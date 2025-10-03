快訊／30歲男心靈療癒卻慘死！受傷又瘦到皮包骨...4師兄姐涉殺人

▲中山區密宗協會傳出命案，一名男子骨瘦如柴有外傷，警方帶回創辦人等四人。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山區9月底有一名男子在大樓裡沒有呼吸心跳，警方到場發現男子骨瘦如柴，且身上有皮肉傷，緊急送往醫院搶救，但仍宣告不治，檢警今（2）日會同相驗遺體，據悉，案發當時王姓女創辦人以及其他3名師兄弟，正在替死者做密宗大禮拜「突破關卡」，目前警方也將持續釐清男子死因。

警方調查，30歲的林姓男子在2024年底參加一個名為「藝識流」的心靈療癒協會，卻在今年9月27日傳出在協會位於北市中山區堤頂大道的據點命危，警消到場後立刻將人送往醫院搶救，但最後仍宣告不治。

警方指出，林姓死者身上發現有不明的皮肉傷，且被發現時已經骨瘦如柴，幾乎已經變成皮包骨的狀態，警方不排除有虐打施暴、控制飲食的狀況，於是在2日下午前往協會逮捕創辦人在內等4人。

警方2日下午4時許，前往位於北市中山區堤頂大道的協會，裡面有40歲的王姓女創辦人、37歲的吳姓執行長、33歲的王姓營運長以及38歲的林姓療癒顧問，這些人在案發當時也都在現場。

警方將4人等帶回警局偵訊，但4人均避重就輕，否認對死者有囚禁、施暴和不給飲食的狀況，但是警方蒐證發現4人涉有重嫌，訊後依殺人、妨害自由等罪嫌送辦。