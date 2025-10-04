2026議員點將／北市10席缺額一級戰區！　藍營參選爆松信新人搶破頭

▲藍青年積極備戰2026黨內初選，圖為陳冠安與李明璇掃市場。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對2026九合一選舉，各黨早已暖身起跑，台北市尤為一級戰區，除了5名議員當選立委騰出空缺外，再加上涉案藍議員應曉薇、陳重文及綠議員陳怡君，與入獄服刑的無黨籍議員陳政忠、病逝的綠議員許家蓓，可望出現10名空缺，預料2026年議會將出現大換血。北市議員選戰中，又以第三選區松山信義為最混亂戰場，因選民結構偏藍，又有3席空缺，其中2席還是因「吸票機」徐巧芯、王鴻薇所空下，成為藍營初選兵家必爭之地。

台北市2022年因人口減少，原本63席市議員銳減2席，2022年九合一選舉後，因國民黨的王鴻薇旋即投入立委補選並成功當選，讓市議會一開始就少了一席議員；2024立委選戰中，藍綠各有兩名市議員王世堅、李彥秀、吳沛憶、徐巧芯成功進軍國會，緊接著無黨籍市議員陳政忠因宏福案判刑定讞，入獄服刑而遭到解職，再加上民進黨議員許家蓓不幸癌逝，讓台北市議會的缺額一口氣來到7席。此外，國民黨議員陳重文、應曉薇分別涉貪汙案，雖至今保有議員身份，但2026恐怕仍無緣連任。

第一選區士林北投，目前現有5席民進黨議員、4席國民黨議員、1席民眾黨議員、1席新黨議員，藍瞄準被解職的陳政忠空缺席次，有前台北市議員林瑞圖兒子林揚庭、前台北市議員楊靜宇可望披藍戰袍回歸，不過陳政忠有意派女兒、前親民黨立委陳怡潔接棒。此外，前「地動刪瑤」召集人賴苡任也陷入參選與否的長考，還有曾爭取該選區市議員但落選的台北花卉公司副董事長黃子哲仍持續勤走基層，也傳出有意再戰。

第二選區（內湖南港）9席議員中，由於當時李彥秀以3萬7669票拿下全國最高票，李重回立院後，使藍諸多人馬想搶拿席次，包括黨主席候選人羅智強的「強家軍」、黨青年部前主任陳冠安早已積極備戰，而國民發言人鄧凱勛雖為台中市北屯人，但也被勸進參選台北市南港內湖區市議員。

地方人士指出，第三選區松山信義為藍營長期優勢區，幾乎可以說是過了黨內初選就穩上議員，徐巧芯與王鴻薇過去在選議員時也因「責任里」配票制度，上演同黨互打戲碼，四年前黨內青年田方倫、滿志剛、陳俞亦、詹為元4搶1，最後詹為元勝出，而其中滿志剛明年也有意捲土重來。國民黨發言人楊智伃也被點名參戰，另外，國民黨發言人李明璇早早起跑，反罷免期間不論大小活動皆可以看到她的身影，為黨內初選中的強棒。不過，費鴻泰立委辦公室前主任、立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮熟稔基層，過去就不排斥參選議員，也傳出已在牛棚熱身。

▲ 當初罷吳騎士包含滿志剛（左一）、賴苡任（左二）都傳出有意參選2026北市議員。（圖／記者屠惠剛攝）



第四選區中山大同，由於遺留的空缺是綠委王世堅留下，在綠營搶破頭、來勢洶洶之下，國民黨有意推出高學歷、外型亮眼的黨代表董佳瑜，以及中山區永安里長唐楷瀚、前立委羅淑蕾辦公室主任盧威。

第五選區中正萬華部分，由於應曉薇與民眾黨前黨主席柯文哲涉京華城案案遭國民黨停權，進而影響到2026年提名，目前推出女兒應佳妤接棒態勢明顯，近半年來開始替應曉薇跑基層，更在台北地方法院重開羈押庭時發放三明治和飲料給現場聲援柯文哲的小草，企圖創造媒體聲量；此外，前罷免綠委吳沛憶領銜人劉思吟、召集人李孝亮，退役空軍副司令張延廷也都有意角逐參選。

至於第六選區大安文山，因為國民黨在該區已有8名議員，包括回歸藍營的曾獻瑩，提名空間幾乎已經飽和，可能不再提新人，目前僅有車層里長李易儒有意參選，看板已遍布選區。

