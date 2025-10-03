台南勞工局攜工會致贈10萬元慰問金　即時關懷職災勞工

▲台南市勞工局與工會代表前往勞工家庭致贈慰問金，協助職災勞工度過難關。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局持續關懷職災勞工，協助家庭度過困境，3日勞工局長王鑫基偕同多個工會代表，前往東區、南區、北區、七股及麻豆等地，逐一探視5位職災勞工，並致贈慰問金合計10萬元，盼能即時減輕經濟壓力，協助勞工家庭重建信心。

首站關懷東區黃姓作業員，他因搬抬原料造成右臂肌腱斷裂，至今未能復工，生活陷入困境；南區張姓室內裝潢工則因鋸台事故導致右手多指重傷，神經受損無力復工，必須兼差外送維生；北區邱姓勞工下班途中車禍骨折，長期休養，全家生計受衝擊；七股區朱姓勞工操作沖床時壓斷手指，加上風災損屋，生活雪上加霜；麻豆區謝姓勞工則因通勤車禍造成脊髓重傷，長期臥護理之家，醫療與護理費用龐大，家中經濟壓力沉重。

勞工局長王鑫基表示，市長黃偉哲非常重視弱勢勞工的權益，市府在職災發生時即啟動關懷服務，並透過慰問金及資源整合減輕家庭壓力。此次感謝工會一同伸出援手，也提醒企業務必落實職場安全管理，勞工朋友則要提高作業安全與通勤警覺性，降低意外發生風險。

勞工局補充，若勞工朋友對職災相關權益有疑問，可撥打專線：06-6377337（民治市政中心），或06-2982334（永華市政中心），將有專責人員提供協助。