象看天氣」粉專）

中央氣象署預報員劉沛滕表示，目前氣象署還未認定熱帶擾動生成熱帶性低氣壓，會持續觀察，但未來有機會變成熱帶性低氣壓或颱風，今天或明天有機會增強為熱帶性低氣壓，後續動態仍有不確定性。

劉沛滕表示，目前有部分模式預測認為該熱帶系統會提早北轉往日本方向移動，有部分模式預測會往西朝琉球群島，氣象署認為有機會慢慢往琉球群島方向，若接近琉球群島，台灣附近東北季風會比較明顯，「目前預報認為中秋連假結束後，台灣將受東北季風影響，迎風面地區會有降雨。」

另外，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書指出，下周一、下周二(6日到7日)大陸華北有西風短波槽往日本東移出來，是否會讓高壓的弱點變得更明顯就很值得觀察，「如果順利的話，應該會讓94W未來逐漸往西北轉北、再轉向東北的拋物線順時針路徑移動，朝向日本方向而去。」

不過，他也強調，轉向位置預報分歧程度很大，有些離台灣很遠，也有些離台灣很近，是下周要密切觀察的重點，下周三(8日)到國慶日(10日)天氣是否明顯變化，未來1到2天預報值得留意。

▲吳聖宇分析熱帶擾動路徑。（圖／翻攝吳聖宇臉書）