地方 地方焦點

台南A1死亡127人！蔡宗豪轟治安惡化　要求公佈事故與犯罪熱點

▲台南市議員蔡宗豪於市議會質詢時，要求市府公佈交通事故與治安熱點。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員蔡宗豪於市議會質詢時，要求市府公佈交通事故與治安熱點。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市交通事故與治安問題頻傳，引發議會關注，國民黨市議員蔡宗豪3日質詢時指出，截至9月底台南市A1類交通事故死亡人數已達127人，死亡案件121件，較2024年同期增加超過兩成，資料令人震驚，他要求市府應立即公開交通事故熱點，提醒用路人行經高風險路段時能減速慢行，以避免悲劇重演。

▲台南市議員蔡宗豪於市議會質詢時，要求市府公佈交通事故與治安熱點。（記者林東良翻攝，下同）

蔡宗豪指出，目前事故死亡案件最多的區域是麻豆（17件），其次為善化（14件）、新營（13件）、歸仁等地，這些區域多設有快速道路或高速公路起訖點，市區亦常見摩託車擦撞事故。他強調，事故資料若能公開透明，民眾就能更清楚哪些地方需要提高警覺。交通大隊則回應，確實以麻豆區居冠，呼籲駕駛人務必減速慢行。

▲台南市議員蔡宗豪於市議會質詢時，要求市府公佈交通事故與治安熱點。（記者林東良翻攝，下同）

根據道安總動員統計，台南市2025年1至6月十大肇事路口包括永康區中央路、中華路交叉口、北區公園路與長榮路五段、東區東門圓環等路口，皆屬交通事故頻傳的危險地帶。

除了交通事故，蔡宗豪也點出台南治安隱憂。他說2025年截至9月竊盜案件高達4415件，是去年的一倍，永康分局以710件居冠，其次是東區第一分局530件、北區第五分局395件；暴力犯罪則以新營區最多，歸仁、永康緊追在後。他批評，治安惡化已成市民憂慮，警方應公佈犯罪熱點，提醒民眾防範。

▲台南市議員蔡宗豪於市議會質詢時，要求市府公佈交通事故與治安熱點。（記者林東良翻攝，下同）

對於警察局以「提升見警率」作為應對之道，蔡宗豪認為方向正確，但警力不足才是根本問題。目前全市仍有逾200名警力缺口，雖在10月補足94名新員額，仍捉襟見肘。警察局長回應，將以保全警察大隊與交通大隊跨區支援，暫時彌補缺口。

蔡宗豪最後強調，市府與警方應立即公開交通與治安的高風險熱點，並加快補足警力，才能讓市民在更安全的環境下生活。

交通警察大隊回應指出，一、有關交通罰單部分：（一）統計本市2025 年 1 月至 9 月死傷事故 32643 件，較去年同期減少 406 件，減少 1.2%，呈現減少趨勢。（二）警局取締交通違規，並非以增加收入為目的，而是基於維護交通安全之需要，透過執法強化用路人守法觀念，並結合交通工程改善、教育推廣及安全宣導等多元措施，共同降低交通事故發生率。

二、有關交通助理員部分：（一）交通助理員之任用資格均嚴格把關，須具備大學以上學歷，或高中職並有兩年以上相關經歷，並持有普通重型機車駕照，且不得有「公務人員任用法」第28條及「國籍法」第20條所列情形，集中公開甄選（筆試及口試合格）錄取後，以約用人員進用。

（二）錄取後，警局分階段教育訓練：1、講習訓練一週：課程包含交通法規概要、交通指揮疏導手勢、舉發通知單製作與審核、違規稽查流程，以及輕微違規的柔性勸導技巧。2、實務訓練一週：由資深員警帶班指導，讓助理員在實際勤務中學習取締流程與現場應變。3、精進訓練二個月：分發至各單位，持續由資深員警帶領共同執勤，加強勤務熟練度與態度養成。4、定期召訓：召回交通大隊透過課程及案例檢討，持續強化專業能力與服務態度。

（三）交通助理員，依「道路交通管理處罰條例」第7條及「交通助理人員管理辦法」第4條規定，逕行處理違規停車案件外，亦能協助多元勤務，包括學童上下學通學步道安全維護、重要路口交通疏導、重大活動或事故現場秩序維護，以及交通安全宣導等工作。有效分擔員警基層勤務，縮短民眾報案處理時間，並提升整體交通秩序。

貨櫃船運美西1200美元低價超大客戶或網上才有　月中漲價難度高

兄弟中線都沒人「喊痛」　平野惠一點名許庭綸成長超預期

苗栗隨機殺人「出獄再犯」　醫無奈：有的案子單純是壞人行為

美房貸利率回升重擊再融資需求　全國申請量驟降21％

最後身影曝！30歲男心靈療癒慘死...「突破關卡」不成淪冤魂

台南勞工局攜工會致贈10萬元慰問金即時關懷職災勞工

台南勞工局攜工會致贈10萬元慰問金即時關懷職災勞工

台南市勞工局持續關懷職災勞工，協助家庭度過困境，3日勞工局長王鑫基偕同多個工會代表，前往東區、南區、北區、七股及麻豆等地，逐一探視5位職災勞工，並致贈慰問金合計10萬元，盼能即時減輕經濟壓力，協助勞工家庭重建信心。

即／台南箍察橋驚傳男子落水　警消搜救中

即／台南箍察橋驚傳男子落水　警消搜救中

台南40歲男駕車撞上分隔島所幸無人傷亡、無酒駕

台南40歲男駕車撞上分隔島所幸無人傷亡、無酒駕

毒駕氾濫！台南藍軍轟警局：快篩劑6月採購至今未發放

毒駕氾濫！台南藍軍轟警局：快篩劑6月採購至今未發放

TACO奪下國際認證！台南首隻路徑追蹤犬通過德國考覈

TACO奪下國際認證！台南首隻路徑追蹤犬通過德國考覈

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

